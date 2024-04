Para el Anuario Pontificio, Ivan Marko Rupnik es consejero en el Dicasterio para el Culto Divino

Queridos amigos y enemigos del Stilum Curiae, pensaba que el trabajo por hoy estaba terminado, cuando un amigo me señaló este post de Messa in Latino, el que agradecemos por su amabilidad. ¿Rupnik como consejero en el Dicasterio del Culto Divino? ¿Pero estamos seguros? Puede ser que se trate de un descuido por parte de los compiladores del Anuario Pontificio. Y recuerdo que hace muchos años Vik van Brantegem compiló una lista de errores para informar cada vez que se publicaba el Anuario. Pero si este no fuera el caso, uno tendría que preguntarse realmente de qué protecciones disfruta Rupnik y por qué motivo. Y aquí nos detenemos, porque las hipótesis serían realmente pésimas. Feliz lectura y difusión.

¡Rupnik en el Anuario Pontificio 2024 como consejero en el Dicasterio para el Culto Divino! #rupnik

Justin S. McLellan (Rome correspondent for @CatholicNewsSvc), su X:

“El padre Marko Rupnik figura como jesuita y consejero del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Anuario Pontificio de 2024, el anuario del Vaticano. Fue expulsado de los jesuitas en junio de 2023 y está acusado de haber abusado de alrededor de dos docenas de personas”.

¿Alguien podría responder por qué?

Les lleva mucho tiempo implementar los cambios, ¿verdad?

Però per rimettere la scomunica hanno impiegato pochi minuti. Pero para levantar la excomunión tardaron unos minutos.

