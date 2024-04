Il Koan delle Tre Porte. “Io Sono la Via”. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla fede, la Via, e il difficile ingresso in essa. Buona lettura e meditazione.

§§§

IL KOAN DELLE TRE PORTE

«Io sono la Via»

Giovanni

*

«La Grande Via è senza porta, avvicinata in mille modi. Una volta oltrepassata la soglia, si volerà attraverso l’universo».

Mumon Ekai (1183–1260)

*

«Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo».

Giacomo Leopardi

*

«La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono».

Albert Einstein

* * * * *

Com’è noto, il koan è una proposizione la cui soluzione razionale è impossibile. Di fatto, il koan evidenzia i limiti del ragionamento.

Hakuin Ekaku (1686-1769):

«Puoi produrre il suono di due mani che battono una contro l’altra. Ma qual è il suono di una mano sola?».

Infatti, qui ha da soccorrere l’intuizione che è sovra-razionale. Notiamo infatti come il principio di non contraddizione, concernente l’ambito del relativo proprio della ragione, venga trasceso dall’intuizione che attinge all’assoluto, in seno al quale la contraddizione è trascesa.

Il koan che qui si propone è composto dal confronto di due citazioni:

«Io sono la porta» (Giovanni 10, 9).

«Ecco, io sto alla porta e busso» (Apocalisse 3, 20).

In quanto segue evito le maiuscole poiché, come si vedrà, il ragionamento non può giungere alla soluzione del koan, ma si limita, non potendo fare altro, a proporlo analizzandolo, quindi con direzione entropica, e perciò con disintegrazione delle rispettive identità.

Il koan ci presenta un soggetto che si pone sia come porta a cui bussare («bussate e vi sarà aperto») sia come soggetto che bussa ad una porta («se qualcuno […] mi apre la porta […]»). Qui la ragione è immobilizzata dal principio di non contraddizione: il soggetto non può essere al tempo stesso l’oggetto, e, viceversa, l’oggetto non può essere al tempo stesso il soggetto. Secondo la ragione, il cui principio è l’aut-aut, la porta e chi vi bussa sono nettamente distinti, e perciò i rispettivi ruoli non sono intercambiabili: la porta non può essere chi vi bussa e chi vi bussa non può essere la porta.

Una porta separa e nel contempo mette in comunicazione due spazi che, dato il contesto in cui ci troviamo, sono qualitativamente diversi. Fuori di essa c’è lo spazio profano, mentre dentro di essa c’è lo spazio sacro: questo può valere per «io sono la porta», e infatti dice poi: «se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo», ossia, entrerà dallo spazio profano e uscirà nello spazio sacro, cioè il pascolo ove troverà nutrimento spirituale; ovvero, uscirà dallo spazio profano ed entrerà nello spazio sacro.

Alla rovescia, riguardo a «io sto alla porta e busso», la porta a cui il soggetto bussa è la porta dietro la quale si estende lo spazio profano, ossia l’interiorità inaridita dell’uomo nella quale il sacro è necessario entri per redimerla ed assimilarla a sé. Perciò, anche all’entrare-in e all’uscire-da non può essere attribuito un significato univoco, dipendendo esso da quale delle due porte si tratta e da qual è il soggetto che bussa. Infatti, nel primo caso è il soggetto umano che ha da bussare alla porta sacra, mentre nel secondo è il soggetto sacro che bussa alla porta umana.

Ci troviamo così, riguardo al soggetto, di fronte ad un doppio ed inconciliabile entrare ed uscire: una porta per entrare nel sacro proveniendo dal profano: «Io sono la porta», e una porta per entrare nel profano proveniendo dal sacro: «io sto alla porta e busso».

Eccoci giunti al punto in cui, se non soccorre l’intuizione, con la ragione si rimane irretiti nel principio di non contraddizione, perciò nel relativo.

A proposito dell’intuizione si deve notare come essa debba combinarsi con l’ispirazione. Gli è infatti che mentre l’intuizione è un “andare dentro” (intus-ire), l’ispirazione è un “venire dentro” (in-spirare), e questa combinazione accade sulla soglia – il limite – di una porta. Ma quale delle due? Sulla soglia, ciò che entra s’incontra con ciò che esce, ma come può tale soglia essere univoca se per un verso è quella della porta che si apre per far entrare («io sono la porta») e per l’altro è quella della porta a cui il medesimo soggetto bussa («io sto alla porta e busso») per farsi aprire?

Breve inciso: che l’intuizione necessiti dell’ispirazione ce lo suggerisce un delizioso aforisma zen:

«È quello che sai,

che non sai come lo sai,

ma sai ciò che sai».

Occorre notare come il koan si presenti ancor più ostico alla ragione posto che vi è una … terza porta, quindi aut-aut-aut:

«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno».

Ora, a parte la non proprio confortante esortazione, quale sarebbe questa terza porta? Non certamente il soggetto che si presenta come la porta a cui bussare, dato che l’incoraggiante «bussate e vi sarà aperto» è decisamente in contrasto col frustrante «molti cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno». E non certamente la porta a cui il soggetto bussa, poiché questa è la porta umana, che può essere “stretta”, sì, ma in quanto resistente ad aprire a chi bussa. E allora, la “porta stretta” è quella sacra, quella umana, o un’altra porta?

Si può allora sospettare – se non proprio intuire – che per le tre porte la soglia sia la medesima. Oppure che non vi sia alcuna porta ma soltanto un’unica soglia, attraverso cui «si volerà attraverso l’universo» (Mumon Ekai) ossia per gli «interminati spazi, sovrumani silenzi e profondissima quiete» (Leopardi).

Occorre allora che, mentre le fede è costretta ad ignorare l’inconciliabiltà delle tre porte, la ragione venga meno per una spossatezza che la induca ad arrendersi proprio LÀ, sulla soglia, sul limite che non le è dato oltrepassare, essendo il relativo lo spazio circoscritto del suo ambito, quindi con preclusione dell’assoluto.

LÀ, è il possibile connubio fra intuizione e ispirazione.

LÀ, l’essere umano è trasfigurato e integro.

LÀ, è risolto il koan delle tre porte.

§§§

