La Magia dei Soldi e le False Emergenze. E Molto Altro…Iniziative e Incontri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa serie di incontri e iniziative segnalateci dal prof. Giovanni Lazzaretti, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

INIZIATIVE

[1] BUDRIONE DI CARPI (MO), *OGGI* VENERDI’ 10 MAGGIO 2024, 20.35, DON MARCELLO STANZIONE, “LA MADONNA, SAN MICHELE E GLI ANGELI”

Sono arrivato “lungo” per l’iniziativa del 9 maggio di don Stanzione all’eremo di Salvarano (che pure allego), rimedio con l’iniziativa di Budrione di Carpi.

[2] ANCONA, SABATO 11 MAGGIO 2024, 17.30, INCONTRO DI PRESENTAZIONE E MOSTRA SUL BEATO DON GNOCCHI

Incontro di presentazione per la mostra su don Carlo Gnocchi che durerà fino al 19 maggio. C’eravamo alla beatificazione di don Gnocchi il 25 ottobre 2009, un ricordo che non si cancella.

[3] MONTICELLI CHIESA (PR), DOMENICA 12 MAGGIO 2024, 09.00, GIANFRANCO AMATO, “FAMIGLIA ED EDUCAZIONE DEI FIGLI”

Tutta la giornata, dalle 9 alle 18, con pause caffè e pausa pranzo.

[4] CARPI (MO), DOMENICA 12 MAGGIO 2024, 14.30, GIORGIO BIANCHI, “L’ARMA DELLA PROPAGANDA NELL’ERA DELLA NUOVA GUERRA FREDDA”

Continuano gli incontri di “Carpi Consapevole”. Giorgio Bianchi è stato sempre presente nell’informare sulla guerra civile ucraina, da Maidan, al Donbass, fino ai giorni nostri.

[5] ROMA, MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2024, 14.30, CONVEGNO “RIPARTIRE DALL’EUROPA, RIPENSARE L’UNIONE”

Convegno promosso dal Centro Studi Livatino, sala di pertinenza del Senato, accreditamento obbligatorio alla mail indicata nel JPG allegato.

[6] SAN MARTINO IN RIO (RE), 15 MAGGIO 2024, 20.30, CONDITI FERRARESI LAZZARETTI SALMASO, “LA MAGIA DEI SOLDI E LE FALSE EMERGENZE”

“E’ molto più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata”. Porto il mio contributo a questo convegno promosso dai consiglieri regionali Maura Catellani e Stefano Bargi.

[7] RIMINI, 17 MAGGIO 2024, 21.00, “MARIA? ERA BELLISSIMA!”

Riflessioni sull’iconografia mariana e interventi musicali del coro “Jubilate Deo”. Volantino e programma nei PDF allegati.

[8] ROMA, 22 GIUGNO 2024, 14.00, MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER LA VITA

Torna la manifestazione nazionale per la vita a Roma, PDF allegato.

Tutti i dettagli sul sito https:// manifestazioneperlavita.it/

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL (non)BEATO JEROME LEJEUNE, 17-18 MAGGIO 2024

Non so se ancora possibile iscriversi, ma ci tengo a segnalare il convegno “Jérôme Lejeune e le sfide della bioetica nel XXI secolo”. Lejeune (morto 30 anni fa, Venerabile e, spero, futuro Beato) è lo scopritore della Trisomia 21 (Sindrome di Down)

https:// internationalbioethicscongress .org/it/

