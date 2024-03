Un único miedo: desagradar a Cristo. Maike Hickson entrevista a Joachim Heimerl

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención, en nuestra traducción, esta entrevista que Maike Hickson, a quien agradecemos de corazón, realizó con el padre Joachim Heimerl, que los lectores de Stilum Curiae ya conocen por el sitio web Life Site News. Feliz lectura y difusión.

§§§

En las últimas semanas, LifeSiteNews ha publicado una serie de comentarios del padre Joachim Heimerl -sacerdote incardinado en la arquidiócesis de Viena (Austria)- sobre la crisis de la Iglesia y sobre el programa de reformas del papa Francisco.

Al no poder ejercer su ministerio sacerdotal a causa de problemas de salud, el padre Heimerl escribe desde hace algunos años ensayos sobre cuestiones eclesiales. Últimamente se ha vuelto cada vez más crítico con el papa Francisco, con el Sínodo sobre la sinodalidad y también firmó el reciente llamamiento filial del 2 de febrero contra el documento Fiducia Supplicans de Francisco que permitía la bendición de las “parejas” homosexuales.

Como colaboradora del mensuario austriaco Der Dreizehnte, pude entrevistar al padre Heimerl para la edición de marzo, para ayudar a los lectores a conocerlo un poco más. El se muestra como un hombre de fuertes convicciones, coraje y fe, y nos recuerda que los católicos debemos permanecer firmes y “aferrarnos a la fe tradicional”.

Para dar más contexto a un público angloparlante, vale la pena señalar que el padre Heimerl, quien obtuvo un doctorado, pertenece a una familia de la antigua nobleza austriaca, lo que conlleva una comprensión profunda de la tradición.

Me complace presentarles mi entrevista en inglés con el padre Heimerl, para compartir otra voz de resistencia fiel.

La entrevista completa es la siguiente:

Hickson: desde hace algunos años usted escribe artículos sobre cuestiones eclesiales, pero en los últimos meses parece haber aumentado su crítica a la política reformista del Papa. ¿Puede describirnos cómo llegó a esto?

Heimerl: En mis textos sigo los acontecimientos actuales en la Iglesia. Me interesa analizar problemas. La crítica no es el objetivo principal.

Hickson: Háblenos un poco de usted: ¿dónde es sacerdote, desde hace cuánto lo es y cómo nació esta elección?

Heimerl: Siempre quise ser sacerdote, pero primero estudié alemán e historia y trabajé en este campo después de obtener mi doctorado. Cuando enfermé gravemente, se presentó la oportunidad de ser sacerdote. Fui ordenado sacerdote en Viena en 2019. La familia Heimerl von Heimthal es una antigua familia vienesa. Por tanto, fue una doble alegría. Sin embargo, por motivos de salud ya no tengo un cargo sacerdotal permanente.

Hickson: ¿Puede decirnos cuáles son sus principales críticas al actual pontificado?

Heimerl: Este pontificado marca una ruptura con la enseñanza anterior. No sólo ha causado confusión, sino que también desencadenó una “guerra civil en la Iglesia” (Marco Politi). A esto se suma el duro trato del Papa con los católicos tradicionales y su tendencia a desairar a los sacerdotes en sus discursos. El trato que da a sus críticos más fuertes (el cardenal Raymond Burke, el obispo Joseph Strickland, etc.) y la concepción autocrática de su cargo también son problemáticos. Peter Kwasniewski llamó con razón a esto “hiperpapalismo”.

Hickson: ¿Qué piensa usted respecto a Traditionis Custodes y del ataque a la Misa “vieja”?

Heimerl: Se trata de una batalla ideológica y una ruptura con la comprensión de la Misa. Sin embargo, esto también daña la credibilidad de la Iglesia: “Lo que era sagrado y grande en las generaciones anteriores (…) no puede de repente ser dañino o completamente prohibido”. Esto es exactamente contra lo que advirtió Benedicto XVI. Además, la afirmación contenida en Traditionis Custodes, según la cual la “nueva” Misa es la única expresión del rito romano es histórica y teológicamente falsa y desprovista de toda lógica.

Hickson: ¿Cuál es su posición respecto al Sínodo sobre la sinodalidad?

Heimerl: Dado que los laicos participan en este Sínodo de los Obispos con derecho a voto, ya no puede ser un “Sínodo de los Obispos” en el verdadero sentido de la palabra. Por lo tanto, es otra cosa: este Sínodo quiere llevar a cabo reformas y reivindica la obra del Espíritu Santo para hacerlo. Ese es el truco. No debemos olvidar que un sínodo es sólo un órgano consultivo sin autoridad. Pero al mismo tiempo se supone que dará mayor legitimidad al programa de reformas del Papa: todo es un engaño y todo el mundo lo sabe.

Hickson: Usted habló también sobre el celibato y la idea de abolirlo. ¿Podría resumir su posición al respecto?

Heimerl: El celibato es el único estilo de vida adecuado para los sacerdotes, porque es el estilo de vida de Jesús y se remonta a los apóstoles. Sólo la Iglesia latina lo ha conservado y dice mucho sobre el hecho que su creciente apostasía está ligada al deseo de limitar el celibato, es decir, de eliminarlo.

Hickson: Por último, pero no menos importante: ¿qué piensa de la idea de introducir mujeres diáconos o incluso sacerdotes?

Heimerl: Ambas cosas no son posibles y contradicen la enseñanza infalible de la Iglesia. Cualquiera que afirme lo contrario ha abandonado la fe católica. Ni siquiera el Papa puede cambiar las cosas.

Hickson: Usted firmó el Llamamiento Filial contra Fiducia Supplicans, que ha sido firmado el 2 de febrero, primero por 90 y luego por 500 clérigos, eruditos y autores. ¿Puede decirnos por qué lo firmó?

Heimerl: Como ha demostrado el cardenal Gerhard Este documento, como demostró el cardenal Müller, conduce directamente a la herejía, ha dividido profundamente a la Iglesia y ha puesto fin al ecumenismo con la Ortodoxia. El Papa debe retirarlo; no hay otro camino. Es una cuestión de honor para todo sacerdote y para todo católico defender claramente las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la Iglesia.

Hickson: ¿No teme consecuencias por sus declaraciones?

Heimerl: “¿Qué debemos temer sino la idea de desagradar a Cristo?” – Esta frase de La canción del patíbulo, de Le Fort, siempre me ha impactado y la vivo lo mejor que puedo. No quiero ser uno de los tantos oportunistas del clero que hoy proclaman lo contrario de lo que ayer consideraban irrevocable, sólo porque el viento ha cambiado en Roma. Aparte de esto: una Iglesia que no respeta la libertad de expresión y persigue a quienes profesan la fe anterior no tendría –con razón– ninguna posibilidad de sobrevivir.

Hickson: ¿Cómo ve el camino de salida a esta crisis? ¿Qué pueden hacer los simples creyentes frente a la revolución en la Iglesia?

Mi director espiritual me aconsejó una vez: “Mira a Dios y no a derecha ni a la izquierda”. Se lo aconsejo a todo el mundo. Sigamos siendo católicos y mantengamos la fe tradicional. Esta es la senda justa. No debemos prestar atención a nada más; no viene de Dios.

Publicado en Italiano el 16 de marzo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/03/16/unica-paura- dispiacere-a-cristo-maike- hickson-intervista-joachim- heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

