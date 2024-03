El show de Francisco no debe continuar. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Joachim Heimerl, a quien agradecemos de todo corazón, les ofrece estas reflexiones sobre el daño que Jorge Mario Bergoglio ha ocasionado a la Iglesia. Diviértanse leyendo y compartiendo.

El show de Francisco no debe continuar

11 años después de la elección papal la Iglesia está profundamente dividida

por Joachim Heimerl

Cuando el Papa Francisco dijo que Cristo esperaría hoy la “sinodalidad” de la Iglesia, me pregunté cómo el Papa lo sabía. ¿Recibió una revelación privada y Cristo le habló? – Probablemente no, especialmente porque lo que Francisco entiende por “sinodalidad” es tan desconocido para el Evangelio al igual que para la historia de la Iglesia. En otras palabras: la “sinodalidad” es una idea fija del Papa, pero no es una recomendación “divina” y tampoco debe tomarse en serio. Francisco ni siquiera la toma en serio.

Que esto es así se pudo ver el 18 de diciembre, cuando el Papa permitió sorprendentemente la “bendición” a las parejas homosexuales y a las personas vueltas a casar. El documento correspondiente se publicó inesperadamente, sin que Francisco esperara una recomendación del Sínodo Mundial, que no se completará hasta el próximo otoño.

La “sinodalidad” resultó así ser una aldea Potemkin, un telón de fondo detrás del cual no se oculta nada; y hasta el día de hoy nadie sabe cómo explicar exactamente qué entiende el Papa por “sinodalidad”. El término fluctúa entre todo y nada. Permítanme decirlo de esta manera: “Sinodalidad” es el gran show de Francisco que persigue un solo objetivo, que es intentar disfrazar el hecho de que el Papa quiere trastornar a la Iglesia según sus ideas. Francisco adopta el punto de vista –erróneo–: “La Iglesia es lo que yo soy”, y ¡ay de quien lo niegue!

Es apropiado que sus decisiones se tomen en la trastienda de “Santa Marta”. En general, Francisco sólo escucha a sus compañeros jesuitas y a otros favoritos. Esto incluye, sobre todo, al extraño prefecto de la Fe y autor de teología porno Víctor Fernández.

Después de once años de Francisco, es evidente que esto no es bueno para la Iglesia. Nunca antes un Papa había causado tanta confusión y se había alejado tanto del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia. Muchos ejemplos lo demostrarían. Pero lo que más influye es el controvertido documento de bendición con el que ahora Francisco se ha excedido. Las protestas provienen de todas partes del mundo. En definitiva, ningún Papa puede modificar las verdades reveladas. Esto incluye también el hecho de que el matrimonio es indisoluble y la homosexualidad activa es un pecado grave. Por eso nadie puede “bendecir” a las parejas que se han vuelto a casar o a las homosexuales, aunque Francisco así lo afirme. En cambio, tal bendición conduce inevitablemente a la herejía y causa una profunda división en la Iglesia que nunca ha ocurrido bajo ningún Papa en los tiempos modernos. – Si viviéramos en otras épocas y los cardenales hubieran sido más valientes, Francisco habría sido depuesto y se habría elegido un nuevo Papa. No habría sido la primera vez en la historia.

Y, sin embargo, el documento de bendición dejó claramente en evidencia los déficits teológicos de este pontificado. Por ejemplo, la distinción que se hace allí entre una bendición “litúrgica” y una “pastoral” ha resultado ser una vergüenza legendaria. Esto también se aplica a la aclaración posterior del prefecto de la Fe, en la que afirmó que se podía bendecir a las parejas sin afirmar su relación. Esto pretendía ser una pastilla calmante para los católicos “conservadores”. Pero de hecho Fernández se descalificó a sí mismo con esto. Y dejó en claro sobre qué fundamentos de arcilla se asienta el pontificado de Francisco.

Sin duda, el documento de bendición se ha convertido en un punto de inflexión. Los creyentes no se dejan llevar de las narices. Entienden muy bien que Francisco ha abandonado aquí las enseñanzas de la Iglesia, incluso cuando el documento afirma audazmente lo contrario. La credibilidad del Papa ha desaparecido. Sus errores son cada vez más evidentes para cada vez más católicos: la carta Amoris laetitia (relativización del matrimonio), la Declaración de Abu Dhabi (relativización del cristianismo) y finalmente el motu proprio Traditiones custodes (persecución de las Misas tradicionales) actúan un camino de destrucción que no se puede pasar por alto ni con la mejor voluntad del mundo. Esto vale también para el escándalo de la Pachamama durante el Sínodo de la Amazonia y para la absurda “teología del clima” del Papa mezclada con elementos neopaganos.

Cuando Francisco fue elegido hace 11 años, se presentó como una figura popular sudamericana. Pero eso se acabó. Mientras tanto, el horror, la herejía y la división se están extendiendo en la iglesia. Por lo tanto, el próximo Papa tendrá que posicionarse claramente sobre lo que era católico en la Iglesia “francisquista” y lo que no lo es. Bajo ninguna circunstancia el espectáculo debe continuar como hasta ahora.

Publicado originalmente en alemán el 6 de marzo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/03/06/die-franziskus- show-darf-nicht-weitergehen- joachim-heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

