Alle Prossime Elezioni, Votate +Inferno! Una Opinione.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Una Opinione offre alla vostra attenzione questo racconto, come sempre in bilico fra realtà e fantasia…buona lettura e diffusione.

Una inconsueta esperienza di fantasia.

“+ Inferno!“

Inizio

“Che bella cosa na jurnata ´e sole, n´aria serena doppo na tempesta! Pe´ll´aria fresca pare giá na festa … che bella cosa na jurnata ´e sole … “ sto cantando fra me e me mentre sto bighellonando per la strada, e guardando in cielo vedo che é veramente una bella giornata di sole, che l´aria é fresca, che pare tutta una festa e che manca la tempesta … nessuna nuvola sembra stare all´orizzonte. E pensandoci su concludo: “Ma fin quando avremo l´aiuto della Democrazia non potremo mai avere delle tempeste come avvenivano quando avevamo i Regni … la Democrazia ci difenderà sicuramente da qualunque evento avverso e da ogni divinità perfida … evviva la dea Democrazia!” concludo tutto fiducioso.

E camminando per il corso della cittá sento da lontano una serie di urla … sembra che qualcuno si stia sgolando ma non riesco a capire le parole … sento solo distintamente la parola: “Inferno!”. Poi tutto cessa. E in lontananza vedo che una persona entra in una piazza di cui esiste un solo accesso dal corso in cui sto e che la serie di urla ricomincia per alcuni minuti. Anche questa volta non riesco a distinguere le parole e sento solo distintamente la parola finale: “Inferno!”. E poi di nuovo silenzio. Nessuno esce dalla piazza ma un´altra persona vi entra e tutto ricomincia daccapo, continua per alcuni minuti e di nuovo l´ultima parola che sento é: “Inferno!”, prima di un nuovo silenzio.

Mi fermo al bar che sta sul corso prima dell´entrata di questa piazza e mi metto seduto comodo con lo sguardo rivolto per curiosità verso l´entrata di questa piazza, senza potervi vedere dentro e consumo prima un cappuccino, poi un caffè, poi un cappuccino, poi un caffè, poi un cappuccino … e mentre faccio questo osservo che tutto si ripete come prima: persona che entra, urla provenienti dalla piazza, parola finale “+Inferno!”, silenzio, nessuno esce, un´altra persona vi entra e tutte le urla che non comprendo ricominciano per finire con la parola “Inferno!”. Una, dieci, cento, mille, forse diecimila volte ed anche di piu.

E tutto incuriosito … é una bella giornata di sole dopotutto e nessuna tempesta la potrá mai disturbare visto che la Democrazia garantisce per questo, mi alzo e decido di essere io la prossima persona che entra nella piazza.

Mi incammino, svolto l´angolo del corso, entro nella piazza e non faccio neanche alcuni metri che con un veloce sguardo d´insieme vedo di fronte a me sul fondo della grandissima piazza un mega-schermo del tipo “Grande Fratello” sotto a cui ci sta un piccolissimo palco dove un oratore sta arringando, a mó di comizio la folla presente. Sul grande schermo viene trasmessa costantemente la faccia dell´oratore che arringa la folla. Accanto a questo grandissimo schermo ci sono tantissimi altri schermi minori che ricoprono tutte le facciate degli edifici che si affacciano sulla piazza e che trasmettono le stesse immagini dell´oratore anche da angolazioni diverse. Il tutto é stato organizzato in maniera tale chi sta nella piazza, non importa dove rivolge lo sguardo, é comunque costretto a guardare l´oratore. (*) Anche quelli che stanno piú vicino al palco preferiscono guardare l´oratore dallo schermo alla “Grande Fratello” che guardarlo dal vivo.

E non faccio neanche in tempo a rendermi conto di tutto questo che l´oratore, che sembra che stia facendo una pausa, sembra accorgersi della mia nuova presenza e puntando velocemente il dito verso di me come in certe manifesti propagandistici di antica memoria, quasi per impedire che mi decidessi prima di allontanarmi dalla piazza, cosí mi pare, inizia a dire a tutto volume:

“Compagn … ehmm … cittadino!

Sei stanco di lavorare tutto il giorno ma non per guadagnare il tuo pane ma per pagare le tasse e ció nonostante di essere trascurato dai tuoi politici locali che tu stesso hai votato? Sei stanco dei tuoi politici locali che tu hai stesso hai votato e che con le loro decisioni fatte a favore di sé stessi e dei loro compari rubano spudoratamente il frutto del tuo lavoro? Sei stanco dei tuoi politici locali che tu stesso hai votato e che ti ripetono sempre piú spesso che tutto andrá bene mentre vedi che tutto va sempre peggio? Sei stanco dei tuoi politici locali che tu stesso hai votato e che pur di piegare la realtà alle ideologie ti privano lentamente sempre di piú del tuo benessere economico? Sei stanco, sempre a causa dei tuoi politici locali che tu stesso hai votato, di non vedere alcuna possibilità per i tuoi figli di avere futuro migliore del tuo?

