Giuda, l’Amico di Gesù. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni su Giuda, il Pentimento, e il Giudizio. Buona lettura e condivisione.

§§§

GIUDA L’AMICO

E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!»

Matteo 26, 50

* * *

Descrizione del libro di Christoph Wrembek “GIUDA l’amico – Fin dove arriva la misericordia di Dio?” edizioni Ancora.

«Amico, per questo sei qui!». Con queste parole al tempo stesso affettuose e sconsolate Gesù saluta Giuda, immediatamente prima dell’arresto nell’Orto degli ulivi. Eppure sia i Vangeli sia la tradizione della Chiesa lo hanno bollato con ben altri termini: traditore, ladro, «figlio della perdizione». Ma è stata davvero detta l’ultima parola su Giuda? Su un capitello della basilica romanica di Vézelay, che anche papa Francesco ha citato più volte, Gesù è ritratto come il Buon Pastore che porta sulle sue spalle l’apostolo suicida: un’immagine sorprendente da cui l’autore parte per una rilettura rigorosa, originale e spiazzante dei testi biblici su peccato, perdono e misericordia. Giuda è il «caso serio» grazie al quale scopriamo che Dio non abbandona mai nessuno.

libreriauniversitaria.it

* * *

In quarta di copertina

«Da un lato del capitello c’è Giuda, dall’altro Gesù, che lo prende con sé. Loro avevano capito cos’è la misericordia! Con Giuda!»

Papa Francesco.

* * * * * * * * * *

Dalle pagine 121, 122, 123.

Ma che cosa vediamo nell’immagine? Il messaggio principale non è forse che Giuda viene riportato a casa dal suo Signore? Al centro c’è il Buon Pastore, che porta sulle sue spalle Giuda morto. E tuttavia, contro tutto ciò che vediamo e possiamo toccare con le mani, nell’immobilità della pietra si legge quel che la tradizione afferma: “Il suicidio di Giuda” …

In realtà occorre guardare a lungo per riconoscere la peculiarità di ciò che qui lo scalpellino ha raffigurato. Infatti, egli ha nascosto i pensieri del suo cuore e solo il nostro secolo può riconoscerli. E questo solo se si guarda e si contempla a lungo, molto a lungo, l’immagine.

Ho la fortuna di avere appeso alla parete del mio studio questa immagine in una buona riproduzione e in grande formato. Posso guardarla continuamente e osservarla. I miei occhi sono stati continuamente attratti dal volto di questo pastore …

Fino al giorno in cui qualcosa mi ha colpito. Il volto del pastore appare come diviso in due parti. La metà sinistra (la destra vista dallo spettatore) sembra rappresentata normalmente, sembra persino riprodurre un leggero sorriso. Ma la metà destra sottostante del volto del pastore sembra priva di vita, piatta, non lavorata, come se lo scalpellino avesse dimenticato di mostrare anche lì la sua arte. Ma non poteva trattarsi di una dimenticanza, perché l’artista possedeva un’enorme capacità di infondere vita alla pietra, come mostrano gli altri capitelli e abbondantemente anche questo: si guardi solo il volto di Giuda appeso lì accanto. Non poteva essergli sfuggita una “mancanza” del genere nella raffigurazione del pastore.

In ogni caso la metà destra del volto del pastore appare non finita. Soprattutto la bocca sembra scolpita a metà; diversamente dalla sinistra, la sua parte destra manca del tutto.

Questo rende il volto di Gesù serio e mesto.

E proprio questo aveva risvegliato la mia curiosità. Esclusi di nuovo un errore, una dimenticanza.

Con questo volto piatto, incompiuto, l’artista voleva certamente dire qualcosa? Ma che cosa?

Passarono altre settimane. Nel frattempo avevo ricevuto foto in formato ridotto di quest’immagine. Con esse potei fare qualcosa che non avrei potuto fare con l’immagine grande appesa alla parete, qualcosa che nel corso dei secoli nessuno, proprio nessuno, aveva potuto fare con il capitello, lassù in alto nell’ombra. Potei capovolgere l’immagine e osservarla in modo nuovo.

Per questo c’era una ragione chiara. Infatti, il capo di Giuda penzolava sulla spalla sinistra del pastore. Stava quindi “faccia in giù”. Volli vedere esattamente come appariva questo capo, come appariva il Giuda morto; girai la foto piccola ed ebbi quasi un colpo. Il volto del Giuda morto, che viene portato a casa, mostra un sorriso. Inconfondibile. Sorride! Come se tutto fosse finito bene. È un sorriso assolutamente beato, dolce, trattenuto e tuttavia evidente. Magnifico.

Il Giuda morto sorride! Come se non fosse morto … come se tutto fosse stato capovolto …

Felix culpa … felice colpa. Lì si poteva vedere.

Come se egli avesse già sperimentato e ascoltato il suo Maestro nel giudizio della salvezza, come se egli per la seconda volta lo chiamasse “amico”. Sì, voglio essere il tuo amico in eterno.

