Carpi, Secondo Rosario di Riparazione per la Mostra Blasfema in Chiesa. Alleati dell’Eucarestia.

, infatti, il 16 marzo, alla presenza di un centinaio di persone, si è svolto per la seconda volta, e ce ne saranno altri, il secondo rosario di riparazione e supplica, come ampiamente annunciato.

Dove, in chiesa?

No! Li ci sono quelli di cui parlava sopra, PP Leone XIII.

I rosarianti pieni di fede, fuori dalla sede, come sempre sopra diceva Sant’Atanasio, erano nel piazzale antistante la chiesa di sant’Ignazio, situata nel centro di Carpi.

Ricordiamo che fin dall’inaugurazione sono partite un paio di petizioni che hanno, già da un po’, oltrepassato le 20.000 firme.

Ricordiamo che è stata presentata una denuncia penale per vilipendio a carico degli organizzatori religiosi che hanno autorizzata una tale manifestazione perversa in una chiesa adibita al culto.

Ricordiamo che i cattolici sanno di essere in guerra contro le tenebre e che non cederanno dove non dovranno cedere e che useranno tutti i mezzi leciti, proporzionati all’affronto, che hanno a loro disposizione.

A questo secondo appuntamento di preghiera era presente, spesso inginocchiato, il dottor Julio Loredo, presidente del TFP esperto di problemi della Chiesa,che più volte ha avuto modo di descrivere e pubblicamente denunciarne la grave crisi in atto.

Utilissimo, a questo proposito , l’ascolto dell’ intervista rilasciata a Ciro Mauriello [qui] sul vero spirito di questa chiesa ecumenica e sinodale e delle sue problematiche implicazioni.

Chiesa che tanto si cura dello spirito del mondo e delle minoranze emarginate, senza occuparsi dello Spirito Santo e di essere lei stessa genitrice della più preziosa minoranza emarginata: quella dei cattolici, che a fatica, e con sempre maggior determinazione, restano fedeli alla Parola di Dio e alla tradizione bimillenaria della Chiesa



Come ben visibile dalle foto e dal video cheche ben conoscete in qualità di instancabile difensore della fede, ci ha gentilmente inviato, la, a differenza della volta precedente, che era aperta, stavolta era

Strano vedere le porte di una mostra, chiuse, alle ore 18 di un sabato pomeriggio in centro….!

Noi preghiamo e speriamo per la salute dell’anima loro che si siano barricati per la paura e per la vergogna.

Ricordiamo che questo rosario non sarà l’ultimo. Che i raduni procederanno ad oltranza, fino allo smantellamento della mostra.

Ricordiamo anche che sta per partire quello che potrebbe essere il colpo di grazia: il flash bombing degli Alleati, agli indirizzi mail dei responsabili consacrati, che profondamente hanno scandalizzato e offeso i figli di Dio, usando la Sua Casa, quindi la loro, la nostra, per realizzarci pessimi eventi che non piacciono a noi e che, soprattutto, dispiacciono a Lui.

E che gli stessi Alleati, con molta probabilità, guidati dai legali che li tutelano, si presenteranno anch’essi, alla più prossima Stazione dei Carabinieri, per depositare la stessa denuncia penale per vilipendio, già depositata in procura di Modena dall’avvocato Francesco Minutillo, su richiesta di molti, a carico dei responsabili religiosi che hanno permesso l’allestimento della mostra satanica.

Di questa eventualità verranno date istruzioni dettagliate al momento opportuno.

Ricordiamo infine ai sacerdoti in ascolto, che essi dovrebbero obbligatoriamente occuparsi solo di essere bravi amministratori del sacro e che nemmeno in quel caso mai diventerebbero proprietari delle strutture delle chiese, né degli arredi, né dei Sacramenti, né della Parola di Dio, né di Dio stesso, né tanto meno della Sua Amatissima Madre, alla Quale ci appelliamo, le offese contro la Quale non verranno perdonate. Attenzione!

Meditate sacerdoti e smantellate quell’obbrobrio. Grazie