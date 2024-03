Il Modello Campo Imperatore per Togliere di Mezzo Zelensky? Asia Times, Stephen Bryen.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo editoriale di Asia Times, che ringraziamo per la cortesia. L’autore è Stephen Bryen, statunitense, con un curriculum impressionante (vi invitiamo a vedere chi è a questo collegamento). Buona lettura e condivisione.

Il 25 luglio 1943, Benito Mussolini, dopo essere stato destituito dal suo stesso Gran Consiglio, fu convocato a una conferenza con il re Vittorio Emanuele nel parco di Villa Ada, nel bunker speciale noto come Villa Ada Savoia.

Il Re comunicò a Mussolini che il nuovo primo ministro italiano sarebbe stato il generale Pietro Badoglio. Stanco, non rasato e scosso, Mussolini uscì dall’incontro solo per essere arrestato dalle truppe dei Carabinieri.

Sarà trattenuto in diversi nascondigli fino a quando non sarà trasferito all’Albergo di Campo Imperatore, sulle montagne dell’Appennino.

Su ordine personale di Hitler, una squadra tedesca composta da paracadutisti nazisti (Fallschirmjäger) e da una squadra delle Waffen SS si riunì in 10 alianti presso la base aerea di Pratica di Mare a Roma, dove furono trainati fino a poca distanza dall’hotel.

Il 12 settembre 1943, gli alianti trasportavano un generale italiano il cui ruolo era quello di convincere i carcerieri di Mussolini a non sparare sulla forza di soccorso nazista. Quattro giorni prima, il governo italiano aveva firmato un armistizio con gli Alleati, un evento seguito da vicino (tramite intercettazioni delle comunicazioni) dall’intelligence nazista. Le forze alleate avevano già conquistato la Sicilia e si erano attestate nell’Italia meridionale.

Hitler ordinò al suo esercito non solo di liberare Mussolini ma anche di prendere Roma, cosa che fece doverosamente. Mentre ciò accadeva, il nuovo governo guidato da Badoglio e dal Re fuggì da Roma e si unì agli alleati a Bari, sull’Adriatico, nel sud del Paese.

I tedeschi stabilirono una linea militare di difesa chiamata Linea Gustav. Mussolini fu trasportato fuori dall’Italia, prima su un aereo leggero Storch, poi trasferito su un aereo a più lungo raggio che lo portò prima a Vienna e, dopo un rinfresco, a Berlino. Hitler lo riceverà e lo metterà a capo di un governo italiano improvvisato chiamato Repubblica Sociale Italiana (RSI).

Nell’aprile 1945, mentre le difese tedesche si sgretolavano, Mussolini e la sua amante Clara Petacci tentarono di fuggire in Svizzera, ma furono catturati dai partigiani comunisti italiani e giustiziati sommariamente il 28 aprile vicino al Lago di Como. I loro corpi furono portati in una stazione di servizio a Milano, dove entrambi furono impiccati per i piedi per essere esposti al pubblico.

Questo pezzo di storia della Seconda Guerra Mondiale potrebbe essere un modello per i piani del Pentagono statunitense per salvare Volodymyr Zelensky nel caso in cui il suo governo a Kiev dovesse crollare.

Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di palloncini di prova e hanno incoraggiato il leader francese Emmanuel Macron a proporre l’idea di inviare truppe NATO in Ucraina per salvare in qualche modo gli ucraini dai russi.

Questo genere di cose non sarebbe stato discusso in ambienti educati fino al fallimento della controffensiva ucraina e al crollo della difesa di Avdiivka. Ora è evidente che la Russia ha aumentato il ritmo delle sue operazioni e sta conquistando gran parte del territorio detenuto dall’esercito ucraino.

È anche chiaro che l’Ucraina ha notevoli problemi di manodopera e che il suo tentativo di usare la forza per contenere le potenziali reclute sta causando disordini nel Paese, anche nelle principali città come Odessa, Kharkiv e Kiev.

