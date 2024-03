La France troglodyte et le silence complice diabolique de JMB. Quarracino.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, nous portons à votre attention ce commentaire de José Arturo Quarracino, que nous remercions de tout cœur, sur l’inscription dans la Constitution française du génocide prénatal comme un droit, et le silence du Vatican à ce sujet. Bonne lecture et partage.

La France troglodyte et le silence complice diabolique de JMB

Dans un nouvel exemple de son insensibilité et de son insouciance face au génocide prénatal qui prévaut dans le monde, Jorge Mario Bergoglio maintient un silence absolu sur la décision du Parlement français de faire du meurtre de son propre enfant dans le ventre de sa mère un droit protégé par la Constitution.

A) France troglodyte

Jeudi 29 février, le Sénat français a approuvé en janvier dernier à une large majorité – 267 voix pour et 50 contre – un projet de loi visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française. Comme le souligne le mouvement Génération Je Veux Vivre, il s’agit d’une nouvelle véritablement terrible et désastreuse, non seulement pour la France, mais aussi pour toute l’Europe [1]. Aujourd’hui, 4 mars, le Parlement donnera sûrement son feu vert définitif au projet, par lequel le droit de tuer l’enfant à naître fera partie des fondements fondamentaux de la vie de la nation, avec lequel la France reviendra à l’ère des troglodytes.

Il convient de noter que le président Emmanuel Macron lui-même a soutenu le projet criminel, réaffirmant son engagement à rendre irréversible la liberté des femmes de tuer leurs enfants avant la naissance, en inscrivant le meurtre prénatal dans la Constitution.

Il est paradoxal et frappant que la France de la Révolution française et des Droits de l’Homme et du Citoyen remonte à des centaines de milliers ou des millions d’années pour consacrer la peine de mort contre les êtres humains les plus innocents et les plus sans défense, c’est-à-dire contre des êtres humains qui ne peuvent en aucun cas se défendre et qui n’ont commis aucun crime. Mais quand on considère que le président français est une marionnette de la maison Rothschild, une telle régression criminelle troglodytique va de soi.

B) Le diabolique silence pontifical complice face à la barbarie troglodyte

Face à cette barbarie troglodyte, l’évêque de Rome réitère une fois de plus le silence lâche et complice qu’il a maintenu tout au long de son pontificat à l’égard du génocide prénatal mondial, comme nous l’avons affirmé dans un précédent article [2], dont nous soulignons la passivité et l’inaction presque absolue comme « politique d’État » du Saint-Siège, dans laquelle le silence complice retentit avec tonitruance, non seulement parce qu’il est dissimulé, mais parce qu’il reflète aussi la lâcheté manifestée par l’évêque de Rome face aux sataniques puissances mondialistes, dont il est l’un des complices les plus infâmes, trahissant la défense publique des êtres humains qui ont le plus besoin de protection et de défense.

Pour bénir la sodomie et les relations contre nature, don Jorge Mario Bergoglio a de la force et s’exprime constamment, mais pour défendre les enfants à naître, l’évêque de Rome devient muet et pusillanime, car il est évident que pour lui l’avortement n’est pas un problème, alors que les relations contre nature sont considérées comme quelque chose de normal et accepté dans la maison close « Église » de la secte bergoglienne.

En réalité, avec ces attitudes, le pontife régnant se montre cohérent avec son refus d’être Vicaire du Christ pour être au service de la ploutocratie mondialiste en tant que poète-bouffon de la baronne Lynn Forester de Rothschild et de son Conseil pour un Capitalisme Inclusif. Au fond, notre compatriote apparaît de plus en plus comme le successeur de Judas Iscariote plutôt que de Simon Pierre.

Que Dieu ait pitié de sa trahison constante du munus pétrinien qu’il devrait honorer et soutenir pour la plus grande gloire de Dieu, mais qu’il s’obstine à dégrader et profaner chaque jour, pour la plus grande gloire des Soros et des Rothschild.

José Arturo Quarracino

4 mars 2024

[1] https://www.marcotosatti.com/2024/03/03/el-aborto-en-la-constitucion-francia-y-el-derecho-a-matar-en-lugar-del-derecho-a-la-vida/

[2] https://www.marcotosatti.com/2024/02/22/el-genocidio-del-aborto-y-el-silencio-complice-de-jorge-mario-bergoglio-quarracino/

(Traductione de L.L. que nou remercions de tou coeur).

