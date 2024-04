Una Vita Felice. Incontro con Giacomo Samek Lodovici. Torre Annunziata, 12 Aprile. Opzione Benedetto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo per ricordare l’evento organizzato dall’avv. Giovanni Formicola, che doverosamente portiamo alla vostra attenzione, e che interessa in particolare chi si trova in Campania. Buona lettura e condivisione.

§§§

Carissimi,

comunico che venerdì 12 aprile, non a Napoli – la “sede da definire” purtroppo dopo vari tentativi non è mai stata disponibile -, ma a Torre Annunziata nella parrocchia dell’Immacolata in c.so Vittorio Emanuele III 240 (non tutti i mali vengono per nuocere: dopo le esperienze a Portici nella parrocchia dell’Addolorata, ci ritroveremo a collaborare con il caro don Ciro), incontreremo il professor Giacomo Samek Lodovici, che ci parlerà dell’antologia di conferenze (di cui sette inedite) del padre Emanuele, “Una vita felice”.

Emanuele Samek Lodovici fu negli anni 1970 una delle migliori menti del mondo cattolico. Troppo presto un incidente stradale ce lo strappò nel 1981, non ancora quarantenne, ma il suo pensiero è tutt’ora vivo e attuale, e merita la nostra attenzione.

So bene che il nostro incontro è concomitante con un altro assai valido e interessante organizzato da veri amici a Napoli, e me ne dispiace, ma la data del 12 aprile era stata concordata con il professor Samek Lodovici quasi due mesi fa, quindi non di concorrenza si tratta, ma di una sfortunata coincidenza.

Chi può, e non preferisca legittimamente l’altro appuntamento, ci aiuti e incoraggi con la sua presenza e diffondendo l’allegata locandina.

Grazie sin d’ora

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, formicola, lodovici, samek



Categoria: Generale