Lo Pseudo Attacco dell’Iran, la Reale Minaccia Islamista. Adinolfi, Orsini. Due Opinioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste due riflessioni su quanto sta accadendo in Medio Oriente, e in Europa, e per cui ringraziamo Mario Adinolfi e il prof. Alessandro Orsini. Buona lettura e condivisione.

L’ERRORE PIÙ GRANDE, I LEADER BALBUZIENTI di Mario Adinolfi

L’Iran attacca Israele, Hamas rifiuta qualsiasi proposta di tregua, Isis organizza stragi ma non leggo una riga di riflessione sul pericolo islamista, su come organizzazioni e regimi basati sul fondamentalismo musulmano stiano portando consapevolmente il mondo sull’orlo della terza guerra mondiale. Leggo invece ovunque una continua esecrazione per gli Stati Uniti, l’Europa vassalla e gli israeliani. Esecrazione che in parte è meritata, in parte condivido. Ma è monca se non vediamo l’altra parte del problema.

Tutto il mondo musulmano, anche quello non radicale, parteggia per Hamas e Teheran, sogna la sottomissione dell’Occidente e prepara una guerra globale. La Cina tace e guarda, perché l’indebolimento progressivo dell’Occidente è il suo principale obiettivo geopolitico di medio periodo. Se entri in una università, se guardi una qualsiasi trasmissione tv o leggi un qualsiasi giornale, coglierai verso la violenza islamista un atteggiamento che oscilla tra la comprensione e l’aperta simpatia. Diciamolo chiaramente: sia l’attacco di Hamas del 7 ottobre che quello di Teheran di stanotte sono accompagnati da un non detto che recita più o meno “Israele se l’è cercata”. Nessuno capisce che vellicare e persino sostenere l’istinto islamico per la “guerra all’infedele” è in assoluto l’errore più grande.

Mai come oggi serve l’offensiva opposta, una grande offensiva di pace, che richieda in primis al mondo islamico di prendere decisamente le distanze dalle azioni violente delle sue articolazioni fondamentaliste, di non attorniarle con una generalizzata e neanche troppo silenzioso sostegno. Mi piacerebbe poi vedere gli studenti universitari italiani mobilitarsi contro gli ayatollah, gli hezbollah, gli assassini di Hamas o dell’Isis almeno quanto lo fanno contro Israele. Il problema è che i loro docenti non insegnano il pericolo rappresentato dall’ansia plurisecolare dell’Islam di dominare l’Europa, ansia che ha generato infinite guerre e periodi di dominazione in Spagna, in Italia, in Bulgaria, in Romania, in Grecia, in Serbia e in tutti i Balcani, in Ungheria spingendosi fino alle porte di Vienna.

Anche per questo il progetto di San Giovanni Paolo II dopo il crollo del comunismo di un’Europa forte e coesa, tenuta insieme dalla radice giudaico-cristiana, capace di andare dall’Atlantico agli Urali è stato contrastato, invece era un forte progetto di pace e di equilibrio. L’Europa lo ha rifiutato, rifiutandolo si è indebolita e divisa, si è messa persino a sostenere la guerra alla Russia, titillando invece l’istinto islamico alla dominazione e rafforzando a dismisura il sultano turco Erdogan, strapagandolo per fermare le migrazioni dei milioni di sfollati dal conflitto siriano e arrivando a proporre persino l’ingresso della Turchia nell’Ue.

Il Mediterraneo è diventanto un lago che ribolle, abbiamo Tunisia e Libia sempre più instabili a un passo da casa e appena attraversi Suez è ancora peggio nel Mar Rosso, basti pensare agli Houthi e allo Yemen. E nella penisola arabica le risorse illimitate di emiri e sceicchi finanziano la violenza. Anche qui il pensiero corre ad esempio alla pioggia di miliardi con cui il Qatar ha sostenuto e sostiene Hamas, proteggendo peraltro gli esili dorati dei suoi sanguinari leader che da lì ordinano le azioni più cruente e provocano le infinite sofferenze della popolazione di Gaza, da usare strumentalmente come fattore di sviluppo della guerra di dominazione, attivando all’interno della nostra società quella simpatia per la causa palestinese che porta a una complessiva giustificazione della violenza islamica. Il segnale che arriva dalla pioggia di missili di Teheran su Israele si iscrive in questa inconsapevole danza sul ciglio del burrone.

