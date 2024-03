I Lockdown anti-Covid? Hanno Causato 100 Volte di Morti in Più. Wall Street Journal, Pro Memoria.

… l’uso senza precedenti di lockdown, chiusura delle scuole e altre misure radicali

… nessuna di queste politiche ha avuto successo e molte sono state gravemente dannose

… I lockdown negli Stati Uniti hanno impedito tra 4.000 e 16.000 morti per Covid

… Secondo i CDC, in media ogni anno muoiono di influenza 37.000 americani

… Prima del 2020, era riconosciuto che le comunità rispondevano meglio alle pandemie quando le misure governative avevano solo un impatto minimo

… hanno eliminato quella pratica dando il via libera a pratiche restrittive e alimentando intenzionalmente la paura

… ha sovrapposto enormi danni economici, sociali, educativi e sanitari a quelli causati dal virus

… morti in eccesso, non legate al Covid

… dovute al lockdown, alla chiusura dell’assistenza medica non Covid e al panico sociale

… quasi 100.000 tra aprile 2020 e almeno la fine del 2021

… Il numero di morti dovuti al lockdown e al disagio sociale dal 2020 è probabilmente intorno ai 400.000

… circa 100 volte il numero di morti per Covid evitati dal lockdown

… La migliore misura delle prestazioni sanitarie durante la pandemia è l’eccesso di mortalità per tutte le cause

… In questo ambito la Svezia … ha sovraperformato quasi tutti i paesi del mondo

… gli USA “avrebbero avuto 1,60 milioni di morti in meno se si fossero comportati comela Svezia”[ PNAS ]

… In USA, gli stati che hanno imposto blocchi prolungati non hanno avuto risultati sanitari migliori

… in termini di mortalità in eccesso per tutte le cause

rispetto a quelli che sono rimasti aperti

… hanno generato la paura di entrare nelle strutture mediche

… incoraggiato la falsa convinzione che gli ospedali fossero troppo occupati per curare le persone bisognose di cure

… 2020, quasi la metà dei circa 650.000 pazienti chemioterapici del paese non hanno ricevuto cure

… 85% dei trapianti di organi viventi non è stato completato

… 35,6% in meno di chiamate per emergenze cardiache rispetto all’anno precedente

… nel maggio 2020 ben 49 milioni di americani erano senza lavoro

… lo shock della disoccupazione dovuto al lockdown provocherà da 840.000 a 1,22 milioni di morti in più

nei prossimi 15-20 anni,

… Forse l’errore politico peggiore è stata la chiusura prolungata delle scuole

… si manifesta già nella riduzione dei punteggi dei test standardizzati

… influenzeranno gli stipendi per decenni

… le chiusure delle scuole non hanno compensato i benefici per la salute pubblica

… l’isolamento ha portato a massicci aumenti di malattie psichiatriche

… autolesionismo

… obesità e abuso di sostanze

… I bambini sani hanno sempre corso un rischio quasi inesistente di contrarre il Covid

… e quasi tutti sono stati comunque infettati ad un certo punto, secondo i dati del CDC

… gli americani hanno perso la fiducia nelle istituzioni sanitarie pubbliche

… il Congresso e gli Stati dovrebbero riscrivere i loro statuti riguardanti le emergenze sanitarie pubbliche

… Dovrebbero pubblicare le trascrizioni delle loro discussioni formali sui forum digitali ad uso pubblico

… Gli USA dovrebbero sospendere tutti gli accordi vincolanti con l’OMS

… devono ammettere che i lockdown, le chiusure delle scuole e i mandati sono stati errori gravi che non si ripeteranno

… Fino a quando non lo faranno, il popolo americano dovrebbe continuare a negare loro la fiducia