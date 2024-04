Esultiamo! L’Iran ha scherzato…Finché c’è l’Iran per Netanyahu c’è Speranza. Piero Laporta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni a tuto campo sulla situazione geopolitica, non senza qualche spunto provocatorio. Buona lettura e diffusione.

§§§

Esultiamo! L’Iran ha scherzato. Anzi, missili e droni erano veri; Joe Biden aveva tuttavia raccomandato, attraverso la Turchia, la Giordania, gli Stati del Golfo, e via maomettando, di non fare troppo male a Israele. C’è un solo cattivo quindi, il Netanyahu Beniamino, deciso a portare avanti la guerra, costi quel che costi, anche bombardando il 1° Aprile l’ambasciata iraniana in Siria, con 16 vittime, tra le quali il generale Mohamed Reza Zahedi, al vertice delle Guardie rivoluzionarie iraniane e riferimento per Hezbollah. Per Bibi ne è valsa la pena; sarebbe altrimenti atteso da galera e ignominia se i cannoni tacessero e il suo governo cadesse mentre già traballa. Per l’Iran la questione è chiusa, essi hanno detto, avvertendo che se gli israeliani ripetessero l’errore la risposta sarebbe più dura. Ammonimento gradito al Netanyahu: finché c’è l’Iran c’è speranza. Il braccio di ferro (come durante la Guerra Fredda fra Kissinger e Mosca oppure fra Kissinger e Pechino) è un modo di darsi una mano.

Israele assicura d’aver abbattuto il 99 per cento degli ordigni e d’aver subito scarse e irrilevanti perdite. Come dubitarne?

Nel frattempo quel buontempone di Vladimiro Putin ha macellato un campo di “mercenari” francesi e le truppe russe avanzano. Quanto più i russi avanzano e quanta più carne da cannone ucraina o francese macinano, tanto più difficile, anzi superflua diventa la trattativa fra Kiev e Mosca. E’ alle viste il controllo di tutto il Mar Nero e di buona parte dell’Ucraina. Perché dovrebbe fermarsi, Putin?

I capataz ucraini devono preoccuparsi solo di pianificare una fuga sicura con mogli, amanti, fidanzate/i e soldi, tanti soldi, da noi donati loro con un Everest di armi, in buona parte rivendute persino in Africa.

Nessuno si chiede finora come ha fatto il Putin, senza i miracolosi vaccini di Roberto Speranza, a mobilitare un’armata, a dispetto del Covid dilagante. Il virus avrebbe dovuto spargersi proprio perché la Russia s’apprestava a invadere l’Ucraina. Un virus li fermerà, pensarono gli strateghi. Errore. Allora, spezzeremo le reni alla Russia, come? Con le sanzioni, ovvio, assicurarono gli stessi strateghi. Errore. A quando la mobilitazione di “otto milioni di baionette”? Edward N. Luttwak & C. ci stanno pensando

Torniamo alla reazione iraniana. È una sceneggiata indolore, tanto per salvare la faccia con la pubblica opinione interna? Teheran, dicono gli strateghi, non avrebbe potuto fare meno di quanto ha fatto. Sia Bibi che Zelensky stanno già guardando ad una possibile presidenza di Donald Trump, aggiungono. Però anche i Dem sembrano fare il tifo per Trump: hanno infatti ricandidato Joe Biden, sapendo che è demente conclamato. Sono stupidi? No, non bisogna dare con leggerezza la patente del genio o del cretino. quelli autentici sono rari, in ambedue le sponde. Hanno in mente qualcosa. Magari un monitor che colleghi l’Ufficio Ovale a Davos. Oppure un bip nel cervello presidenziale ma non saprebbero dove collocarlo. Messi alle strette potrebbero attizzare una guerra su vasta scala che impedisca le elezioni per la Casa Bianca. In tal caso sarebbe questione di mesi, anzi di settimane. Se così fosse, teniamo d’occhio i vertici dello Stato italiano. Non appena vedessimo i capataz dimettersi e rifugiarsi in città sicure (le più garantite in Italia? Roma e Palermo), si può star certi che la guerra è in arrivo con un altro fuggi fuggi da 8 Settembre. e nel frattempo?

