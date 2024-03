Il Bacio d’Amore è Muto. Il Matto.

§§§

IL BACIO D’AMORE È MUTO

Ma poi che cos’è un bacio?

Un giuramento fatto un poco più da presso,

un più preciso patto,

una confessione che sigillar si vuole,

un apostrofo roseo messo tra le parole t’amo;

un segreto detto sulla bocca,

un istante d’infinito che ha il fruscio di un’ape tra le piante,

una comunione che ha gusto di fiore,

un mezzo di potersi respirare un po’ il cuore

e assaporarsi l’anima … a fior di labbra!

Cyrano di Bergerac (in Rostand)

Cyrano: E quando a sera entrerò in quel di Dio, spazzerà il mio saluto l’azzurro sfavillìo e offrirò, con l’orgoglio che mai macchiai né macchio, l’indomita purezza del …

Rossana: del?

Cyrano: … mio pennacchio!

* * *

«CONOSCERE: composto di CO/CON = CUM indicante mezzo, strumento dell’azione, e gnoscere conoscere» (etimo.it). CUM/CON dice INSIEME, UNIONE. Il soggetto CONOSCE l’oggetto in quanto SI UNISCE ad esso, OLTRE l’individuale e separante barriera psico-fisica.

Conoscere in senso biblico (yada o jadac in ebraico, salvo errore dello scrivente inesperto di lingue) significa entrare in una relazione personale, amare, UNIRSI. Si tratta di un’intimità profonda, non meramente cerebro-intellettuale, ovvero, di un INTUS LEGERE: leggere, vedere DENTRO, dunque PENETRARE e UNIRSI, lo si ripete, oltre il condizionamento psico-fisico, quest’ultimo comprendente la cultura, la quale suscita, inevitabilmente, le innumerevoli forme mentis, ciascuna delle quali costruisce, alla lettera, la propria soggettiva visione della vita e del mondo, quindi lo SBARRAMENTO fra se e ciò che è, scambiandola per un traguardo realizzato, o almeno (e peggio) un punto fermo e indiscutibile.

In Genesi 4 si legge che “Adamo SI UNÌ a Eva”. La versione latina recita “Adam COGNOVIT Eva”, ove cognovit corrisponde all’ebraico yada o jadac (greco gignosko, salvo errore dello scrivente), confermandosi così che CONOSCENZA significa UNIONE, quindi un’esperienza INTEGRALE e perciò, giova ribadirlo, non solo cerebro-intellettuale-culturale.

«SPIEGARE: dal latino explicare, composto da ex fuori e plicare piegare. Aprire completamente qualcosa; far capire, rendere chiaro. È una parola facile, di pronto uso, che scivola continuamente nei nostri discorsi; ma la sua immagine etimologica merita una riflessione più profonda. Spiegare significa aprire qualcosa di piegato su sé stesso: si possono spiegare vele, teli da mare, giornali. Ma è nel suo senso figurato che questa parola mostra il suo significato più pregnante: quell’azione viene estesa all’apertura di un sapere. Si tratta della prima fase della trasmissione della conoscenza, in cui questa viene dipanata e resa palese, chiara, fruibile (poi capirla è un altro paio di maniche)». (unaparolaalgiorno.it).

Si noti: «spiegare significa aprire qualcosa di piegato su sé stesso». Ora, ogni singola parola è “piegata su se stessa”, cioè nella sua unicità che non si presenta come una vela, un telo da mare, un giornale e quant’altro, ossia non può essere davvero spiegata, aperta, distesa, e ciò che se ne può spiegare … attraverso altre parole, rimane esterno ad essa, intorno ad essa, un dire allusivo, analitico, cioè moltiplicato, che mai può coglierne la sub-stantia, il senso nucleare, il significato primo e ultimo che sta sotto/dentro essa.

Quindi la COPULA, il reciproco ANDARE DENTRO (INTUS), è la conditio sine qua non per CONOSCERE, cioè per ESSERE. Per conoscere cos’è un albero occorre essere albero: occorre che il soggetto osservatore entri nell’albero non meno che l’albero entri nel soggetto osservatore. Così, occorre che l’ascoltatore diventi l’ascoltato e viceversa, il gustatore diventi il gustato e viceversa, il toccatore diventi il toccato e viceversa, l’annusatore diventi l’annusato e viceversa e … l’Adoratore diventi l’Adorato e viceversa, se al fondo adorare: ad oris, bocca a bocca, significa baciare, di cui splendidamente nel “Cantico dei cantici”:

«Mi baci con i baci della sua bocca».

