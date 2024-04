Joe Biden è un “Cattolico da Mensa”. Parola di Wilton Cardinal Gregory, Washington D.C.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo breve articolo di Breibtart, che ringraziamo per la cortesia, pubblicato su Instagram. Buona lettura e diffusione.

Il cardinale Wilton Gregory ha criticato domenica il presidente Joe Biden per essere un “cattolico da mensa”, che sceglie le dottrine in cui credere; ha citato come esempi il sostegno del presidente ai “diritti all’aborto” e alla “visibilità” dei transgender.

Biden, solo il secondo presidente cattolico dopo John F. Kennedy, ha fatto una campagna attiva a favore dell’estensione dei diritti all’aborto, del matrimonio gay e delle “cure per l’affermazione del genere”, tutte cose a cui la sua Chiesa si oppone.

Il cardinale Gregory ha suggerito domenica a Face the Nation che Biden sta scegliendo selettivamente quali parti del cattolicesimo abbracciare in base alla piattaforma dei Democratici.

