Eh Sì, Siamo in Guerra. Ma non Quella Che Pensate…Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla guerra, che stiamo combattendo tutti, anche se magari non ne siamo consapevoli…Buona lettura e diffusione.

§§§

Se ancora non ve ne siete accorti, siamo in guerra. Oh no, non le guerre che ci raccontano, in fatti sconclusionati, a spizzichi e bocconi, i tanti telebusti della televisione (che è il teatrino arcobaleno dell’Arcinemico), no, no, quelle sono cose buone per riempir le piazze di contestatori (mantenendoli sempre in alta frittura di inquietudine), per dar da parlare alla tivvù in infinite e inutili chiacchiere da bar sport i tanti esperti o presunti tali, per seminare sensi di colpa e dispiaceri tra la gente.

No, no, non parlo di quelle guerricciole lì, nossignore, io parlo della guerra vera: la guerra spirituale che gli uomini, o meglio gran parte di essi, stanno combattendo contro l’Onnipotente.

Convinti di far da sé, saliti sul carro dei saltimbanchi vestiti in camice da scienziato, voltate le spalle a devozione e preghiera, sfrontati, appigliandosi a finti spiritualismi di tutti i colori (che sono merce dell’Arcinemico sempre), burbanti, i tanti mattoncini (massoncini) costruiscono di nuovo la Torre di Babele (la cui forma si ricalca nel Parlamento europeo) per sfidare l’Altissimo. E non c’è neanche più bisogno di logge e loggette perché i principi massonici, che sono solo ed esclusivamente di stampo luciferino (ossia di orgoglio e superbia cuciti stretti insieme e che producono poi tutti i loro orridi frutti) sono oramai il panno in cui tutto è imbevuto, come di veleno ricoperto di uno strato di zucchero. Non si può leggere un libro, non si può vedere un film, non si può festeggiare una data perché tutto, tutto, ma proprio tutto, è pervaso e condito dallo spirito massonico e anticristico.

Volete un esempio così fresco come un ovetto di giornata? Faccio un salto indietro, oplà, ed eccoci all’8 marzo, festa delle mimose e delle “streghe che sono tornate”. Se lo dicono loro stesse che cosa altro devo aggiungere?

Ma sì, sì, guardiamo la data come è stata scelta. L’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione, il 25 marzo l’Annunciazione. Mettete in chiasmo numeri e mesi e troverete la soluzione: 8 marzo, un “sabba” antimariano.

E basta vedere le sfilate e i cortei delle “streghe che sono tornate” per capire che di tante Lilith si tratta e che alla Santissima Vergine, nostro modello di perfezione interiore, proprio non vogliono assomigliare…

Proprio ieri è morta all’improvviso (e non fatemi aggiungere la solita tiritera sul siero satanico venduto come salvavita…) in Afghanistan, e pace all’anima sua, una certa volontaria. Per curiosità sono andata a leggere sul suo canale sociale e l’8 marzo scriveva: “Non sono costola di nessuno”.

Io invece sì, costola di mio marito. Insieme siamo sposi, consacrati davanti al Signore, una carne sola. E anche se litighiamo perché io ai concerti nelle chiese non voglio metter piede (la Chiesa dovrebbe contrastar il mondo non sottomettersi ad esso, organizzando eventi dove solo la preghiera deve splendere in gloria del Signore), ci vogliamo sempre un gran bene. Da trent’anni…

§§§

§§§

