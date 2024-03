Capitalismo Post-Globale e Morale. Martedì 5 Marzo, Online. Ettore Gotti Tedeschi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post lampo per offrire alla vostra attenzione un evento che si svolgerà nei prossimi giorni. Martedi 5 marzo alle ore 21 in diretta (vedi sotto) Ettore Gotti Tedeschi parlerà di Capitalismo Post Globale e Morale . Sarà sollecitato da Corrado Ocone , professore di filosofia alla LUISS, nonché responsabile del Think Tank “Reazione identitaria” che fa capo al Presidente della Camera, on. Lorenzo Fontana. Nel 2018 LorenzoFontana e Ettore Gotti Tedeschi scrissero un libro insieme “La Culla vuota della Civiltà. Alle origini della crisi” ed.Gondolin.

La conferenza che Gotti Tedeschi terrà con Ocone mirerà a provocare l’attenzione dell’ascoltatore su due punti chiave. Il primo è riuscire a capire meglio cosa sta succedendo intorno al mondo partendo dallo stato attuale percepito dell’Occidente (USA e Europa). Il secondo provocare riflessioni sui grandi cambiamenti in corso, (conseguenze e rischi) che potranno ancor più cambiare il mondo,la società, la morale. Buona visione.

***

§§§

