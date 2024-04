Seewald corrige a Francisco: ¿Benedicto como Papa de transición? El hizo historia. ¿Relación amistosa? Bah…

Marco Tosatti

Queridos StilumCuriales, recibimos de un amigo alemán, al que agradecemos de todo corazón, la entrevista que Peter Seewald, biógrafo de Benedicto XVI, concedió al periódico dominical católico de la diócesis de Ratisbona, a quien agradecemos.

¿Joseph Ratzinger sólo un Papa de transición?

Seewald corrige Francisco:

Benedicto hizo historia

Regensburg. Peter Seewald, biógrafo del papa Benedicto XVI, ha refutado la evaluación del papa Francisco de que Benedicto fue sólo un “Papa de transición”. En una entrevista con el Periódico dominical católico de la diócesis de Ratisbona (edición de esta semana), Seewald dijo que en los casi ocho años de su pontificado Benedicto XVI había instituido un “camino decisivo” y “verdaderamente también hizo historia”: “Muchos de las reformas que dieron popularidad al papa Francisco fueron en realidad puestas en marcha por Benedicto XVI”. Seewald da varios ejemplos de las iniciativas de Benedicto: “Introdujo por primera vez sínodos abiertos de obispos. Comenzó a reestructurar las finanzas del Vaticano. Hizo enormes progresos en el diálogo interreligioso. Intensificó la relación con el judaísmo, que nunca fue mejor que durante su mandato”. Por último, pero no menos importante, la renuncia de Benedicto “cambió el papado de una manera que nunca había cambiado en los tiempos modernos”.

El papa Francisco es citado en un nuevo libro del corresponsal español del Vaticano Javier Martínez-Brocal, diciendo que en el cónclave de 2005 “se necesitaba un Papa que mantuviera un equilibrio saludable, un Papa de transición” después del pontificado “dinámico” de Juan Pablo II. En una entrevista concedida al Katholische SonntagsZeitung. Peter Seewald explica de este modo esta valoración: Francisco siempre tiene un “enfoque dual”. Una vez que elogia a Benedicto, luego nuevamente lo “menosprecia”, por ejemplo, cuando lo llama “abuelo, amigo paternal o incluso ‘Papa de transición’”.

Como explicación de este “enfoque dual”, Seewald señala: “Desde el principio, Bergoglio quiso romper con la continuidad de los Papas, cuestionar lo recibido, mezclarlo o simplemente causar ‘caos’, como hace en el nuevo libro de Javier Martínez-Brocal Says”. Como ejemplo de esta actitud del papa Francisco, Seewald menciona la manipulación del rito de la Misa Tridentina: “Mostró en forma explícita quién es el dueño de la casa eliminando el acceso a la Misa antigua liberalizada por Benedicto. El Papa emérito se enteró por el periódico. Esta es la supuesta ‘relación cálida’ entre los dos”.

AQUÍ REPRODUCIMOS LA ENTREVISTA:

Señor Seewald, aquí en Ratisbona el Instituto Papa Benedicto XVI está intentando subrayar la importancia de este pontífice y teólogo. ¿Cómo debe entenderse la afirmación del papa Francisco de que Benedicto fue sólo un “Papa de transición”?

Joseph Ratzinger fue el único que tuvo la experiencia, la cabeza, el corazón, la nobleza y, por último, pero no menos importante, la humildad para dirigir hacia una nueva era el legado del gran Juan Pablo II. Sin ruptura, que nadie lo creía posible. Es cierto que Benedicto XVI, a causa de su mala salud, esperaba un pontificado breve. Fueron ocho años en los él fijó un rumbo decisivo.

¿Por ejemplo?

Muchas de las reformas que dieron popularidad al papa Francisco en realidad fueron comenzadas por Benedicto XVI. Introdujo por primera vez sínodos abiertos de obispos. Comenzó a reestructurar las finanzas del Vaticano. Hizo enormes progresos en el diálogo interreligioso. Intensificó la relación con el judaísmo, que nunca fue mejor que durante su mandato. Fue el primer Papa de la historia en escribir una cristología. Se la considera la Carta Magna para la imagen de Jesús en la Iglesia. Y además, es considerado el teólogo más grande que jamás se haya sentado en la silla de Pedro y el Doctor moderno de la Iglesia. Sobre todo, habló sin ambigüedades y se aseguró de que la barca de Pedro mantuviera su rumbo. Por último, pero no menos importante, su renuncia, la primera de un pontífice verdaderamente reinante, cambió el papado como nunca se había hecho en los tiempos modernos. ¿Un “Papa de transición”? Para nada.

¿Qué pudo haber motivado a Francisco a publicitar su evaluación como “Papa de transición”?

Buena pregunta. Francisco siempre adopta un enfoque dual. En un primer momento elogia a Benedicto, incluso llamándolo un “gran Papa”, cuya persona y obra se harían cada vez más evidentes de generación en generación, luego nuevamente lo menosprecia, llamándolo abuelo, amigo paternal o “Papa de transición”.

¿Cómo explica usted esta “dualidad”?

