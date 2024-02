San Valentino Romantico per Alex Soros, l’Erede dell’Impero. Con l’Ex Assistente di Hilary.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, San Valentino è appena passato, e ci permettiamo questa incursione nel gossip leggero, ma solo perché riguarda due personaggi di valenza politica. Scoprite chi sono leggendo questa rubrica di The Spectator, che ringraziamo per la cortesia. nella nostra traduzione.

§§§

Cockburn sarà anche un cinico devoto di San Valentino, ma è ancora favorevole al romanticismo delle celebrità. È felice di sapere che l’amore è nell’aria tra Huma Abedin, l’ex assistente di Hillary Clinton, e Alex Soros, figlio di George Soros e successore della Open Society Foundation del padre. I teorici delle cospirazioni di tutto il mondo si augureranno senza dubbio che la cosa vada a buon fine.

Mercoledì scorso, Abedin e Soros hanno postato delle foto abbracciati durante un appuntamento parigino di San Valentino. I due si sono seduti al tavolo di un ristorante ricoperto di regali e rose. A più di sette anni dal divorzio dal disonorato Anthony Weiner e da un matrimonio pieno di scandali, la Abedin si merita una fuga romantica.

Abedin, più anziana di Soros di quasi dieci anni, non avrebbe potuto sposarsi con un agente più adatto. L’anno scorso Soros è stato nominato erede della Open Society Foundations, la fondazione paterna da 25 miliardi di dollari, e ha promesso di essere “più politico” del padre – un’impresa che Cockburn non credeva possibile.

Tuttavia, il trentottenne ha ancora un lato divertente. Solo pochi anni fa, Soros era uno scapolo playboy che organizzava feste sfarzose nella sua villa di 20.000 metri quadrati. Tra il legame della Abedin con la Clinton e la fortuna di Soros, i due saranno una coppia politica inarrestabile.

La vicinanza tra la Abedin e la Clinton è sempre stata oggetto di speculazioni da parte degli esponenti dell’estrema destra, in particolare di Roger Stone. L’ex consulente di Trump ha dichiarato al Palm Beach New Times che le due sono amanti lesbiche segrete. “Lei e Huma Abedin dormono nella stessa stanza”, ha detto Stone. “Bill ha detto a Gennifer Flowers – è nel suo libro – ‘Ha mangiato più fi*a di me’. Non sono parole mie. Sono parole di Bill”. In un’altra intervista, Stone si è anche chiesto se la Abedin potesse essere un “agente terrorista” dell’intelligence saudita.

Prima di Soros, la Abedin ha avuto una breve relazione con Bradley Cooper. I due sono stati incastrati dalla direttrice di Vogue Anna Wintour, un’altra donna anziana e di alto profilo con cui la Abedin ha una stretta relazione.

Per quanto riguarda Weiner, Cockburn immagina che abbia trascorso il giorno di San Valentino come sempre, da solo con il suo telefono. I due condividono una relazione intima da quando Weiner è stato accusato di aver condiviso immagini esplicite con una ventunenne via Twitter nel 2011. Più tardi, nello stesso anno, si è dimesso dal Congresso, confessando di aver inviato immagini prima e dopo il matrimonio con la Abedin. Nel 2013, mentre era in corsa per la carica di sindaco di New York, Weiner ha dovuto affrontare ulteriori accuse e ha ammesso di aver inviato immagini sessuali un paio di volte dopo aver lasciato il Congresso. Nel 2016, Weiner si è dichiarato colpevole di un’accusa di trasferimento di materiale osceno a un minore e ha scontato ventuno mesi dietro le sbarre.

Cockburn spera che Abedin abbia scelto il suo nuovo Wiener con saggezza

§§§

