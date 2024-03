L’Abisso è Davvero Vicino? Massimo Viglione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato da Massimo Viglione, che ringraziamo di cuore, su Telegram. Vorrei aggiungere soltanto che tutto questo mi appare come una proseguimento della strategia dell’emergenza continua dalla pandemia, agli allarmi sul clima dai mutamenti di cui sarebbe responsabile (contro la scienza) l’uomo, e via emergenziando. Un allarme continuo il cui unico scopo è aumentare il controllo sugli individui, limitare le loro libertà, riempirli di paura. E, nel frattempo, far fare affari agli amici di LorSignori, tramite politici e giornalisti LorServi. Le grandi finanziarie che possiedono le grandi industrie farmaceutiche, di armi e di altri aggeggi danarosi…Buona lettura e meditazione.

§§§

Arrivano avvisi dalla UE di prepararsi alla guerra.

Alla guerra contro la Russia.

Penso ai giovani d’oggi gettati, dall’inferno di questa società stracorrotta, oggi fotografata perfettamente da Tik Tok, all’inferno di una guerra nucleare.

Penso a tutti noi. A chi giovane non è più. Ed è cresciuto nella bambagia consumista.

Penso ai bambini.

Penso a tutto il mondo un tempo cattolico e ora conciliare, a tutta la sua immensa nullità. Alle sue chitarre, ai tamburelli, ai suoi “dialoghi”, al suo clero apostata e cialtrone, alle sue folli idiozie sulla bontà della società moderna.

Penso a tutta questa società, nel suo infernale abisso, giunta al punto tale di corruzione suicida che una guerra nucleare potrebbe non essere peggiore della sua pace globale con il transumanesimo e il controllo antiumano delle nostre persone.

Con i suoi insetti e il resto che si prepara, con il suo androgeno e la schiavitù globale.

Penso a tante altre cose che è inutile scrivere, perché il mondo è sordo alla Verità e deride chi la proclama.

E penso che forse è iniziato il conto alla rovescia.

E che questo potrebbe essere ragione di speranza, per chi non è folle.

Ma in quanti oggi non sono folli?

I non folli li riconosci subito: sono soli.

E si preparano.

(MV)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: guerra, viglione



Categoria: Generale