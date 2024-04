C’era una Volta il Confessionale…Testimonianza da Reggio Emilia. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

a cura di Veronica Cireneo

Riceviamo questa testimonianza sulle acrobazie sacramentali di certi preti modernisti, le quali fanno fare tutte le spese alla Verità e alla profondità della nostra santa religione.

Ascoltiamo dall’Emilia rossa, il racconto di Mauro, Alleato dell’ Eucarestia di Reggio che ringraziamo, su una strana confessione avvenuta nel venerdì santo appena trascorso…

§§§

Inutile dire che quasi in ogni chiesa, salvo rare eccezioni, il confessionale è considerato da molti, sacerdoti e fedeli, un pezzo d’antiquariato, ormai superato dalla modernità.

Generalmente un vecchio oggetto viene sostituito con uno nuovo se è più evoluto dal punto di vista tecnologico o più pratico. Nel caso del confessionale, però non è così.

La modernità non si è occupata di sostituire il vecchio manufatto con uno nuovo. Lo ha reso semplicemente superfluo, interrompendone l’utilizzo.

E’ dunque necessario porsi un quesito: cosa è diventato “scomodo” nei tempi moderni, da arrivare a concepire il confessionale come un pezzo d’antiquariato, occultandone la funzione?Credo che ciò che è scomodo, sia proprio il concetto di peccato che la chiesa tradizionale e il sentire popolare ha sempre collegato ad esso.

Parlare poi di “peccato mortale”, è ormai diventato qualcosa di insopportabile da parte dell’uomo moderno. Guai dai modernisti se si distingue il peccato veniale dal peccato mortale.

Essi sono scrupolosissimi nel sottolineare che non c’è peccato che Dio non possa guarire, ma chissà se c’è tra loro qualcuno che crede ancora nell’Inferno (a dispetto dell’eresia di Origene)? E chi si fila più la Dottrina (come già evidenziato QUI in questo articolo)? Chi tra loro pensa ai Novissimi?

Seppur sia vero che Gesù può perdonare anche il più grave dei peccati è altrettanto vero che la tradizione insegna che per raggiungere lo scopo è necessario il pentimento e la “perfetta contrizione” . Ma come è possibile concepire il pentimento e i buoni propositi di non peccare più se non c’è la vergogna dell’atto compiuto?

Credo che si possa affermare all’unisono che deve esserci il senso del “pudore” dinnanzi al riconoscimento dell’aver compiuto un peccato; un po’ come accadde ad Adamo, quando senti l’ urgenza di usare la foglia di fico ( Genesi 3,7).

Del termine“pudore” in Treccani troviamo queste definizioni: ritegno, vergogna, discrezione, senso di opportunità e di rispetto della sensibilità altrui

Veniamo ora alle nuove mirabili invenzioni ultramoderne di cui questo venerdì Santo mio figlio di quattordici anni ha potuto “godere” in una parrocchia della periferia di Reggio Emilia.