Se è cosí e vuoi cambiare tutto questo, allora alle prossime elezioni metti senza esitazione il tuo segno sul Nostro simbolo:

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma” giustifica e promuove l´omicidio dei bimbi non ancora nati nei ventri delle loro madri e questo giustificandolo con la tutela della libertà riproduttiva della donna …

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma” promuove e finanzia le guerre in tutto il mondo mascherandole per missioni di pace …

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma” nega che lo sterminio di un intero popolo sia un genocidio perché il genocida non ha fatta esplicita la propria volontà di sterminare quel popolo e che ti punirà con una legge apposita se lo chiami genocidio …

“+ Inferno”

il partito che senza “se” né “ma” pensa disinteressatamente ed esclusivamente a far fare profitti a Big Pharma perché sa che poi Big Pharma si occuperà, sempre disinteressatamente, della tua salute …

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma”, per salvare il mondo dallo scam-biamento climatico, dichiarerà che tu, pur avendo un anima, sei un animale come tutti gli altri e non solo ti impedirá di poter vagare liberamente nei boschi come fanno tutti gli animali ma addirittura ti metterà in gabbia come si fa con il piú pericoloso degli animali …

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma” dará la personalità giuridica all´intelligenza artificiale in modo tale da liberarti da tutti i fastidi che la Democrazia ricorrentemente ti da… innanzitutto dal rompicapo di chi votare alle prossime elezioni e soprattutto di sapere come vengono spesi i tuoi soldi …

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma” promuove l´agenda LGBTQ+$ per poter cosí distruggere dal di dentro la famiglia tradizionale … (**)

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma”, a forza di emanare delle leggi repressive e di fare il lavaggio dei tuoi neuroni attraverso la Nostre televisioni e giornali, ti fará ardentemente desiderare le stesse cose che Noi stiamo preparando per te …

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma”, a forza di vaccini modRNA, ti trasformerà in quello che vuoi tu … passando prima peró per le morti improvvise, le pericarditi, le trombosi, ecc. (segue l´elenco di circa un centinaio di gravi effetti collaterali) …

“+ Inferno”

l´unico partito che senza “se” né “ma” ti metterà il chip in corpo e monitorerà tutto quello che pensi e fai … notte e giorno … e cosí non potrai mai piú lamentarti: “Le élites se ne fregano altamente di me …” …

“+ Inferno”

l´unico partito a cui i globalisti, comunisti, nazisti, fascisti, maoisti, eugenetisti, vaccinasti, x-isti, ecc. di tutto il mondo in maniera poco miracolosa e senza “se” né “ma” darebbero subito il loro voto se si presentasse alle elezioni perché si renderebbero improvvisamente conto di averla pensata tutto il tempo alla stessa maniera e che le incomprensioni fra di loro erano dovute solo a degli errori di comunicazione …

“+ Inferno”

il partito unico che mai avresti immaginato che si sarebbe veramente presentato a delle elezioni.”

E disturbato nella sua omelia da una domanda di uno che sta proprio sotto al palco e che é riuscito a distogliere un attimo a fatica il suo guardo dal mega-schermo alla “Grande Fratello”: “Cosa stai chiedendo ora specie di sub-animale appena ingegnerizzato da Noi e che nemmeno faremo comparire nella futura enciclopedia degli animali? Il partito “+ Inferno” non appare nella lista ufficiale dei partiti che si presentano alle prossime elezioni? Ma è naturale, grandissimo pezzo di idiota … il Nostro partito “+Inferno” corre trasversalmente lungo quasi tutte le liste che si presentano alle elezioni; e per far sí che i Nostri agenti vengano sicuramente eletti li abbiamo posti tutti nelle prime posizioni di ogni lista … e questo lo stiamo facendo nascostamente da decenni … tu, come al solito, devi solo continuare a vivere il tuo sogno ipnotico, proprio come stai facendo in questo momento, andare a votare e cosí dichiararti ancora una volta d´accordo con la Nostra agenda”. Il seccatore, completamente soddisfatto della risposta, rivolge un´altra volta il suo sguardo verso il Grande schermo.

E poi rivolgendosi di nuovo con lo sguardo verso di me, cosí mi pare: “Dunque ricorda, futura specie di sub-animale che popolerai il Nostro futuro Nuovo Carcere Mondiale … andando fra poco alla cabina elettorale per le elezioni infernali avrai la possibilità di decidere tu stesso quale è il tuo futuro … e neanche c´é bisogno di far cadere una goccia del tuo sangue né di apporre una tua firma sulla scheda infernale per esercitare la tua scelta … un segno qualsiasi messo a caso su qualunque lista basta …

e fatto questo per te non ci sará piú alcun bisogno di aspettare di morire per andare all´Inferno … ma sará l´Inferno che, evocato da te, verrá a prenderti su questa Terra …

e questo perché mettendo quel segno tu stesso avrai deciso senza “se” né “ma” di diventare …

“+ Inferno!” …”.

L´oratore finisce di parlare e aspetta di vedere quale é la mia reazione a tutta la coreografia che coloro che l´hanno posto sopra il palco hanno organizzato. Io mi volto, scuoto la polvere dalle mie scarpe ed esco dalla piazza e decido di godermi la restante giornata di sole senza l´aiuto della Democrazia.

E voltando l´angolo che immette nel corso, incrocio una donna che entra nella piazza cosí come ho fatto io poco prima e forse altri milioni o miliardi di persone prima di me ed allontandandomi di fretta, un´altra volta sento di nuovo alle mie spalle l´oratore che urla:

“Compagn … ehmm … cittadina!

Sei stanca di lavorare tutto il giorno …”

Fine dell´esperienza.

Ad ognuno le proprie conclusioni.

(*) https://artofliberty.substack. com/p/jason-christoff-breaks- down-the-mind (come riescono a manipolare le menti – video interessante – in inglese)

(**) https://www.nicolaporro.it/ atlanticoquotidiano/ quotidiano/cultura/mondo-alla- rovescia-2-dallideologia- gender-al-transumanesimo/ (tanto per capire le origini del movimento LGBT+ecc).