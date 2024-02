Il Canto della Libertà. Sound of Freedom in Italia. Liberiamo i Bambini. De Mari

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo della dott.ssa Silvana De Mari, che ringraziamo di cuore. Buona lettura e diffusione.

Lunedì 19 febbraio Sound of freedom, il film campione di incassi negli Stati Uniti è uscito in più di 100 sale in contemporanea in tutta Italia. La casa di produzione Dominus Production di Federica Picchi Roncati, che ha come missione la distribuzione di film a fortissimo carattere etico, sta distribuendo il film. Più di 7000 persone hanno già partecipato alle anteprime di proiezione. Nella serata di presentazione a Milano sono state presenti più di 1500 persone. Il film racconta la storia vera di un agente dell’FBI che riesce a salvare bambini dalla terribile tratta dell’abuso su minore pedofilo. Per quale motivo è fondamentale che tutti andiamo a vedere questo film, che le sale siano piene? Perché è un film magnifico, con un ritmo incalzante, con una fotografia che creando l’impressione di un documentario, aumenta il pathos. La recitazione è perfetta. Perché il film è stato boicottato. È stata boicottato alla sua realizzazione. La Disney aveva acquistato i diritti, per poi tenerli in un cassetto. Fortunatamente l’insuccesso degli ultimi film accuratamente inclusivi, deliziosamente politicamente corretti e abissalmente noiosi, hanno causato un crollo economico per cui la Disney, per raccattare qualche dollaro, ha rivenduto i diritti del film. È stato boicottato quando è comparso nelle sale. Quando questo magnifico film è uscito, moltissime testate non lo hanno nemmeno nominato, benché, contro molte previsioni, sia immediatamente diventato un successo al botteghino. Questo film parla di abusi pedofili su minori ed è stato boicottato perché gli abusi pedofili sui minori stanno diventando un caposaldo di molte delle nostre élite. Negli Stati Uniti c’è stato il caso di Epstein, con annessa isola. Finalmente arrestato dopo innumerevoli accuse Epstein si è suicidato mentre si trovava in un carcere di massima sicurezza anti suicidio. Gli abusi su minore pedofili sono una norma di Hollywood. Bambini sono torturati e stuprati per i video di pedo pornografia che incredibilmente la polizia non riesce a bloccare, non avendo mezzi tecnologici adatti e per problemi di diritto internazionale. Ci sono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di bambini che scompaiono. Perché un crimine sia così diffuso è necessario che sia diffusa un’ideologia che lo giustifichi. Innumerevoli intellettuali parlano e scrivono di quanto sia bello un atto sessuale con un bambino, senza che a nessun PM venga in mente che potrebbe trattarsi di apologia di abuso su minore. La magistratura francese non è intervenuta davanti al mostruoso manifesto dei pedofili con cui nel 1974 un commovente numero di intellettuali di sinistra chiedevano l’abbassamento dell’età del consenso. Qualcuno ha mai pensato che quel manifesto avrebbe abbattuto i freni inibitori di innumerevoli persone? L’apologia di reato è vietata perché può causare imitazione, un fenomeno cognitivo. Nei casi di affetti da pedofilia, l’apologia del rapporto con il minore può causare un’erezione. Le mie specialità di Chirurgia Generale e Chirurgia e endoscopia dell’apparato digerente mi hanno purtroppo permesso sia in Italia che in Etiopia di vedere personalmente i danni tragici e irreversibili fatti sul corpo di un bambino dalla penetrazione anale. Tragici anche gli effetti sulla psiche, il dolore, la paura e l’umiliazione possono causare una dissociazione mentale. Nessun giudice ha mai visto un bambino di otto anni con incontinenza fecale. A questo si aggiunga la mia specialità di psicoterapia. Ho studiato la pedofilia sia nell’esame di neurologia all’Università che nella Specialità di psicoterapia. Nessun giudice l’ha studiata perché non è un reato, è una condizione della mente, e non è contemplata nel codice penale. In scienza e coscienza io affermo che molte frasi di Mario Mieli contenute nel Libro “Elementi di critica omosessuale” a favore dell’incesto e dell’abuso su minore, molti saggi come Male Intergenerational Intimacy, una raccolta di saggi già pubblicati sul Journal of Homosessuality a favore dei rapporti con bambini che contengono anche istruzioni pratiche per raggiungere lo scopo e aggirare i problemi legali, innumerevoli immagini di film o pubblicità sono in grado di causare un’erezione a un uomo affetto da pedofilia, abbattere i suoi freni inibitori e farlo passare all’atto. E dovrebbero essere apologia di reato, ma molti PM invocano la libertà di parola, la stessa libertà di parola che è stata brutalmente negata a noi che combattiamo per i bambini. Il bellissimo film Sound of freedom in questi giorni nelle sale parla di abusi su minori, in aumento verticale in tutto il mondo. Chiedo a tutti di andare a vederlo. E poi di combattere.

qui il sito dove potete trovare orari e biglietti

Sito del film con tutte le sale di programmazione: www.ilcantodellaliberta.it