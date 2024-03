Francesco e l’Oscurità della Chiesa. La Profezia di Malachia, Corretta. Joachim Heimerl.

Francesco e l’oscurità della Chiesa.

La profezia papale di San Malachia.

di Joachim Heimerl

Le voci sulla salute del Papa si intensificano e il prossimo conclave è palesemente nell’aria. A molti viene in mente la profezia papale medievale di San Malachia. Ma di cosa si tratta e cosa sappiamo di San Malachia?

Storicamente, è certo che fu abate del monastero irlandese di Bangor e poi arcivescovo di Armagh. Morì nel 1148. La sua profezia comprende 112 detti sui prossimi papi, che non sono menzionati per nome. L’ultimo pontificato è seguito dal Giudizio Universale.

Ciò che oggi sembra avventuroso è stato considerato un falso fin dal XVI secolo. È stata tirata in ballo la possibile paternità di san Filippo Neri (1515-1595).

Tuttavia, questa teoria è stata successivamente smentita. Come sappiamo, il pittore Duccio di Buoninsegna raffigurò Malachia sulla Maestà del Duomo di Siena tra il 1308 e il 1311, con l’elenco dei suoi motti in mano. Si può quindi escludere che Filippo Neri, vissuto 200 anni dopo, sia uno “pseudo-Malachia”; la profezia deve risalire effettivamente al Medioevo.

Anche lo storico tedesco Hermann Hiery ha infranto la teoria della falsificazione qualche tempo fa. Inoltre, ha corretto la precedente assegnazione dei pontificati ai detti eliminando alcuni antipapi. Questo ha creato una nuova situazione: se prima Francesco era l’ultimo papa, ora ne seguiranno altri tre. Tuttavia, questo significa anche che i tempi della fine sarebbero iniziati al più tardi con Francesco.

Secondo la tradizione interpretativa, sotto il prossimo papa si verificherebbe una catastrofe cosmica (“de labore solis”), mentre il penultimo papa (“gloria olivae”) potrebbe provenire dal giudaismo, simboleggiato dalla metafora dell’ulivo nella Lettera ai Romani. A lui segue “Petrus Romanus”, sotto il quale ci sarà una persecuzione della Chiesa e la distruzione di Roma.

Ciò che è particolarmente interessante è che il significato più oscuro della profezia appare ora nel nuovo conteggio sopra il pontificato di Francesco: “De medietate lunae”. Questo fa pensare all’influenza della luna crescente, all’Islam o alla crisi dei rifugiati, ma tutto ciò è certamente insufficiente. Un pontificato “diviso” con un papa in carica e un papa emerito è fuori discussione anche come interpretazione: la luna non è una cifra per la carica papale e, come sappiamo, c’è sempre un solo papa.

In latino, “De medietate lunae” significa non solo “dalla metà”, ma anche “dal centro della luna”. Visto sotto questa luce, potrebbe trattarsi di un pontificato esclusivamente sotto il segno della luna. Ma cosa significa la luna in una profezia medievale?

Anche a questa domanda non si può dare una risposta univoca, perché il simbolismo della luna rimane ambivalente. Può rappresentare la Vergine Maria e l’Eucaristia, ma può anche avere un contenuto simbolico demoniaco. Mi sembra quindi importante vedere il motto nel contesto dell’intera profezia. Lì, alla luna segue il sole (“de labore solis”) e alla notte il giorno. In altre parole: “De medietate lunae” descrive un pontificato oscuro e minaccioso.

Tuttavia, è necessario fare una precisazione: I motti di Malachia non si riferiscono alla categorizzazione “papa buono” – “papa cattivo”, ma a una “etichetta” per lo stato della Chiesa e del mondo durante il rispettivo pontificato. Un esempio è Pio XII, al quale la nuova categorizzazione applica il motto “ignis ardens” (“fuoco ardente”). Si può assumere con buona verosimiglianza che questo si riferisca all’Olocausto e a Hiroshima. Tuttavia, intendere San Pio come il “Papa dell’Olocausto” o il “Papa della bomba atomica” sarebbe assurdo. Tuttavia, l’Olocausto e Hiroshima hanno oscurato drammaticamente il suo pontificato. “Ignis ardens” è quindi una dichiarazione molto chiara sul contesto storico, ma non su Pio XII personalmente.

Ma cosa potrebbe dire il detto lunare sul pontificato di Francesco? Colpisce il fatto che, con il suo significato oscuro, la profezia anticipi un detto altrettanto profetico di Paolo VI, che nel 1972 parlò del fumo di Satana entrato nella Chiesa. Il contenuto del “de medietate lunae” va presumibilmente nella stessa direzione e indica una particolare influenza demoniaca. Stiamo indubbiamente vivendo uno dei pontificati più difficili degli ultimi secoli, in cui tutto sembra essere caduto in un disordine diabolico. Questo include l’inizio dello scisma in Germania. Ma non si può più escludere nemmeno uno scisma romano se, ad esempio, il Papa dovesse introdurre l’ordinazione delle “diaconesse”. In definitiva, secondo molti siamo di fronte a un pontificato di confusione: un pontificato di eresia. Dopo tutto, Francesco è stato il primo Papa a “benedire” l’omosessualità praticata e a tollerare gli idoli in Vaticano.

– L’oscurità demoniaca nella Chiesa non è mai stata così grande!

Resta da vedere se dopo questo “periodo lunare” inizierà una nuova era con il prossimo pontificato (“de labore solis”). Tuttavia, è dubbio che questo detto si riferisca davvero a un evento cosmico, come un asteroide. Nel contesto della profezia, è più probabile un’altra interpretazione, ossia che la situazione della Chiesa si rischiarerà, almeno fino a quando l’ultimo papa, “Petrus Romanus”, siederà sulla cattedra di Pietro.

Per allora, al più tardi, l’oscurità della Chiesa, come stiamo soffrendo sotto Francesco, sarà stata superata.

