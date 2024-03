Noi che t’Amammo, o Francia. Lettera a Macron, Scritta e Inviata. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla Francia, e su Parigi, città molto amata, dopo la decisione di inserire la soppressione pre-natale nella Costituzione, voluta dal Napoleone scala HO (Halb Null). Buona lettura e diffusione.

Il sole, pian pianino, sciolti i morbidi lacci del riposo notturno illumina, giocondo, il mondo dolente e io, in questa ridente domenica mattina, prendo carta e penna virtuale e scrivo niente meno che al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Sissignori, per chi non lo sapesse, l’Eliseo permette che si scriva, senza tanti fronzoli burocratici (come è qui in Italia) direttamente al primo cittadino https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ e addirittura mi chiede di farlo sapere a tutti e così eccomi qui a farlo. Ben gentili e io, subito, li accontento. Ma, e puntini di sospensione e patampufete giù d’un rigo.

Ma, scrivevo, non so se sarà contento, l’ex banchiere innamorato della sua professoressa di liceo (mi pare) di ricevere la mia letterina perché in essa gli dico chiaro e tondo che a Parigi, città che amo, non andrò più grazie alla sua insensata trovata di inserire l’aborto come diritto costituzionale. Allora perché non mettere anche il diritto di uccidere chi ti sta antipatico?

Gli ho scritto che volevo andarci, a Parigi, con mio marito per festeggiare i nostri trent’anni insieme, e che sognavo di andare a Rue du Bac per vedere, io stessa, i luoghi di Santa Caterina Labouré (qui il link a un film delizioso sulla piccola-grande santa francese https://www.youtube.com/watch?v=O1xTMNhFvlQ).

Invece niente, non andrò, mi consolerò con Sant’Andrea delle Fratte, che dei fatti parigini è il Santuario, dove la medaglina miracolosa della santa francese ha operato prodigi (e continua a farlo). Sì, la Francia, terra amatissima dalla Beata Vergine Maria, già con l’orrida Rivoluzione di sangue, che ha ucciso nel nome degli stessi principi che voleva proclamare (invece li ha subito traditi) ha cominciato il lento cammino verso la sua rovina e ora, con le ultime leggi macroniane (massoniane, massoniche) si è data il colpo di grazia.

No, non andrò a Parigi, nel cuore di un Paese che ha voltato le spalle all’Onnipotente, che pensa (scioccamente) di poter essere creatore di se stesso. Un Paese che fa dell’omicidio un diritto. Non ci andrò e anche voi, visto che vi ho dato l’indirizzo, scrivete al signor Macron e protestate, scocciatelo, riempitelo di messaggi, intasate la cassetta della posta virtuale, per fargli cambiare idea. Io pregherò per la sua conversione. Fatelo anche voi.

