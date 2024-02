Gaza, la Singolare Protesta degli Studenti di Giurisprudenza di Torino. La Stampa.

È quanto si legge in un documento del il collettivo, che chiede alla Corte di indagare «per capire – è scritto – se Netanyahu è solo un premier incapace di difendere il proprio popolo o meriti di essere incriminato per avere deliberatamente ignorato i segnali di pericolo relativi al 7 ottobre, al fine di avere una sua giustificazione per perseguire quella che sembra essere una sua scelta strategica per risolvere il conflitto palestinese». Alla nota è allegato un testo in inglese, indirizzato al procuratore Karin Khan, in cui si osserva che «è difficile pensare a un’inefficienza degli apparati di sicurezza israeliani» e che «sembra più probabile una deliberata disattenzione».

§§§

