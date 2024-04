Durante la “Pandemia” il Papa è Stato il Primo a Violare i Diritti Fondamentali. Fa Male Dirlo. Marian Eleganti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo da mons. Marian Eleganti, che ringraziamo di cuore, queste osservazioni sulla recente auto-biografia del pontefice regnante, e le offriamo alla vostra attenzione. La traduzione è nostra. Buona lettura e condivisione.

§§§

La chiusura sacramentale della Chiesa è stata una genuflessione alla politica.

Chiarimenti 2

Nella sua autobiografia pubblicata di recente, Papa Francesco si preoccupa della resistenza alla vaccinazione sperimentale con mRNA. Purtroppo, ha anche aperto la strada alla chiusura delle chiese e al blocco dei sacramenti. Contro gli standard etici medici e sociali generalmente stabiliti, ha costretto il suo personale vaticano a sottoporsi alla vaccinazione sperimentale con mRNA se non volevano perdere il lavoro.

Altri hanno fatto lo stesso. Ma non me lo sarei aspettato dal Papa. Il Dicastero per la Dottrina della Fede guidato dal Cardinale Ladaria, con l’approvazione del Papa, non si era espresso a favore della libertà dei fedeli di assumere o meno il vaccino (Nota sulla moralità dell’uso di alcune vaccinazioni contro il Covid-19 del 21 dicembre 2020)?

È ormai noto che gli attori della pandemia non disponevano di dati affidabili a sostegno delle loro affermazioni e, laddove li avevano, li hanno deliberatamente ignorati per imporre maschere, chiusure e vaccinazioni obbligatorie a scapito di molti milioni di persone innocenti per volere dei politici. Non c’era alcuna protezione esterna attraverso le vaccinazioni e al massimo un beneficio a breve termine per la persona vaccinata.

La cosiddetta “pandemia dei non vaccinati” era un’accusa maliziosa e priva di fondamento.

Purtroppo, con il suo conformarsi al mondo, la Chiesa ha mostrato al mondo quanto poco creda oggi nel potere soprannaturale dei suoi sacramenti e sacramentali, ma tanto più si affida ai disinfettanti e serve alla politica. Le assurdità nelle chiese quando si tratta di ricevere la comunione hanno superato se stesse, e questo in tutto il mondo. Basta dare un’occhiata a Internet per convincersene. Ora il Papa continua – a quale livello di informazione? – a far sentire in colpa i cattolici che non hanno fatto il vaccino e che, sempre più numerosi, non pensano di farlo in futuro.

Questo perché i suoi numerosi effetti collaterali sono ormai noti. Ricercatori in Giappone, Malesia e Filippine hanno recentemente chiesto di fermare a livello mondiale queste vaccinazioni sperimentali a base di mRNA, per citare solo uno dei tanti esempi. Sebbene i critici delle misure, i cosiddetti (Covid) idioti, avessero ragione, l’esperienza in tutto il mondo è stata confermata, il che dà a questa vaccinazione una cattiva testimonianza, il Papa rimane convinto di essa e critica i suoi oppositori.

Vorrei sapere quali politici hanno preso il vaccino (cfr. Nuova Zelanda) e non, come quando indossavano le maschere, ci hanno ingannato davanti alla telecamera. Anche questo è documentato. In ogni caso, è sorprendente che la maggior parte dei politici sia stata risparmiata dai gravi effetti collaterali delle vaccinazioni (miocardite, ictus, malattie neuronali, il cosiddetto turbo cancro, immunodeficienza, ecc.), mentre altri sono morti, si sono ammalati gravemente o sono stati danneggiati per sempre e rimangono tuttora senza alcun aiuto statale significativo.

Non lo auguro a nessuno. Ecco perché il Papa non dovrebbe aggiungere alla sua autobiografia informazioni non necessarie.

Quanti fedeli sono morti a causa della chiusura della pastorale senza l’aiuto dei sacramenti e senza visite! Non si possono trascurare le conseguenze delle chiusure per i bambini, la chiusura delle scuole e la vaccinazione dei giovani non giustificata da un punto di vista medico, l’evidente eccesso di mortalità in tutto il mondo dopo la vaccinazione con l’mRNA. Il risultato di questa terapia genica è scarso, a meno che non si volesse fare qualcosa di diverso nel suo contesto. In ogni caso, la pandemia è stata pianificata, la formulazione e l’ingegneria sociale sono state preparate e sono state sorprendentemente unanimi.

La pandemia poteva essere modellata e gonfiata a piacimento con l’aiuto del numero di test PCR e del modo assurdo e senza precedenti di contare i morti con o a causa del Covid. Con l’inizio della guerra in Ucraina la questione è stata accantonata e la pandemia è stata sconfitta

. L’influenza annuale è tornata. Negli anni precedenti ha fatto più vittime del cosiddetto virus killer della passata pandemia dei test PCR. Non c’era un’infezione asintomatica. Le persone sane sono state dichiarate malate. Tutto questo è ormai noto e documentato, ma a quanto pare non in Vaticano. E ne vedremo e impareremo di più in futuro.

Per decenni nel recente passato, l’autonomia del paziente è stata ampiamente propagandata nella società come il primo comandamento in tutti gli interventi medici. È stata elevata a standard etico della medicina moderna sotto forma di consenso informato, ma è stata spietatamente cancellata durante la pandemia. Anche il suicidio assistito è stato promosso con riferimento all’autonomia del paziente. “L’utero è mio e lo gestisco io” hanno cantato per decenni le donne che chiedevano di abortire.

Ma durante la recente falsa pandemia questa autonomia non esisteva più. E la Chiesa era proprio in prima linea. I nostri diritti costituzionali fondamentali sono stati violati in modo totalitario e senza battere ciglio. Abbiamo assistito all’elaborazione di piani per campi di internamento per coloro che si rifiutavano di conformarsi alla maggioranza.

E il Papa? È stato il primo a violare le libertà civili dei suoi dipendenti nel suo stesso Stato e a ordinare la chiusura delle chiese. Fa male dirlo. E fa male vederlo. L’estetizzazione e la messa in scena del suo isolamento senza il popolo di Dio e i cardinali in Piazza San Pietro nella Pasqua 2020, la prima “non Pasqua”, la Basilica di San Pietro inaccessibile al pubblico, le acquasantiere vuote in tutto il mondo, non sono state per me manifestazioni della fede della Chiesa.

E un’ultima nota: la crescente banalizzazione della comunicazione papale attraverso formati come le interviste, i tweet, la TV del sabato sera e ora per la prima volta con un’autobiografia non ha fatto bene a questa carica, a mio parere.

Sarà la storia a giudicarlo.

Lo si vede già adesso.

§§§

