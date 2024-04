18 Aprile 1948, Una Data Dimenticata. Insorgenza Civile anti-Rivoluzionaria. Convegno a Firenze, Sabato 20 Aprile.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, l’avvocato Giovanni Formicola, ci ha scritto questo messaggio, che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

Carissimi,

il caro amico Luca ha avuto la mirabile idea di provare a proporre una data nazionale alternativa al 25 aprile, da celebrare con un incontro annuale il sabato ad essa più vicino. La scelta è ovviamente caduta sul 18 aprile, quando con un’insorgenza civile incruenta, nel 1948, il popolo italiano sconfisse nelle urne il socialcomunismo, che sull’onda della vittoria sovietica contro il nazionalsocialismo sembrava inarrestabile. Sappiamo bene che a proposito di un simile tentativo è insufficiente per difetto anche la solita metafora di Davide contro Golia: saremmo al massimo una mosca nella barba del gigante filisteo. Tuttavia, vale sempre la pena iniziare, sia perché la verità merita sempre d’essere raccontata – ed il “18 aprile festa nazionale” sarebbe un modo per restaurare una porzione della verità tradita e ormai dimenticata, perciò nascosta, della storia italiana -, sia perché le avventure difficili ci piacciono.

Ed allora, con Luca abbiamo pensato di organizzare un primo incontro sperimentale sul tema a Firenze (più o meno a metà strada per alcuni di noi e perché in Toscana ed Emilia risiedono molti amici). Si svolgerà sabato 20 aprile nella sala della cripta della Chiesa di san Michele e san Gaetano in piazza degli Antinori, dalle 16:30, con un intervento storico sul 18 aprile 1948 come insorgenza anti-rivoluzionaria, a cura dell’amico avvocato Andrea Gasperini, e uno sull’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, a cura mia. Alla fine, per i presenti sarà celebrata una Messa propiziatrice in rito romano.

La partecipazione va prenotata, fino all’esaurimento dei posti disponibili, perciò vi chiedo di comunicare la vostra eventuale presenza.

