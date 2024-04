Oms, Ente di Orientamento o Governo Mondiale? Convegno, Roma, Monte Citorio, Venerdì 19 Aprile.

Prospettive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:

da ente di orientamento a governo mondiale?

Bilancio della gestione pandemica e tutela di salute, libertà e sovranità nazionale

Prof. Eduardo Missoni – Medico, docente Salute Globale e Sviluppo presso SDA Bocconi e Università Milano Bicocca

Dr. Meryl Nass – Medico e ricercatore esperta in armi biologiche e OMS

Presidente di Door to Freedom – Consigliera Scien<fica di Children’s Health Defense

Prof. Wellington Oyibo – Professore e Consulente Medico Parassitologo Università di Lagos, Nigeria

Catherine Aus=n Fi?s – Banchiera d’inves<mento, già assistente segretario degli USA per l’edilizia

Presidente di Solari, Presidente di Children’s Health Defense Europe (da remoto)

Avv. Philipp Kruse – Esperto di diriIo tributario svizzero, diriIo internazionale e diriJ umani

Senatore Thomas Pressly – Senato della Louisiana – Proponente PdL relativo ad organizzazioni internazionali (da remoto)

Senatore Ron Johnson – Membro del Senato degli U.S.A. – Le?ura del messaggio ai partecipanC al convegno

Dr. Wolfgang Wodarg – Medico tedesco già membro del Bundestag e membro onorario dell’Assemblea

Parlamentare del Consiglio d’Europa, esperto di Salute internazionale e di corruzione in Sanità

Senatore Claudio Borghi – Gruppo Lega – Salvini Premier

Candida= elezioni europee – brevi interventi su libertà d’espressione, d’ informazione, confronti scientifici aperti e censura

Conclusioni.

Dr. Meryl Nass – Medico e ricercatore esperta in armi biologiche e OMS

Presidente di Door to Freedom – Consigliera Scien<fica di Children’s Health Defense

Prof. Jay Bha?acharya – Professore di medicina, economia e ricerca in poli<che sanitarie Università di Stanford.

DireIore del Centro di Stanford Demography and Economics of Health and Aging (da remoto)

Dr. Norman Fenton – Matema<co, Professore emerito di Risk Informa<on Management all’Università Queen Mary

di Londra e membro del Gruppo HART (Health Advisory and Recovery Team)

Dr. Alberto Donzelli – già Dirigente Medico di Sanità Pubblica e membro del Consiglio Superiore di Sanità

Presidente Fondazione Allineare Sanità e Salute – Coordinatore Commissione Medico-ScienCfica Indipendente

Dr. Katarina Lindley – Medico, Osteopata – Presidente di Global Health Project e Dire?ore del Global Covid Summit

Senatore Ralph Babet – Membro del Senato Australiano

Onorevole Rob Roos – Eurodeputato, Vicepresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformis< europei

Domande per relatori e risposte.

I giornalis< e gli ospi< devono accreditarsi scrivendo a: info@cmsindipendente.it

I lavori del convegno saranno trasmessi in direIa streaming sul sito www.cmsindipendente.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook

della CMSI

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziava sono nell’esclusiva responsabilità dei proponeti e dei relatori.

14.00 – 18.00 – Accordo Pandemico e RSI OMS: tutelare salute, libertà e sovranità nazionale

Venerdì 19 aprile 2024

Sala Capranichetta – Piazza Monte Citorio 125 – Roma

Modera il Dr. Francesco Borgonovo – vicedireIore de La Verità

9.00 in punto – 13.00 – Bilancio della gestione pandemica: prove di errori da non ripetere

