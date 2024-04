“Il Segno del Peccato.” Piccolo Sketch di Fantasia. Unaopinione.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Unaopinione, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo “piccolo sketch di fantasia” purtroppo estremamente reale…Buona lettura e condivisione.

“Il segno del peccato.”

Piccolo sketch di fantasia.

E papa Diabolus, con il viso fortemente contrito per far cosí trasparire la sua afflizione per lo spaventoso destino di coloro che non avessero voluto seguire i suoi ammonimenti, disse alle pecorelle che stavano riunite in piazza sotto di lui: “Chi non si buca con i nuovi vaccini modRNA non si salva perché commette suicidio”. Ed una pecorella sotto di lui che lo stava ascoltando attentamente e che non aveva udito bene la parola “modRNA” e che anche pensava che papa Diabolus stesse alludendo al suicidio dell´anima, gli chiese: “Vostra Diabolicitá … ma allora chi si “modernizza”, dimostrando cosí di accettare senza riserve il progresso, va in Paradiso?” Papa Diabolus, eccitato per il fatto di poter rispondere ad una cosi arguta domanda: “Proprio cosí … chi si “modRNizzA” riceverà un biglietto di viaggio gratuito di sola andata da Big Pharma per andare in Paradiso … chi invece non si “modRNizzA” andrá all´Inferno … ah, ah, ah …” (1).

Fine sketch.

Se queste parole fossero mai dette da qualcuno nella vita reale, sarebbero tutte vere?

Quanto segue, certamente sviluppato da me piú su ragionamenti di fantasia che di razionalità (diciamo … per intuizione?), cerca di supportare il punto di vista che chi vive in conformità dei Comandi che Dio ha dato agli uomini, non si ammala mai (o comunque molto meno degli altri … oggi ci sono molteplici fattori ambientali inquinanti che prima non esistevano e che abbassano la soglia di resistenza del corpo umano alla malattia). Premetto: non sono biologo o medico, non sono esperto in niente ma unendo i seguenti punti cerco tuttavia di dimostrare questa affermazione.

E quindi vediamo Gesú che dice al paralitico che giace in barella: “Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua” (Mt 9,6). E questo giá basta per capire la regola generale: Gesú guarisce solo se prima perdona. Ci sono altri esempi. Da questo io capisco che la malattia é strettamente associata al peccato … come conseguenza, in particolare.

Ma ogni volta che c´é una malattia c´é prima un peccato? Mia convinzione: certamente no … non é sempre cosí. Io distinguo quattro casi (ce ne saranno altri sicuramente quantitativamente marginali? non so):

. il primo é se Dio richiede a qualche persona di cui si compiace (ma anche se questa si offre) di sopportare una malattia per l´espiazione dei peccati dell´umanitá (io do come esempio San Pio da Pietrelcina, Santa Faustina Kowalska, altri Santi e mistici);

. il secondo caso é se Dio decide di punire qualcuno o piú persone di una discendenza fino alla “terza e quarta generazione” per le colpe degli antenati (sta nel Vecchio Testamento);

. il terzo é per mostrare la Propria gloria agli umani (il caso del cieco fin dalla nascita a cui Gesú restituisce la vista perché si “manifestasse in lui le opere di Dio” – Gv 9:3 parz.);

. il quarto caso, secondo me, é il peccato, soprattutto ripetuto e che con il tempo porta a sviluppare vari malanni piú o meno gravi (ed é il caso piú diffuso).

Ora é mia idea, ed i casi del lebbroso e del paralitico guariti e di altri mi portano a pensare a questo, che quanto piú una persona aderisce ai comportamenti comandati da Dio tanto piú la sua vita sará una vita salutare (dal punto di vista medico, e qui lasciamo stare se questa adesione gli dará anche una vita feconda e priva di preoccupazioni … cosa che solo una perfetta salute in ogni caso garantisce). E dunque perché questo? È mia idea che questo “aderire” (o come lo si voglia chiamare) ai comportamenti prescritti (o forse anche semplicemente non violandoli) porti ad un perfetto metabolismo delle cellule a e quindi ad un perfetto funzionamento dei geni e da qui di tutto il corpo umano sotto tutti i punti di vista. Quindi il conformarsi ai precetti di Dio, che siano generali o anche particolari, porta la persona, fin nell´intimo delle sue cellule, in risonanza con Dio e quindi con tutto ció che ha creato (2).