Heinrich Heine:

«È dolce quello che tu mi dici, ma più dolce è il bacio che ho rubato alla tua bocca».

Jalal al-Din Rumi:

«Ho scelto di baciarti nel vento,

poiché il vento è più delicato delle mie labbra.

Sono tuo … non restituirmi a me stesso».

Davvero la Poesia giunge come acqua pura da fonti celesti sconosciute dalla ragione che ne può soltanto balbettare e … dalla stessa Poesia!

Jorge Luis Borges:

«Ogni poesia è misteriosa; nessuno sa interamente ciò che gli è stato concesso di scrivere».

La dolcezza del bacio è più della dolcezza del dire. Nel bacio, chi bacia e chi è baciato stanno in silenzio: IL BACIO D’AMORE È MUTO – «un apostrofo roseo messo TRA le parole t’amo», dice Cyrano – ed anzi il silenzio già precede il bacio, si direbbe quasi a prepararlo, come magistralmente mostra Canova in “Amore e Psiche”.

Si tratta insomma di una inosculazione, «dal latino osculari, baciare, der. di osculum, bacio, dim. di os oris, bocca» (treccani.it).

Siamo in piena UNIONE CONTEMPLATIVA: immediato, silente conoscere, oltre il cogito e la loquela.

Si ribadisce: Unione Contemplativa per compenetrazione reciproca:

«Dimmi, folle d’amore, cos’è più visibile: l’Amato nell’Amante o l’Amante nell’Amato?» (Raimondo Lullo, “Libro dell’Amante e dell’Amato”).

A proposito del “Cyrano di Bergerac”, ne è possibile una lettura cavalleresco-mistico-platonica. Cyrano ama una donna che si chiama Rossana, persiano Raushana che significa “Splendente” o anche “Alba”. Lo spadaccino poeta ama dunque la Luce d’Amore, e l’amore intenso con cui l’ama è segno che tale Luce brilla già in lui, che ne vede in Rossana (la sua Eva!) la manifestazione esteriore. Si tratta di un Amore puro, del tutto libero dall’attrazione carnale, che infatti, date le circostanze evidentemente non casuali, non avrà soddisfacimento, e proprio per questo assurge alla Perfezione Spirituale.

E che dire dello stupendo finale, che vede Cyrano offrire a Dio «l’indomita purezza» del suo «pennacchio»? Il pennacchio puro, la piuma bianca, l’anima pura pervasa d’angelico androgino Amore!

* * * * * * *

E qui, da appassionato praticante della Nipponicità, mi permetto un inciso per accennare alla più che interessante, omologa «esperienza pura» (junsui keiken) di Nishida Kitaro, nella quale soggetto (shu) e oggetto (kyaku) si uniscono. Scrive Nishida in “Uno studio sul bene”:

«Fare esperienza significa conoscere il reale così com’è. È conoscere in conformità al reale tralasciando completamente ogni intromissione da parte nostra. Puro è in senso proprio lo stato dell’esperienza così com’è, senza nessuna aggiunta del discernimento riflessivo, dato che di solito a ciò che si dice esperienza si mescola in realtà qualche pensiero. Per questo l’esperienza pura è identica all’esperienza immediata […] nell’istante della sua attuazione l’esperienza pura è sempre un reale unico e semplice».

Dice: «COSÌ COM’È»: quindi SENZA MESCOLAMENTO COL PENSIERO.

«Si tratta di un’esperienza universale: la vive il bambino […], il mistico e l’artista, […] lo scienziato […]. È un’esperienza meta-fisica nel senso che essa trascende la fisica e libera il soggetto dalla fissazione egocentrica. Ecco la ragione del titolo: “Studio sul bene”. Il bene coincide col processo che libera da un’esistenza aggiogata alla materia e incentrata sull’io, e questo bene lo si raggiunge con un atto di volontà: esso tende alla restaurazione dell’unità originaria (G. Vianello, M. Cestari, Y. Kenjiro, “La scuola di Kyoto”).

Esperienza che vive il bambino, forse in maniera sublime soprattutto il bambino, in sintonia con Schopenhauer:

«Ogni genio rimane un po’ bambino; guarda il mondo come qualcosa di strano, uno spettacolo incantevole, con interesse puramente oggettivo».

E, ovviamente, con il Vangelo:

«se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli».