Il problema per Washington è la mancanza di sostegno politico per qualsiasi operazione militare della NATO in Ucraina. Le rivelazioni, soprattutto sulla stampa europea, tra cui una registrazione di ufficiali militari tedeschi che discutono di come far saltare il massiccio ponte sullo Stretto di Kerch con missili Taurus e nascondere l’operazione, stanno minando la credibilità del governo tedesco, già gravemente compromessa in patria. Un sondaggio “istantaneo” francese, nel frattempo, ha mostrato che due terzi sono contrari all’invio di truppe in Ucraina.

Il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, che di recente è uscito da una grave operazione alla prostata per testimoniare a Capitol Hill, sostiene che se la Russia “vince” in Ucraina, poco dopo i russi attaccheranno il territorio della NATO, suggerendo che i primi attacchi potrebbero essere contro gli Stati baltici.

Austin sa che non ci sono prove a sostegno della sua tesi. Lo stesso tipo di affermazioni, provenienti anche dai leader europei, si basano su supposizioni e affermazioni prive di fatti. Parlando in occasione del suo discorso sullo Stato della Nazione a Mosca, il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato con enfasi che la Russia non ha intenzione di attaccare l’Europa.

Austin e il Pentagono si trovano in un dilemma. Senza una provocazione di portata significativa che giustifichi un intervento della NATO (un altro esercizio del Golfo del Tonchino di quello che era un casus belli fabbricato), cosa possono fare gli Stati Uniti per salvare l’Ucraina? Come possono cavarsela con un intervento a cui la maggior parte non si opporrebbe in Europa o negli Stati Uniti?

Gli Stati Uniti non possono inviare truppe per iniziare a combattere i russi. Questo scatenerebbe sicuramente una guerra in Europa. Putin ha già fatto sapere che se ci fosse una guerra in Europa, la Russia potrebbe usare le sue armi nucleari “tattiche”.

Mentre la NATO ha giocato a rimpiattino con i russi per molti mesi, esortando l’Ucraina a usare le armi fornite dalla NATO per attaccare le città russe, ad esempio, o tentando di abbattere il ponte sullo Stretto di Kerch o altre infrastrutture critiche russe, l’introduzione di truppe di prima linea della NATO non può essere nascosta dietro una facciata di non intervento o di negabilità plausibile.

Su quale base le truppe della NATO potrebbero farla franca con una sorta di intervento senza un contrattacco russo? L’esempio nazista della liberazione di Mussolini potrebbe essere un modello che, in un’interpretazione moderna, potrebbe funzionare.

Nessuno può dire quanto a lungo potrà resistere il governo Zelensky a Kiev. Con la costante avanzata militare russa, i crescenti disordini interni, il rifiuto di tenere elezioni, l’incarcerazione di persone contrarie a Zelensky e una serie di misure impopolari, la tenuta del potere di Zelensky sta entrando nella zona della disperazione.

I russi potrebbero vedere l’opportunità di una transizione di potere verso una leadership a Kiev incline a fare accordi con Mosca. Zelensky probabilmente non può farlo: è troppo impegnato a espellere fino all’ultimo russo dal territorio ucraino e a chiedere processi per crimini di guerra, così come insiste che non tratterà mai con Putin in Russia. La situazione della sicurezza di Zelensky a Kiev potrebbe rapidamente finire in un’ombra terminale.

In queste circostanze, il Pentagono potrebbe salvare Zelensky e trasferirlo altrove, con Lviv (Lvov) come luogo più probabile, poiché è lontano a ovest e difficile da raggiungere per i russi se volessero affrontare Zelensky con mezzi militari. Salvati dalle “forze” della NATO, i russi potrebbero vedere volentieri Zelensky e il suo governo andare via.

In questo modo, il trasferimento sarebbe probabilmente inoppugnabile o almeno non sarebbe l’esito peggiore per i russi. Potrebbero poi trattare con un governo sostitutivo più flessibile.

