Postcristianismo. El nuevo libro de Agostino Nobile

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, es un gran placer ofrecerles esta hoja editorial del último libro de Agostino Nobile, al que deseamos grandes éxitos. Merecido, además, porque quienes siguen a Stilum Curiae seguramente han apreciado la integridad de la información, la profundidad de la investigación y la claridad de la exposición de Agostino. Sólo podemos aconsejar a quienes nos leen que obtengan el libro y obtengan de él todos los beneficios posibles. Feliz lectura y compartir.

§ §§

POSTCRISTIANISMO – El nuevo libro de Agostino Nobile

Quienes quieran tener una visión panorámica de la situación occidental y global no pueden ignorar lo que sucede detrás de escena de las grandes instituciones, incluida la Iglesia. El Postcristianismo desenmascara, con pruebas documentales, hechos deliberadamente oscurecidos por la cultura dominante. Los 94 artículos, publicados en Stilum Curiae y recopilados en Postcristianismo, describen las piezas sociopolíticas que producen el llamado posthumanismo y, gracias a la tecnología, el transhumanismo. El humanismo fue un fenómeno cultural que cobró vida en Italia en los últimos años del siglo XIV, y no es casualidad que naciera en la cultura cristiana. Por eso, el cambio que busca realizar la Cúpula Financiera es fundamentalmente espiritual. Basta recordar el ateísmo del siglo XX y las decenas de intelectuales y políticos que denigraron al cristianismo.

Tra questi ricordiamo Fernando Pessoa: “La schiavitù è logica e legittima, uno Zulu o Landim non rappresenta nulla di utile in questo mondo. Civilizzarlo, sia religiosamente che in qualsiasi altra forma, è volergli dare quello che non può avere. È legittimo costringerli, dal momento che non è gente che può servire gli scopi della civiltà. Schiavizzare loro è logico. Il degenerato concetto egualitario col quale il cristianesimo ha avvelenato i nostri concetti sociali, ha danneggiato, tuttavia, questo atteggiamento logico”. Entre ellos recordamos a Fernando Pessoa: “La esclavitud es lógica y legítima, un zulú o un landim no representa nada útil en este mundo. Civilizarlo, ya sea religiosamente o de cualquier otra forma, es querer darle lo que no puede tener. Es legítimo obligarlos, ya que no son personas que puedan servir a los propósitos de la civilización. Esclavizarlos es lógico. El degenerado concepto igualitario con el que el cristianismo ha envenenado nuestros conceptos sociales ha dañado, sin embargo, esta actitud lógica. “Sigmund Freud: “Los pueblos cristianos están mal bautizados. Bajo un barniz de cristianismo siguen siendo, como sus antepasados, politeístas bárbaros. Adolf Hitler: “Ni siquiera el cristianismo podía contentarse con construir su propio altar: por fuerza tenía que proceder a la demolición de los altares paganos. Sólo partiendo de esta intolerancia fanática se pudo formar la fe apodíctica, de la cual la intolerancia es precisamente la premisa indispensable”. Friedrich Nietzsche: “El cristianismo le dio deber a Eros el veneno: hizo no le hizo morir, sino degenerar en vicio”. Herman Melville: “Es mejor dormir con un caníbal sobrio que con un cristiano ebrio”. No es casualidad entonces si la ideología atea del siglo pasado fue la más feroz y sanguinaria de la historia occidental. Los principales lobbies que hoy invierten miles de millones de dólares y euros no son otros que los descendientes de los anticristianos del siglo pasado.

Los gobiernos “democráticos” no merecen el beneficio de la duda y de la buena fe.

Ellos saben perfectamente lo que hacen y adónde quieren llegar bajo los auspicios del Sistema financiero. Saber lo que sucede detrás de escena es la única forma de actuar y posiblemente detenerlos. No olvidemos que la Cúpula sólo teme la reacción decidida del pueblo. Los 94 artículos recopilados en Postcristianismo deberían ser suficientes para despertar incluso a los más aficionados al contexto sociopolítico actual. El libro se puede adquirir en Amazon. Feliz lectura.

Agostino Nobile

P. S: Se ha dicho varias veces que publicar en Amazon significa enriquecer aún más a quienes forman parte de las altas finanzas. Es cierto, pero también es cierto que, salvo los escritores muy famosos, las editoriales piden una cantidad considerable de dinero a los autores que quieren publicar sus obras. Así que no nos sorprendamos si muchos escritores que se autoproducen están aumentando exponencialmente.

Publicado originalmente en Italiano el 16 de abril de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/16/postcristianesimo- il-nuovo-libro-di-agostino- nobile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: libro, nobile, postcristianesimo



Categoria: Generale