Dunque: «ATTO DI VOLONTÀ CHE TENDE ALLA RESTAURAZIONE DELL’UNITÀ ORIGINARIA»: un atto, cioè una PRASSI sorretta da un’indefettibile INTENZIONE APOFATICA: negazione dell’entropico Molteplice in direzione del sintropico e magnetico Uno. Ritorno all’INNOCENZA dell’Infanzia Originaria, allo STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, per poi … tornare adulti, secondo che recita il maestro zen:

«Prima di praticare per trent’anni lo Zen vedevo le montagne come montagne e le acque come acque. Quando giunsi a una sapienza più profonda, vidi che le montagne non sono montagne e le acque non sono acque. Ora che ho raggiunto l’essenza della sapienza sono in pace, perché vedo le montagne come montagne e le acque come acque».

Al riguardo, può risutare utile anche quanto espone P. A. Florenskji in “La venerazione del nome come presupposto teologico”:

«Nell’atto della conoscenza il soggetto non può essere separato dal suo oggetto: la conoscenza è contemporaneamente l’una e l’altra cosa insieme; più precisamente, è conoscenza dell’oggetto attraverso il soggetto, un’unità in cui si può distinguere l’uno dall’altro soltanto nell’astrazione, mentre attraverso tale unità l’oggetto non viene distrutto nel soggetto, né il soggetto si dissolve nell’oggetto della conoscenza che esiste al di fuori di esso. Unendosi, essi non si fagocitano a vicenda, sebbene, pur mantenendo la loro autonomia, non rimangano neppure separati. La formula teologica «non mescolati e non separati», adottata nel Concilio di Calcedonia, è pienamente applicabile alla correlazione gnoseologica di soggetto e oggetto, così come è stata ed è tuttora intesa dall’umanità».

«I due (NON MESCOLATI E NON SEPARATI) saranno una sola carne».

A proposito di Nipponicità, vale la pena di notare come Cyrano, non per nulla spadaccino e poeta, mostri (senza che ciò debba destare meraviglia dato che l’Ispirazione è universale)) la medesima gentilezza d’animo del Bushi, la cui precarietà di vita, com’è noto, è simboleggiata dalla delicata bellezza del fior di ciliegio (sakura), che dopo la sua effimera fioritura primaverile si stacca dal ramo e si lascia trasportare dal vento. Recita infatti l’antico adagio:

«Hana wa sakura gi / hito wa bushi: tra i fiori i ciliegio / tra gli uomini il guerriero».

E Cyrano (seppur non in primavera ma in autunno):

«Cadono le foglie. Come vengono giù dolcemente! Nel loro breve viaggio dal ramo alla terra pare che vogliano creare un ultimo attimo di bellezza, e pure nel terrore di marcire al suolo danno alla loro caduta leggera la grazia del volo».

* * * * * * *

D’altro canto, oltre che simboli, le parole sono semi, e seminarne molteplici per spiegarne una è ingenuo prima che impossibile. Ricordiamo che la spiegazione resta fatalmente all’esterno di ciò che vuol spiegare e a cui non può che riferirsi indugiandovi intorno. Lo stesso per una combinazione di parole: centinaia di raffinate esegesi e corpose conferenze, per esempio, sul «Regno dei cieli», non faranno INTUS IRE in esso, non lo faranno conoscere.

Ora, occorre notare che il conoscere è supplito dal credere: si crede ciò che si ignora, e che, posto quanto osservato sopra, nessuna spiegazione può far conoscere, bensì soltanto alludervi. Anzi, proprio la necessità di spiegazione, pur utile come orientamento (ma l’orientarsi non è il giungere), testimonia il non conoscere e perciò la preclusione dell’unitivo Bacio d’Amore. Non si conosce il Regno dei cieli, lo si crede. Il divario radicale fra conoscere e credere, incolmabile da ogni spiegazione per quanto profonda e peraltro anch’essa esercitantesi nell’ambito del creduto e non del conosciuto, dovrebbe suscitare nel credente, che in quanto tale non è trasfigurato dal Bacio d’Amore, una decisa prudenza nel tranciare giudizi. Il credente non conosce la Verità, bensì la crede, non è coinvolto nella muta realtà del Bacio d’Amore, cioè nell’Eros celeste, ed il credere, dunque l’ignorare, non può vantare alcun diritto di giudizio. L’ignorare e il giudicare sono incompatibili.

Il Bacio d’Amore e la Morte sono indissociabili: il Silenzio che prepara e accompagna il Bacio è mortale, felicemente mortale, come testimonia Giovanni della Croce con versi apofatici e comprensibilmente ostici per chi, legittimamente, fa del credere-pensare-parlare la propria vita, mentre chi muore è libero proprio perché non crede, non pensa e non parla più e vive di Vita pura:

«Felice morte, felice sepoltura

di quell’amante assorto nell’amore

che più non vede né Grazia né Natura

ma solo l’abisso in cui oramai è caduto».

§§§

