Fiat Mihi…e Basta! Il Matto.

«FIAT MIHI»… E BASTA

(Andrea della Robbia, Annunciazione, 1475)

* * *

La sequenza che qui si propone è sbocciata da sé, durante e dopo una delle consuete sedute di silenzio mariano – il vero silenzio non potendo che essere mariano, dunque ancillare –, in assenza di qualsiasi increspatura sul placido lago della mente nel quale, in una notte chiara, si riflette la luna. Forse, è stata la predilezione per il Vangelo di Giovanni e per il Pimandro a prepararla in quel fondo, o vertice, o vuoto della mente laddove essa, non più essa e più di essa, confina con l’Ineffabile in cui, immediatamente, perciò oltre il tempo e lo spazio, si perde svuotandosi e si ritrova riempiendosi.

* * *

«Io sono la Via, la Verità, la Vita»:

IO SONO È,

la Via È, la Verità È, la Vita È.

IO SONO … e basta.

L’Essere È … e basta.

la Via È … e basta.

la Verità È … e basta.

la Vita È … e basta.

«In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini»

la Luce È … e basta

VIA, VERITÀ, VITA, LUCE:

nomi dell’Essere … e basta.

«Ascolta: quello che in te vede e intende è il Verbo».

ESSERE, VERBO:

nomi della Via, Verità, Vita, Luce … e basta.

Essere, Verbo, Via, Verità, Vita, Luce:

ciascun nome È il Medesimo Ineffabile.

Ogni spiegazione è un

cedere alla tentazione di

possedere attraverso il “capire”,

un’impurità, un offuscamento,

una deturpazione, un eccesso.

un’irriverenza, un attentato,

un appropriamento, un’interferenza,

un’alterazione, un turbamento,

una dissipazione, una complicazione,

un orpello, una separazione:

è l’Essere che rapisce … e basta,

è il Verbo che svela … e basta,

è la Via che sceglie … e basta,

è la Verità che invera … e basta,

è la Luce che illumina … e basta:

il Connubio è diretto, istantaneo,

soavemente fulgureo.

Perciò, abbandonare tutto

per il trionfo dell’Ineffabile:

negazione d’ogni affermazione

e affermazione d’ogni negazione.

Non intervenire, arrendersi,

LASCIARSI rapire,

LASCIARSI adombrare,

LASCIARSI scegliere,

LASCIARSI inverare,

LASCIARSI illuminare:

«FIAT MIHI» … e basta.