Contemplai ripetutamente il Giuda sorridente, redento. Oh, faceva bene vederlo così salvato!

Dopo averlo contemplato abbastanza a lungo, mi colpì ancora una cosa, una cosa del tutto normale, naturale.

Poiché Gesù porta il suo Giuda in spalla con le gambe a destra, la testa deve penzolare a sinistra. Di conseguenza, si vede solo la metà destra del volto di Giuda. La metà sinistra scompare fra spalla e braccio del pastore.

La metà destra del volto …

Per un momento non osai continuare a pensare … era prorpio quella che in Gesù appariva non finita. In lui era stata scolpita solo la parte sinistra del volto, in Giuda solo a destra …

Le due parti appartenevano l’una all’altra?

Solo insieme formavano l’intero volto?

E mi permisi ciò che i secoli precedenti non avevano potuto fare: ritagliare con cautela la metà visibile del volto di Giuda e sovrapporla alla metà destra – in apparenza mancante – del volto del Buon Pastore …

È un unico volto!

Le misure coincidono perfettamente.

E ore, ora il Buon pastore sorride!

Ora Gesù ride.

Tu, cara lettrice, caro lettore puoi seguire il percorso di questa simbologia dal cuore dello scalpellino con l’aiuto delle immagini prodotte nelle due pagine che seguono.

Dio può ridere solo quando anche l’ultimo e il maggiore di tutti i peccatori è diventanto una cosa sola con lui. Dio vuole ridere con il nostro volto e noi possiamo ridere con il volto di Dio. E quando Pietro il Venerabile, a proposito di Abelardo, scrive a Eloisa che egli sarà “abbracciato da Dio nell’amore come il su altro sé”, noi possiamo dirlo anche di Giuda: abbraccialo come il mio altro sé.

Presso Dio non vi sono rifiutati.

Egli li porta tutti a casa e trasforma le loro lacrime nel suo sorriso.

* * * * * * * * * *

Da Matto, osservo:

non ho letto tutto il libro e non so se l’Autore sia di quelli che “Dio ti ama come sei”, teologumeno folle che incita all’anarchia e al libertinaggio con garanzia di benedizione e salvezza. Ma per quanto riguarda Giuda, ha sì tradito ma poi si è pentito, e questo è ciò che conta. Il fatto che per disperazione abbia commesso suicidio è di secondaria o addirittura nessuna importanza. È il pentimento umano che attira il perdono divino:

«Il pentimento non è forse il più divino di tutti gli atti umani?». dice

Thomas Carlyle: e non è questa la consapevolezza che ha ispirato lo scalpellino di Vézelay? Da ciò conseguendone che occorre essere molto accorti nel tranciare facili giudizi lanciando, come al solito, la prima pietra senza preoccuparsi della trave che si ha nell’occhio. Troppo facile starsene con la dottrina in mano ed emettere sentenze verso gli altri (e non prima di tutto verso se stessi).

“Prima di giudicare qualcuno, cammina per tre lune nei suoi mocassini”, recita il proverbio sioux.

E Pirandello:

«Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io».

E Hans Urs von Balthasar:

«La chiesa, che ha canonizzato tanti individui, non si è mai pronunciata sulla dannazione di alcuno. Neppure su quella di Giuda, che divenne per così dire l’esponente di quello di cui tutti i peccatori sono corresponsabili. Chi può sapere di che tipo fu il pentimento che egli provò, quando vide che Gesù era stato condannato?».

È vero: CHI PUÒ SAPERE?

E il Dhammapada:

«Lo stolto che sa di essere stolto

ha un pizzico di saggezza;

lo stolto che pensa di esser saggio

è impudentemente stolto».

Tra l’ipotetico santo perfetto e l’ipotetico peccatore perfetto ci sono le reali nutritissime schiere dei santi imperfetti e dei peccatori imperfetti, evidentemente inabili al giudicare. Non al discernere, si badi, ma al giudicare. Nel discernere c’è la prudenza, nel giudicare alligna la volontà di potenza: «Ogni uomo sogna di essere un Dio», afferma André Malraux, con buona probabilità di centrare il bersaglio.

«Non giudicate, per non essere giudicati;

perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati,

e con la misura con la quale misurate sarete misurati».

Che in 2024 anni non si sia ancora ben compreso?

C’è nell’essere umano religioso un’io fittizio che fa della dottrina una sua proprietà, credendosi così autorizzato ad emettere verdetti a destra e manca, del tutto disinteressato alle magagne che lo affliggono togliendogli la pace. Sennonché:

«Prima di raggiungere la pace con se stessi bisogna aver perdute molte logoranti battaglie contro l’io».

Alessandro Morandotti

Dice: «molte logoranti battaglie contro l’io»: argomento incandescente per … l’io!, che molto volentieri fa orecchie da mercante.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: GESÚ, giuda, matto



Categoria: Generale