Carpi, Continua la Battaglia contro la Mostra Blasfema. Rosario in Piazza, Sabato 6 Aprile.

a cura di Veronica Cireneo.Ricevuto dal Comitato “Quanta Cura”, pubblichiamo questo comunicato che conferma lo svolgimento del 4′ rosario di riparazione che, come sempre, si terrà a Carpi, sabato prossimo 6 aprile alle ore 18, sul piazzale antistante la chiesa di Sant’ Ignazio. In calce i contatti per info ed adesioni. Gradita la massima diffusione. Grazie