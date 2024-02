François veut abolir le célibat. L’œuvre de destruction se poursuit-elle ? Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, grâce à la courtoisie de Louis, que nous remercions sincèrement pour la traduction française, nous offrons à votre attention cet article publié hier par Stilum Curiae, par Joachim Heimerl. Bonne lecture et bon partage.

François veut abolir le célibat.

L’œuvre de destruction va-t-elle se poursuivre ?

Par Joachim Heimerl

26 février 2024

Les rumeurs émanant de l’entourage du Pape se multiplient : le célibat serait victime de la réforme ” franciscaine ” de l’Eglise.

Le célibat est pourtant un indicateur intéressant, car partout où il est remis en cause, la foi catholique s’est évaporée.

Celui qui se détourne du Christ se détourne toujours d’abord du style de vie qu’IL a vécu. Cela vaut pour tous les papes, tous les évêques et tous les prêtres.

Vu sous cet angle, la trahison du célibat n’est rien d’autre qu’une nouvelle trahison de Judas, et même le Vatican ne semble pas être exempt de commettre finalement cette trahison. Les hérauts du Pape la préparent déjà : l’un après l’autre, les hauts prélats se prononcent contre le célibat et espèrent recevoir en retour trente deniers de la part de François.

Le cardinal Alfons Maria Stickler (1910-2007), bibliothécaire et archiviste de la Sainte Église romaine, avait déjà décrit ces tendances en 1993.

Dans son livre “Clerical Celibacy”, il souligne que le célibat n’a jamais été une simple loi ecclésiastique qu’il suffisait d’abolir. Au contraire, l’abstinence du clergé remonte aux apôtres et était prévue pour tous les membres du clergé dans l’Église primitive. S’ils étaient mariés, ils ne pouvaient plus avoir de relations sexuelles avec leurs épouses après leur ordination.

Stickler fait remonter cette pratique à 1 Corinthiens 9 et renvoie aux résolutions correspondantes des conciles de Tours (461), de Gérone (517) et d’Auvergne (535). Il précise que le célibat est plus qu’une pratique stricte : il s’agit du Christ et du sacerdoce de la nouvelle alliance. En d’autres termes, c’est tout ou rien.

Là où la foi en Christ meurt, l’abstinence meurt en premier. Et là où surgissent les hérésies et les schismes, l’abolition du célibat est toujours un signe avant-coureur, comme l’a montré l’introduction de la Réforme en Allemagne et en Angleterre.

Vu sous cet angle, le célibat est un indicateur de la fidélité au Christ et c’est pourquoi l’Église l’a toujours maintenu.

Bien entendu, cela est également dû au fait que le célibat renvoie à l’essence la plus intime du sacerdoce : le prêtre est lié au Christ d’une manière sacramentelle et ontologique. Pour cette même raison, le sacerdoce n’est jamais limité à une fonction extérieure. Il ne s’agit pas d’une “profession” comme une autre, mais d’une vocation sacrée, qui requiert l’homme tout entier et un cœur sans partage.

Être prêtre n’est pas une demi-mesure ou un travail à temps partiel, et celui qui ne se sacrifie pas ne pourra jamais accomplir le sacrifice du Christ sur l’autel. Stickler appelle cela la “vie sacrificielle continue” du prêtre, qui est évidemment peu comprise aujourd’hui comme le caractère sacrificiel de la Sainte Messe.

Ce sacerdoce du Nouveau Testament n’a plus rien à voir avec le sacerdoce lévitique de l’ancienne alliance, qui pratiquait une abstinence cultuelle limitée au seul temps du service du temple, mais le dépasse dans toute son essence.

Cela se manifeste à son tour dans le célibat, qui, selon Stickler, est bien plus qu’un “mode de vie approprié” pour les prêtres. Il est au contraire nécessaire et indispensable ; il relie l’Église au Christ par l’intermédiaire des apôtres.

Le fait que seule l’Église catholique ait préservé ce lien la caractérise véritablement comme “catholique et apostolique” ; on pourrait dire que le célibat est sa marque et le sceau sacré du Christ.

Si le pape devait abolir le célibat, il agirait donc contre les apôtres et contre le Christ. Et même si des hommes mariés (les “viri probati”) étaient ordonnés prêtres, cela ne pourrait se faire que s’ils s’engageaient à respecter l’abstinence conjugale exigée par l’Église primitive.

Aujourd’hui, cependant, les gens ne veulent plus savoir, parce qu’ils ne connaissent plus le Christ. Or, sans une connaissance plus profonde du Christ et sans le sacrifice d’une dévotion totale à son égard, personne ne peut être prêtre.

Le cardinal Stickler démontre cela en contraste avec le courant dominant qui s’est installé parmi les réformateurs autour du pape François. Son livre montre avec une clarté effrayante à quel point l’Église s’est éloignée du Christ.

Si le pape devait abolir le célibat, cela marquerait son déclin définitif et révélerait son programme de réforme pour ce qu’il est : une œuvre de destruction sans précédent.

