Atei Cristiani, Fondamentalismo Religioso e Relativismo Morale. Bernardino Montejano.

il prof. Bernardino Montejano, che rinhgraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un dibattito in tema di ateismo e religione in Occidente, anche alla luce della sempre più ampia presenza islamica.

§§§

UN ATEISMO GIUDEOCRISTIANO?

Su “La Nación” è apparso il 4 maggio un interessante articolo di Gonzalo Garcés, dal titolo “Tra scienza e religione, l’Occidente dibatte sul fondamento etico del suo culto”. In esso affronta la controversia tra membri del Nuovo Ateismo come Dawkins e Harris, con difensori della tradizione religiosa, come Jordan Peterson.

Richard Dawkins si definisce un “cristiano culturale, non lontano dalla scrittrice italiana Oriana Fallacci, morta qualche anno fa, che si dichiarava “atea cristiana” e molto lontano dalla nostra Carmen Argibay, “atea militante”.

Mentre l’Europa vive rinunciando alle proprie radici, il sindaco di Londra ha eliminato le decorazioni pasquali, ma ha celebrato il Ramadan, il mese di digiuno e preghiera per i musulmani, come prescrive il Corano, quel libro “che ci ha inebriati”, come afferma la scrittrice italiana citata.

Dawkins precisa: “culturalmente siamo un Paese cristiano. Non sono credente, ma amo gli inni devozionali, i canti natalizi e le cattedrali. Sarebbe orribile se sostituissimo il cristianesimo con una religione alternativa… Se devo scegliere tra cristianesimo e islam, scelgo il cristianesimo. Mi sembra una religione fondamentalmente dignitosa… sarebbe una catastrofe se il cristianesimo diventasse una religione minoritaria”.

L’autore sottolinea alcune contraddizioni di chi critica Israele come “le femministe che marciano a favore dell’Iran, Paese dove verrebbero giustiziate se non indossano il velo” e la sinistra “che oggi è diventata antisemita e si è innamorata della Sharia, la legge islamica che aspira a governare tutti gli aspetti della vita pubblica e privata”.

E ci chiediamo: può l’Occidente sopravvivere senza una religione che dia al suo modo di vivere legittimità, vitalità e forza? Il politologo Ben Shapiro risponde di no, perché “così come non si può avere una cattedrale senza il sentimento che l’ha ispirata, non si può avere la civiltà occidentale senza i valori giudeo-cristiani che l’hanno originata… e aggiunge che, se le sue radici giudaico-cristiane venissero tagliate, l’albero occidentale marcirebbe e degenera nel relativismo”.

Un canadese, Jordan Peterson, presenta la religione come una forma narrativa di saggezza e crede che le storie bibliche forniscano il miglior fondamento, e forse l’unico solido, per la struttura etica di cui si avverte la mancanza nelle nostre società. Ciò lo ha portato a discutere con Sam Harris, una delle figure del Nuovo Ateismo, che cerca un modo per evitare due catastrofi che considera simmetriche: il fondamentalismo religioso e il relativismo morale.

Quanto al fondamentalismo religioso, egli inorridisce davanti alla capacità della religione di promuovere il male e fa riferimento ai terroristi musulmani che, “armati di giubbotti esplosivi, si fanno saltare in aria, con la gioia di sapere che li aspettano le 72 vergini promesse dal Profeta, come i fondamentalisti che nel 2014 uccisero 145 bambini a Peshawar convinti di fare del bene, visto che sarebbero andati tutti dritti in paradiso”.

Per quanto riguarda il relativismo morale, dice che ce ne allontaniamo quando consideriamo buono tutto ciò che riduce la sofferenza.

Peterson sottolinea che “siamo incapaci di funzionare senza gerarchie di valore e dal momento in cui questa gerarchia esiste, non possiamo fare a meno di concettualizzare un Bene supremo, che chiamiamo Dio”.

Harris si rifiuta di ammettere che le narrazioni religiose siano un fondamento migliore per la nostra etica rispetto al ragionamento scientifico… inoltre, le religioni promettono una ricompensa nell’aldilà, qualcosa che giustifica le peggiori atrocità… Detto questo, Peterson sottolinea che i regimi ufficialmente atei , come l’Unione Sovietica o i Khmer rossi, avevano il proprio orizzonte trascendente sotto forma di paradiso socialista e lo utilizzavano efficacemente per giustificare i loro crimini. Ricordiamo inoltre il comandamento: “Non nominare il nome del Signore invano”: non si riferisce solo al giuramento, ma è anche il divieto di usare l’autorità divina per i propri interessi.

Secondo Harris, le storie religiose sono tentativi precoci e ammirevoli di stabilire verità morali… ma oggi dobbiamo lasciarci alle spalle l’infanzia e affermarci come adulti su principi razionali; al che Peterson risponde che la morale astratta non avrà mai la forza e la profondità delle storie religiose, in Occidente le storie giudaico-cristiane. Qui non dobbiamo dimenticare che dobbiamo accordare le Sacre Scritture con il Nuovo Testamento, alla pienezza della nuova ed eterna Alleanza.

Considerato l’assalto demografico del mondo musulmano, trovo interessante il dibattito in cui si mostra la preoccupazione degli uomini senza fede di preservare le proprie radici cristiane, che hanno fatto grande l’Occidente. Dobbiamo resistere. Moltiplicare le sacche di resistenza che già compaiono in Ungheria, Polonia, Slovacchia, Francia… per salvare il patrimonio ereditato.

Dio ci aiuti.

Buenos Aires, 6 maggio 2024.

Bernardino Montejano

§§§

