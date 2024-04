Messaggio in Bottiglia per una Collega di Tanti Anni Fa…Sì, il Miracolo ci Fu. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione – e speriamo – a quella di una collega giornalista di tempi lontani questo racconto di un miracolo straordinario di qualche secolo fa, comprovato e documentato…buona lettura e condivisione.

§§§

Nella redazione romana del Gazzettino di Venezia, dove ho lavorato per molti e molti anni, era vaticanista il decano di tutti i giornalisti del Papa, Arcangelo Paglialunga, dalla fede limpida, innamorato a ottanta e più anni della moglie Caterina della quale parlava sempre. Mi sedeva a fianco e a volte mi raccontava di Papi e cardinali come gli uscivano dall’enciclopedia vaticana che aveva nel cuore.

Era stato amico di Benedetto XVI per la comune passione per la musica e di Joseph Ratzinger parlava come di un vero amico e mi commuoveva. Da lui imparai ad amare il dolce Papa Benedetto… Solo lui, in tutta la redazione, era credente. Gli altri o erano freddi, senza Dio, oppure dediti ad altri culti di cui qui non voglio parlare.

Una collega, una bella signora che aveva l’aria di una ragazza in jeans, senza tempo, un giorno, parlando con me che già cominciavo il mio viaggio di conversione, mi disse perentoria e novella Tommaso: “Io crederò quando vedrò che a qualcuno è ricresciuta una gamba”. Così mi bloccava sul nascere la parola e terminava in un sorriso la nostra conversazione mentre lei riprendeva le telefonate con altre adepte del suo culto per fare non so quale raccolta di fondi.

Oh se solo avessi saputo che in Aragona, e più precisamente a Calanda, nel Seicento, era successo per davvero! Sì, era accaduto per davvero: a un contadinello, un campesino, un certo Miguel Juan Pellicer era ricresciuta la gamba, che aveva perduto in un incidente! Io non ne sapevo nulla! E ora che potrei rispondere alla collega, e dirle, allora devi credere perché a un contadinello spagnolo è successo per davvero: gli è stata riattaccata la gamba che gli avevano segato via per una grazia specialissima della Madonna… Invece, niente, non so neppure se abita più a Roma e così lo scrivo qui, su Stilum Curiae, e magari un uccellino le farà avere questo mio piccolo articolo che parla di uno “sconvolgente prodigio mariano”, come recita la copertina del libro di Vittorio Messori intitolato “Il miracolo”. Sì, il miracolo per antonomasia.

Messori per indagare sulla meraviglia compiuta dalla Madonnina del Pilar, oltre ad aver studiato tutte le carte, redatte da scrittori, fior di notai, medici, uomini di legge, testimoni oculari, a Calanda ci è andato, in macchina, guidando guidando e lì è tornato a scartabellare carte, con boli e controbolli nella arcinota pignoleria spagnola, e ha visitato i luoghi del miracolo. E racconta con maestria, con una penna serena, limpida, attenta, tutto ciò che avvenne e non solo.

Racconta anche il toccante incontro del miracolato con l’allora re di Spagna Filippo IV, il quale dopo aver ascoltato “dotti, medici e sapienti” disse ora basta, adoriamo e, messosi in ginocchio davanti al campesino, baciò la cicatrice testimone muta del miracolo. E tutti i compaesani di Calanda, gente semplice, vicini di casa, parenti, amici e nemici, furono concordi nel credere.

Un ex monco ora correva… La casa del Pellicer divenne una chiesa. E io mi chiedo, perché non ne ho saputo nulla fino a oggi?

§§§