Credo sia del tutto inutile convocare il G7 se i governi dell’Occidente non capiranno che devono smettere di essere portatori di guerra e costruire invece un orizzonte di pace partendo da una richiesta forte a personalità religiose e governanti islamici affinché prendano inequivoca distanza dalle azioni violente compiute in nome dell’Islam. Dal presidente egiziano al re marocchino, dal sovrano saudita al grande imam di Al Azhar, tutti devono esecrare Hamas e Teheran, con una dichiarazione congiunta rilasciata nelle prossime ore. Bisogna evidenziare che il mondo islamico è diviso tra operatori di pace e folli assassini che vogliono la terza guerra mondiale perché sentono l’occasione per poter distruggere l’Occidente, mai così debole perché sta sbagliando tutto e sta facendo marcire le sue radici. Non ci rendiamo conto che si va se non verso una nuova Poitiers, di certo verso una nuova Lepanto. L’attacco forse non avverrà via terra, ma da anni procede via mare. Quel lago infuocato che è il Mediterraneo può far divampare l’incendio ovunque.

Fermiamo l’Islam prima che riesca ad attivare l’odio di venti milioni di musulmani che vivono in Europa, per ora pacificamente, ma certamente sognando la nostra sottomissione a loro. Nel noto romanzo di Houellebecq la indebolitissima fede cattolica del protagonista gli rende agevole la conversione all’Islam per poter mantenere la cattedra universitaria alla Sorbona diventata una università rigidamente musulmana in una Francia sotto sharia. Ho sempre pensato che Sottomissione fosse un romanzo tragicamente profetico. Mentre Teheran sparava i suoi missili pensavo che se non recuperiamo radici e fede, almeno minimamente paragonabili a quella degli islamici, sarà guerra e saremo travolti. Perché solo la fede cristiana che unifica l’Occidente è fede di pace e può chiedere alle altre religioni di rinunciare alla violenza, come fece Ratzinger a Ratisbona insultato dai più e non a caso impedito dal gotha accademico dal prendere poi parola all’università di Roma.

Servono insomma profeti cristiani di pace, invece abbiamo governanti balbuzienti e opinion leaders stupidi, spesso guerrafondai, comunque privi di fede. Le conseguenze di questa miscela potrebbero essere devastanti. §§§ Poveri bambini palestinesi. di Alessandro Orsini Questa super-pagliacciata del finto attacco dell'Iran contro Israele – con i droni che impiegano ore per arrivare a destinazione – ha sottratto tutte le attenzioni al genocidio di Gaza che prosegue indisturbato. Ora i leader dell'Unione europea organizzeranno le solite riunioni d'emergenza per fare i buffoni corrotti che non sono altro e raccontarci che il mondo è in pericolo anziché spiegare che l'Iran e gli Stati Uniti si sono accordati al telefono per organizzare un finto attacco contro Israele che ha infatti intercettato tutti i missili e tutti i droni. Poveri bambini palestinesi: non soltanto vengono massacrati da Israele, dalla Commissione europea e dalla Casa bianca. Come se non bastasse, sono anche vittime di queste buffonate penose che sono soltanto delle passerelle per politici corrotti che armano la mano genocida d'Israele. Penso, per esempio, ai corrotti del governo della Germania e alle cause che stanno subendo perché continuano a dare a Netanyahu le armi con cui Israele uccide migliaia di bambini palestinesi: "È ragionevole credere che il governo tedesco stia violando il trattato sul commercio delle armi, le convenzioni di Ginevra e i suoi obblighi ai sensi della convenzione sul genocidio", hanno detto gli avvocati dello European Center for Constitutional and Human Rights (Ecchr) che guida l'azione contro gli stra-corrotti di Berlino. Nessun conduttore televisivo in Italia che chieda a Tajani e Crosetto: "Ma voi state dando armi a Netanyahu?". Quindi lo chiedo io: Cari Tajani e Crosetto, avete mai consegnato armi a Netanyahu dal 7 ottobre fino a oggi?".