Quindi laddove ci si conforma, lá ci sará una buona salute. Laddove non ci si conforma, si perderà lentamente la salute e questo si manifesterà con il tempo con varie malattie come tumori maligni, cardiopatie, diabete, disturbi piú o meno gravi, ecc. Un indizio di questo, per me, é il fatto che i bambini si ammalano molto di meno degli adulti avendo meno occasioni di invischiarsi con il “mondo” e cosí di poter prendere delle decisioni che spesso farebbero emergere, si potrebbe qui affermare che “l´occasione fa il peccatore”, il proprio ingiusto tornaconto in contrasto con i “Comandi”. Insomma … vengono a contatto di meno con il “mondo” e per questo hanno meno occasioni di peccare, rimanendo cosí piú puri.

Naturalmente chi non crede a Dio additerà le cause dei propri malanni al vicino inceneritore dei rifiuti o ad altra causa ambientale o al vicino di casa che lo fa dannare, ma mai al proprio comportamento o idee verso gli altri che Dio non approva. Invece/Ed anche molti che credono che Dio esista, pur di non guardare la trave nel proprio occhio, inizieranno a giustificarsi dicendo che loro sono delle brave persone … vanno in chiesa ogni domenica e danno pure una lauta elemosina, o no? … e che tutti gli altri sono dei rompiscatole e staranno sempre con l´accusa pronta, qualora qualcuno glielo faccia notare, che Dio qualche volta é un pochino ingiusto nei loro confronti ma mai loro stessi nei confronti degli altri.

E dunque cosa é la malattia, al di fuori dei primi tre casi, su questa terra? (Lascio stare qui il caso della provocata scomparsa dei sintomi delle malattie in cui si é specializzata la moderna medicina che pur di convincerti che “sei guarito” ti rimuove interi organi). Secondo me é fondamentalmente un canarino nella miniera di carbone … é la lampadina che si accende e che dice a chi ne é colpito: “Non stai totalmente in grazia di Dio … fai qualcosa per riportarti sulla retta strada prima che sia troppo tardi” (e quante volte, nonostante questa lampadina si accendi, la ignoriamo e continuiamo la nostra vita, soprattutto quando é carica di stress da lavoro, esattamente come se questa lampadina non si fosse mai accesa fino a quando l´organo interessato, il pancreas o il fegato per esempio, non é piú di fatto funzionale ed giá é troppo tardi?).

E se anche si sia riconosciuto questo fatto, ci si sia confessati, si sia presa la Comunione e ció nonostante con il tempo non si sia guariti, cosa vuol dire ció? Per me significa che non vi é stato un vero recesso dai comportamenti/abitudini che costituiscono peccato e che quindi la causa della malattia, e cioè il peccato, rimane intoccata.