Oh, gli italiani… convocano il G7 per “coordinare una risposta diplomatica”.

Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia sono già coordinati fra di loro, vista la collaborazione dei tre con la difesa aerea israeliana. Giappone e Canada invece fanno quello che dovremmo noi: lasciano che si scannino. Se Giappone e Canada sanno di non poter influire sulla guerra, quali segrete risorse ha il governo italiano per presumere di coordinare Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia?

L’Italia dovrebbe rivalutare invece l’idea, avanzata e mai portata a effetto, di ritirare gli inutili contingenti nazionali in sud Libano e in Iraq. Lesiniamo investimenti all’industria e all’agricoltura nazionali, per dilapidare denaro in missioni internazionali, utili solo al turismo politico militare dei capataz, politici e militari: essi vanno visitano, si fanno riprendere in tuta mimetica dalle tivvù e nulla cambia nei teatri di guerra, a parte la loro abbronzatura sulle spiagge e piscine esclusive degli alberghi 5 stelle.

Anche il più sprovveduto lo sa: ci avviciniamo progressivamente a un incontrollabile caos, in cui basterebbe un piccolo errore o una criminale premeditazione per scatenare l’inferno. Siamo certi che Bibi non vagheggiò un missile iraniano su un centro abitato israeliano così come ostentò sorpresa per l’attacco di Hamas? Dopo tutto, basta un parametro piccolo piccolo nell’Intelligenza Artificiale del sistema antiaereo, piccolo piccolo e… buuum.

La guerra si determina storicamente e oggettivamente, a causa di imbecilli e di geni vocati al crimine, le cui malefatte rompono fatalmente gli equilibri. Per cominciare, l’attacco massiccio a Israele, saturandone le capacità antiaeree ed esigendo il concorso di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, ha svelato procedure, potenzialità e vulnerabilità dei sistemi occidentali alla Russia, alla Cina, all’Iran e ai loro alleati. Bel colpo.

Secondo. Joe Biden genuflesso agli imam di mezzo mondo, tradisce la fine della deterrenza statunitense e della NATO verso l’Iran. L’assalto a Belgrado nel 1998 fu deciso in pochi giorni e senza mandato ONU. La Russia e l’Iran oggi fanno quanto vogliono e devono a proprio vantaggio, senza reazione concreta degli Stati Uniti e della NATO.

Terzo: l’operatività delle forze terrestri europee. Quelle russe hanno fatto figuracce nei primi sei mesi; ora sono ben rodate, addestrate, con linee di comando funzionanti e procedure sperimentate. Dove sono in Europa le truppe, i comandi, le procedure in grado di combattere il giorno dopo la costituzione della mitica “difesa europea”? Non rimane che la NATO, quindi.

Quarto. La NATO, dicono, se andasse in Ucraina ci trascinerebbe con sé. Non è necessariamente così. Ogni nazione dell’Alleanza ha propria autonomia, sempre che voglia esercitarla e abbia chiaro, anche i pegni da pagare agli altri soci e soprattutto al socio di maggioranza. Occorre inoltre sapere come esercitare tale autonomia nel proprio interesse nazionale. Prendiamo esempio dalla Turchia: sfrutta la NATO per il proprio interesse nazionale, imponendo (col placet statunitense) politiche che danneggiano altri partner NATO e soprattutto l’Italia nel Mediterraneo. Noi invece di prendere schiaffi da Ankara, dovremmo imitarne l’improntitudine. Il Mediterraneo è tanto mare nostrum, da essere porta della nostra invasione con la complicità attiva di Germania e Francia, paesi NATO. Allora? Dov’è il pericolo per noi, per l’Italia? A Kiev o in Sicilia, o in Calabria, o a Pantelleria e Lampedusa, o nella stazione di Milano e nei quartieri delle città già obbligate al ramadan?

La Francia commercia con la Russia e manda mercenari in Ucraina. Noi partecipiamo festosamente alle sanzioni che castrano la nostra economia.

Quinto. L’interesse nazionale è quanto concorre alla sicurezza economica, alla sicurezza del territorio e alla sicurezza sociale. Né questa NATO né questa Unione Europea rispondono al nostro interesse nazionale, niente affatto.