Desde el principio Bergoglio quiso romper con la continuidad de los Papas, desafiar lo recibido, mezclarlo o simplemente provocar “caos”, como dice en el nuevo libro de Javier Martínez-Brocal. Describe las formas tradicionales como una “enfermedad nostálgica”. Demostró claramente quién era el dueño de la casa al eliminar el acceso a la Misa antigua que Benedicto había liberalizado. El Papa emérito se enteró por el periódico. Se trata de la supuesta “relación cálida” entre los dos.

Francisco dice que no fue posible ningún cambio durante el pontificado de su predecesor. Entonces, a sus ojos, ¿Benedicto fue un Papa paralizado?

Ese sería un juicio completamente equivocado sobre la personalidad, la creatividad y la misión que Benedicto XVI vio para sí mismo, y que fue totalmente incomprendido. Ratzinger hizo historia: como impulsor del Concilio Vaticano II, como innovador de la teología, como prefecto que fortaleció significativamente el pontificado de Juan Pablo II durante un cuarto de siglo. Y por supuesto como Papa. Ni siquiera los ataques contra él pudieron impedir que se convirtiera en el teólogo más leído de la época moderna. Benedicto XVI admitió en forma autocrítica que no había hecho todo bien como Papa. Sin embargo, quedó claro que tomó medidas decisivas, particularmente en el escándalo de los abusos sexuales, y siguió una línea consecuente de tolerancia cero.

Usted mismo ha reconocido a Benedicto XVI como Papa teólogo también en su extensa biografía de Ratzinger. ¿Tiene un argumento de venta único que muestre que la categoría de “Papa de transición” es falsa?

Lo veo ante todo como un pastor que no ahorró esfuerzos en su preocupación por la humanidad, por los creyentes, por la transmisión fiel del mensaje de Cristo. Su preocupación fue “descubrir el núcleo real de la fe debajo de las incrustaciones y darle fuerza y ​​dinamismo a este núcleo”. La reforma, enfatizó, debería conducir de regreso al núcleo de la fe, no a su destrucción. Nadie pudo igualarlo jamás en la claridad de sus declaraciones, en la agudeza de su intelecto y en la brillantez de su expresión. También tenía una grandeza y autenticidad humanas y de buen corazón a través de las cuales no sólo enseñaba el Evangelio sino que también lo vivía. Nadie le ha oído nunca decir nada malo de los demás. Ratzinger “contribuyó mucho a la consolidación de la Iglesia en la fe y a la profundización de la fe”, con estas palabras el cardenal de la Curia Walter Kasper rindió homenaje al dimitido, que, como es bien sabido, no era necesariamente partidario de Ratzinger. “Desempeñó su cargo de manera muy amable y humana, también en situaciones difíciles”.

La valoración histórica de una personalidad normalmente sólo puede realizarse desde una distancia mayor en el tiempo. Cuál es el significado de Benedicto XVI ya está claro, ¿qué espera usted de una mirada posterior?

A diferencia de casi todos los demás Papas, la obra de Joseph Ratzinger fue amplia e importante incluso antes de su pontificado y, a pesar de toda su intelectualidad, siempre fue importante para él defender la fe de la gente sencilla. El hecho es que este hombre no sólo escribió una biografía del siglo, sino que también escribió historia. Sin olvidar sus aportes al debate social, con los que fue reconocido mundialmente como pionero del punto de inflexión. El historiador inglés Peter Watson lo considera incluso tan importante que incluyó a Ratzinger entre los “genios alemanes” durante su época como cardenal, junto a grandes como Beethoven, Bach y Hölderlin.

¿Qué significa esto específicamente para el lugar del Papa Benedicto XVI en la historia?

Su fuerza fue reconocer una crisis, pedir correcciones, dar respuestas a las preguntas complejas de nuestro tiempo y preservar el mensaje del Evangelio sin adulterar para las generaciones futuras, de modo que siempre sea posible un nuevo comienzo a través de una base sólida. Permanecerá también su palabra profética, con la que señaló desde el principio que el nuevo paganismo está “hoy en la misma Iglesia” e incluso, como vemos en Alemania, en los niveles más altos. Recuerdo el discurso en la sala de conciertos de Friburgo, en el que llamó con vehemencia a poner fin a la secularización. El cristianismo no debe ceder al espíritu de los tiempos, de lo contrario ya no sería más la “sal de la tierra” de la que hablaba Jesús, sino que sería pisoteada por la gente.

Si usted tuviera que resumir todo esto brevemente: ¿cuál sería su conclusión?

Benedicto XVI no representa una Iglesia del ayer, sino una Iglesia del mañana. “El proceso de cristalización y clarificación”, señaló, “le costará a la Iglesia muchas fuerzas preciosas”. Ese proceso “hará pobre a la Iglesia, la convertirá en una Iglesia de los pequeños… Pero después de pasar por la prueba de estas divisiones surgirá una gran fuerza de una Iglesia interiorizada y simplificada”.

Publicado originalmente en alemán el 8 de abril de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/08/seewald-korrigiert- franziskus-benedikt-als- ubergangspapst-er-hat- geschichte-geschrieben- freundschaftliches-verhaltnis- mah/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