E scritte queste poche righe, per moltissimi di fantasia, si capisce qual´é l´importanza per il Diavolo di modificare il DNA delle persone attraverso il relativo “vaccino di nuova generazione modRNA” (e questo per me é stato da sempre il principale punto per cui non prenderò mai e poi mai volontariamente quella brodaglia fatta passare per salvavita da Big Pharma e dai suoi sacerdoti che si appellano alla scelte “morali ed etiche” per sequestrarti l´anima, e non quello degli embrioni umani sacrificati che é un punto importante anche se minore – a questo si é aggiunto con il tempo la convinzione che la presenza dell´ossido di grafene non sia una casuale contaminazione, ma sia una componente essenziale nel vaccino … vedremo cosa succede l´8 aprile durante l´eclisse di sole negli USA): quella di poter dire a Dio: “Ecco … hanno ascoltato le mie parole ed hanno acconsentito … un consenso certamente ottenuto con il sotterfugio ma non tanto convincente da poterli sviarli se avessero avuto vera fede in Voi … e vedete Voi stesso? come risultato ora mostrano il segno del peccato … il loro DNA é fondamentalmente diverso da quello che avrebbero avuto se avessero ascoltato soltanto le Vostre parole. Ora ditemi Voi … non trovate che stanno prendendo sempre piú la forma della zizzania che Voi farete riunire in fustelli nella imminente mietitura? e … perché non dite ai Vostri mietitori di non affaticarsi troppo? … che lascino tutti quelli che Voi non ritenete di essere di valore ai bordi del campo … poi passeró io stesso a notte fonda a raccoglierli, e state sicuro … tutti si abbandoneranno felicemente nelle mie mani pensando di consegnarsi a Voi … e poi ci penserò io stesso a gettarli nella mia fornace ardente …”.

A tale ipotetiche, ma vere, parole cosa risponderebbe secondo voi Dio?

Per non parlare poi del fatto che con la “piandemia” il Diavolo ha forzato numerosi comportamenti con lo scopo di farli futuramente considerare normali dalla gente ma che tuttavia rimangono sgraditi a Dio. Se cosí fosse, e sempre se questa mia idea del “peccato=modifica DNA= malattia fosse esatta, allora il tutto si tradurrebbe in una esplosione globale di malanni di tutti i generi a cui il Diavolo, cosí penso ora, contrapporrebbe la futura medicina con i suoi “prodigiosi avanzamenti” introdotti dall´intelligenza artificiale (IA) cosí come la moderna medicina oggi contrappone, esaltandole mediaticamente, le proprie scoperte contro il cancro: e cioè ogni nuovo giorno affermando che si é fatto qualche avanzamento o scoperta di questo e di quello e che un giorno futuro si sconfiggerà finalmente la malattia X o Y, ma mai veramente sconfiggendole (risultato secondo me voluto al fine di far ingrassare tutta la “famiglia allargata” di Big Pharma che comprende tutti i suoi agenti politici, agenti medici, ricercatori, virologi, sacerdoti, ecc. che portano avanti apertamente o meno il Suo piano … la “piandemia Covid” per me lo dimostra) (3).

Lo so … ora qualcuno dirá che la mie sono tutte fantasie. E ammetto che puó essere cosí ma allo stesso tempo rispondo con questo fatto che per me equivale ad una prova: “Ma qualcuno si ricorda per caso di un solo giorno in cui Gesú e Maria, Sua Madre, a causa di malattia, non so … un fortissimo raffreddore o per una influenza, sono rimasti a casa e sono stati impediti nel condurre, anche temporaneamente, la Loro missione? Questo é un caso oppure la mancanza di un solo giorno di malattia nella loro vita terrena é stato piú dovuto al fatto di aver conformato sempre i propri pensieri e le proprie opere alla volontá di Dio Padre? E se cosí fosse, quello che valse per Loro come umani non é forse sempre valso anche per tutti i restanti umani?

Qui bisogna pensare alle implicazioni nella vita reale di parole simili a quelle pronunciate dall´ipotetico papa Diabolus … se per esempio qualcuno che ha visibilità mediatica, le pronunciasse veramente su questo mondo fingendo di mostrare l´immacolato spirito di voler salvare gli altri ma con il celato scopo di volerli in realtà portarli alla dannazione eterna.