Il discorso si chiuderebbe qui, in attesa degli eventi.

Post Scriptum. Le contabilità di guerra non sono a somma zero. Netanyahu e Hamas sono l’un l’altro degni, sin dagli ottocentotredici martiri di Otranto, decapitati dagli antenati di Hamas.

Una settimana prima dell’assalto sfuggito ai servizi informativi di Netanyhau, della cattura dei 250 ostaggi e dei bambini, decapitati come a Otranto il 13 Agosto 1480, l’aviazione israeliana bombardò l’Accademia dell’esercito siriano a Homs: 120 morti (civili e militari), altrettanti feriti, fra quanti festeggiavano la consegna dei diplomi ai cadetti. Terrorismo, ma nessuno lo rilevò, né l’Iran reagì, in apparenza. Gli Stati Uniti preoccupati di una reazione iraniana come quest’ultima? Niente affatto. Sono le vie misteriose del terrorismo, in cui il braccio di ferro fra avversari è un modo di darsi una mano, come sempre, come nei formidabili anni passati in Italia. Passati? Speriamo.

Israele è giunta anch’essa al terrorismo, come i suoi nativi, musulmani e cristiani, che adottarono le stragi per rivendicare inesistenti diritti [clicca qui].

Il terrorismo dei nativi di Israele regalò all’Italia 32 morti nel 1973, 16 nel 1985, senza contare via Mario Fani, Carlos, la stazione di Bologna, l’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982 e la collaborazione coi BR e con i servi del Cremlino nel PCI, nella DC, nel PSI, nel PRI.

Sangue inutile. I nativi mussulmani e cristiani di Israele non hanno alcun diritto all’autonomia dopo la guerra del 1948 e le quattro successive guerre perdute. La guerra fa diritto. Dopo cinque guerre vinte, Israele ha il sacrosanto diritto di esistere. La guerra fa diritto, ribadiamolo. Chi ne dubiti chieda agli istriani, agli ucraini, agli armeni, ai curdi, ai pellerossa, ai congolesi, ai sudafricani, agli algerini, ai marocchini e alle “marocchinate” in Italia. La guerra e il sangue fanno diritto. Non di meno oggi è pericolante l’esistenza d’Israele, terrorista a sua volta, per scelta o per necessità, poco importa. Sarebbe una iattura: occorre aiutare Israele a uscire dalla nassa in cui i sionisti l’hanno portata. Impresa difficile mentre l’odio verso gli ebrei dilaga.

Un vulcano utile ai sionisti, ai petrolieri, ai banksters, appiccando incendi fra i cattolici e i mussulmani, fra i cattolici, fra i mussulmani, fra gli ebrei e fra ebrei e mussulmani. Un vulcano.

Dov’è la soluzione? Non è nella memoria, ancor meno nei “giorni della memoria”, nelle vendette, nell’odio e nel sentimentalismo, fratello scemo dell’odio. La soluzione è nel futuro, cioè nelle mani di Dio.

L’unica vera Fede in Dio che guarda al futuro, lietamente incurante dei miliardi di martiri, antichi, recenti e contemporanei, decapitati, triturati, bruciati e gasati, è custodita dalla Chiesa cattolica, a partire dal Sangue che bagnò il Golgota. E’ l’unico festoso giorno della memoria di noi cattolici, della nostra vera e unica Fede, senza la quale il caos dilaga sotto i nostri piedi.

La Chiesa oggi potrebbe fare il miracolo in Israele, se fosse equidistante come lo fu sino a S.S. Pio XII di venerata memoria [clicca qui]. Il resto è noto. I diavoli finora sembrano vincere, finora, ma il futuro, ribadiamolo, è nelle mani di Dio.

Cristo Vince, ne siamo certi, ma Federico Schiller ammonisce: “Contro gli idioti neanche gli dei possono nulla”. Gli imbecilli son più pericolosi della bomba N. Nessuno più imbecille dei sedicenti cattolici, ebrei e musulmani, impegnati a odiare, se stessi e il prossimo.

www.pierolaporta.it

§§§

§§§