E finisco cosí: la parabola delle vergini sagge e stolte detta a suo tempo da Gesú se interpretata in chiave moderna, ed io mi permetto di farlo alla mia maniera, puó servire non solo per avere costantemente presente l´ammonimento di Gesú ad essere sempre vigili circa il Suo ritorno e per avvertire tutte le vergini di usare, nei tempi da lui allora giá previsti e che sono sicuramente oggi, una “tradizionale” lampada ad olio che non é soggetta ad alcuna manipolazione da parte di altri … Fede é Fede ed ognuno la trova solo dentro sé stesso, non importa in quale epoca storica viva … e questo al fine di riconoscere e farsi riconoscere con certezza dallo Sposo vero, ma anche dal metterle in guardia dal pensare, nell´aspettativa dell´arrivo dello Sposo e visto che la Fede non la si puó “comprare” fuori da sé stessi, di rimediare la situazione andando a comprare qualsiasi cosa che prometta di illuminare, e qui si parla di lampade elettriche ma anche di tutte le applicazioni moderne che promettono un radioso futuro senza Dio e che l´Uomo ha sviluppato con l´aiuto del Diavolo (tutto dovrá diventare “smart”, o no? … in cui tutto ció che funziona ad elettricità potrá essere disattivato da remoto con un click), pretendendo cosí poi di andare ció nonostante alle vere nozze (é per questo motivo, cioè perché le vergini si presentano davanti a Lui con una falsa fede, che lo Sposo dice di non “conoscerle”?). Quindi i “venditori” a cui allude la parabola, potrebbero ben essere visti come degli agenti del Diavolo che attraverso il “progresso” hanno fatto credere a chiunque sia tanto stolto da credere alle loro menzogne … oggi é comune pensare che con il denaro di puó comprare tutto, di potersi comprare un posto in Paradiso (4). Ma cosí si sono in realtà assicurati l´entrata nel paradiso a cui allude papa Diabolus e cioè l´Inferno.

E a questo punto sará facile, per il “Capo dei venditori”, approfittando del buio creato ad arte che impererá al di fuori del luogo in cui si stanno tenendo le nozze, a farsi passare per il vero Sposo (e a cui alludono le ipotetiche parole del Diavolo a Dio di quando passerà Lui stesso a raccogliere le anime stolte ai bordi del campo).

Questi i miei pensieri.

. (1) Tutto questo scambio di battute serve anche a mettere in evidenza ció che a molti sfugge (anche a me fino a poco tempo fa): che il progresso é distruttivo e sará futuramente ancora piú distruttivo e discriminatorio per grandissima parte dell´umanitá. E per conferma basti pensare al CBDC (denaro digitale elettronico centrale) che verrá introdotto entro due anni:

https://www.abovetopsecret. com/forum/thread1346164/pg1 (in inglese – hanno lavorato finora sempre facendo capire che era una eventualitá remota … ma da dietro hanno lavorato da veri diavoli per introdurlo il piú velocemente possibile); chi lo usa, continuerá ad esistere (o meglio, a chi sará consentito di usarlo); a chi non lo usa/non é consentito di usarlo, sará come se non esistesse piú nel consorzio umano (quello geneticamente modificato, ovviamente – e qui si parla delle persone comuni, non di coloro che spingono i vaccini per conto del Diavolo i quali a causa della loro servitù verso Questi giá portano profondamente in loro il marchio del peccato e la cui buona salute é solo frutto della soppressione dei sintomi da parte della medicina moderna (che a differnza degli altri si possono permettere di pagare) mentre dentro sono profondamente corrotti: in pratica non sono altro che dei sepolcri viventi che appaiono belli in televisione o sui giornali ma che dentro sono pieni di ogni immondizia.

Ma qual´é il punto debole (“piedi di argilla”?) dell´”Agenda Inferno” su questa terra? Ebbene … é proprio l´elettricitá. Senza elettricitá l´”Agenda Inferno” non potrebbe essere portata minimamente avanti … il CBDC, ma anche le crypto-valute (il DI Wallet, ecc.) rimarrebbe solo una fantasia nella mente dei globalisti. Ma l´elettricitá é qualcosa di positivo o negativo? Dipende dagli usi che se ne fanno. Il Diavolo, dopo averla introdotta facendone intravvedere i vantaggi e le comodità per l´umanitá, la sta ora usando ricattatoriamente per soggiogarla (un pochino come la Democrazia … prima ha consentito che funzionasse piú o meno decentemente per acquistare la fiducia dei cittadini ed assicurarsene l´obbedienza ma poi, “piandemia” insegna, ha messo ai suoi vertici i propri agenti per snaturarla e sottomettere i popoli). Dio invece si é ben guardato invece dal dare qualcosa di cosí distruttivo all´umanitá e l´ha confinata solo al campo della natura (fulmini e simili). Ma ripeto … basta una seria tempesta solare o un “Nibiru” che passa vicino alla Terra con relativo fuoco che piove dal cielo, cose entrambi alla portata di Dio, ed il Loro piano va in frantumi in pochi giorni … forse ore.

E per capire quanto il Diavolo abbia fatto l´elettricitá distruttiva per l´uomo si consideri la scelta della frequenza della corrente alternata che é di 50/60 Hz e che é proprio quella giusta perché la persona soffra dei seri danni … non é stata scelta quella minore minore, p.e. di 5Hz, oppure maggiore, p.e. 2000 Hz (mi pare di aver letto da qualche parte che con 220V/50 Hz la persona fulminata riesce solo con difficoltà a staccarsi dalla presa, mentre a frequenze minori ci riesce, mentre a frequenze molto maggiori viene proprio respinto – qui, se di interesse, forse qualcuno esperto potrebbe dire qualcosa a proposito).

(2) E da qui mi pare di poter affermare che anche chi non crede a Dio ma, per indole, carattere, equilibrio, empatia, ecc., ne rispetta di fatto i Comandi, non dico che andrá in Paradiso ma certamente non andrá all´Inferno.

(3) Ora qualcuno potrebbe chiedersi: ma non sarebbe meglio per il Diavolo guarire veramente o quanto meno consentire l´accesso in massa alle tecnologie che saranno sviluppate grazie anche alla IA e che farebbero prodigiosamente scomparire i sintomi di ogni malattia per cosí poi passare come il dio sulla terra che é migliore del vero Dio … non stanno infatti promettendo un mondo migliore con il “build back better”? Mia risposta: “Assolutamente no!” E questo perché il Diavolo odia l´umanitá e certamente, proprio perché cosí é fatto, non le puó rendere la vita amena su questa terra (“vaccino” modRNA insegna). Per cui il Diavolo deve costantemente ingannare l´umanitá attraverso la promessa (o meglio, illusione) di poterla guarire da ogni malattia (Lui e non Dio), ma mai guarendola veramente (la storia della ricerca sul cancro che, non importa quanti fondi vengano impiegati, non viene mai sconfitto, secondo me, giá dice tutto). Insomma, il Diavolo dopo aver fatto ulteriormente ammalare l´umanitá con il suo “vaccino” modificageni con la scusa di volerla salvare da un virus (“vaccino” ingegnerizzato dai suoi agenti con lo scopo di prendere il controllo del corpo umano attraverso l´IA, e di nuovo attraverso di essa, dell´anima), fará passare alcune cure nuove ma per niente risolutive per atti di benevolenza verso l´umanitá stessa, che nonostante che soffrirà terribilmenete a causa di questo, Gli mostrerá riconoscenza. (e qui mi pare che le parole del vescovo Fulton Sheen descrivono bene il modo di come agisce il Diavolo: “egli (l´Anticristo) verrà travestito come il Grande umanitario; parlerà di pace, prosperità e abbondanza non come mezzi per condurci a Dio, ma come fini in sé…”).

https://www.maurizioblondet. it/bill-gates-ha-scritto-a- tutti-noi-sudditi/ – Bill Gates – veramente belle intenzioni.

Tanto per capirci: https://expose-news. com/2024/03/15/scientists- stunned-by-first-proofs-of- contaminated-dna-getting- absorbed-into-human-cells- sunak-better-watch-out-says- dr-bhakdi/ (in inglese – vaccino viene assorbito da cellule che incorporano cosí il DNA estraneo – cosí ho capito).

Ora qui affermo per intuizione: chi ha deciso di creare questa “piandemia” sapeva benissimo che il “vaccino” conteneva del DNA che si sarebbe incorporato in quello della cellula … questo é uno dei motivi per il quale lo hanno imposto con la menzogna.

Ed anche: il seguente articolo mi fa capire che la macchina fabbrica-pandemie sta ripartendo e che i globalisti sono sicuri che la prossima “scam-demia” funzionerà (e che quindi il Trattato pandemico internazionale in qualche maniera, anche a costo di usare dei mezzi illeciti, verrá approvato o che il Regolamento sanitario sará modificato per poter poi introdurre la futura dittatura sanitaria mondiale):

Why is Moderna Expanding Manufacturing Capacity Despite Current Low Demand For Their “Poison?” | SHTF Plan (in inglese – Moderna, nonostante la scarsa domanda attuale di vaccini, sta aumentando la sua capacitá produttiva nel mondo. Tutta puzza di preparazione per la prossima “scamdemia”).

Naturalmente rimane per i globalisti il problema dell´accettazione del “vaccino” da parte delle popolazioni. Ed ecco che qui stanno giá facendo entrare in gioco i Loro vari agenti, (quelli che come dei juke-box, in base ai desideri di chi introduce la monetina nella loro bocca, cantano e ricantano la canzone di volta in volta scelta dal loro Padrone … sto parlando di ecclesiastici, politici, virologi, professori di qualcosa, esperti vari, ecc. che appaiono costantemente nella televisione e sui giornali e che rivestiti da questi con una presunta autorità “morale e/o etica” e senza che vi sia il pericolo di ricevere un serio contraddittorio, alzano il ditino ammonitorio verso tutti coloro che hanno intravvisto le Loro vere intenzioni e non intendono obbedire. E per la gente che obbedirà meno di prima, come mi sembra che sará il caso, stavolta manderanno l´esercito porta per porta …



(4) Ed una simile interpretazione mi pare che vada abbastanza a sistema con la relativa parte del Vangelo (Mt 25,1-13).



Infatti (e qui uso la versione CEI), Gesú parla genericamente di “lampade”. Quindi non considera la dimensione temporale. Sono invece le vergini che fanno riferimento all “olio”. Alcune pensano di averne abbastanza, altre invece di non averne abbastanza perché le loro lampade non fanno abbastanza luce. E se si pensa che ben puó essere che “olio” = “fede”, ecco che si spiega la risposta delle vergini sagge: “Se ve ne diamo anche un poco non ci basta neanche per noi …” … risposta plausibile da parte delle vergini che aspirano alla “salvezza” ma che sanno anche di essere peccatrici e pensano di non aver fatto abbastanza nella vita per ottenerla … per cui anche il solo pensiero di cedere un poco di Fede le fará stare a disagio. Ed equivale anche ad un: “Se non ne avete abbastanza per voi di Fede, arrangiatevi” e questo viene detto, secondo me, anche allo scopo di levarsele da torno. Ed anche: “ Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8 parz.) Queste parole mi fanno capire che la Fede bisogna averla giá al momento dell´arrivo dello Sposo … dopo é troppo tardi.

Invece le vergini stolte pensano che l´”olio” sia un bene cedibile. Tanto che veramente vanno dal “Venditore” per comprarlo pensando anche loro di poter poi avere cosí accesso alle nozze. E quando tornano, lo Sposo si rifiuta di “conoscerle” soprattutto perché sono sí tornate, ma non armate dalla Fede vera per riconoscerLo come Dio (non ha detto infatti Gesú: “Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio?” (Lc 12, 8 par.-9); e quindi quel “…: non vi conosco”, che sembra stare fuori contesto, va, secondo me, piú inteso come un: “…: non vi riconosco davanti …” e non solo perché sono arrivate tardi (altrimenti lo Sposo, penso, neanche si sarebbe scomodato di interrompere la funzione per rispondere).

