Trattato Pandemico, Dittatura Sanitaria. Rapporto dalla Prima Linea. CitizenGo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo questo messaggio dagli amici di CitizenGo, e lo offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

Ciao Marco,

Man mano che ci avviciniamo alla scadenza critica del Trattato Pandemico dell’ONU, l’urgenza della nostra missione si intensifica ed è il tuo incrollabile impegno a guidare il nostro slancio. Il tuo sostegno costante, il tuo attivismo incessante e i tuoi generosi contributi sono stati fondamentali per tutta la durata di questa campagna – e per questo ti sono più che grato! Essendo appena tornato da un’altra missione critica a Ginevra, sono ansioso di condividere con te gli aggiornamenti più importanti dell’ultima riunione dell’Organismo Intergovernativo di Negoziazione sulla Prevenzione, la Preparazione e la Risposta alle Pandemie presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. I globalisti della sinistra radicale che controllano le Nazioni Unite continuano a fare tutto il possibile per garantire che il Trattato Pandemico venga accettato entro la scadenza fissata di maggio 2024. Tuttavia, con oltre 405.000 firme a sostegno del nostro messaggio, abbiamo fatto in modo che la nostra voce collettiva risuonasse ovunque nella sede delle Nazioni Unite, incanalando la forza del tuo sostegno: ci rifiutiamo di stare a guardare mentre i nostri diritti sono in bilico! Guarda e condividi il video delle azioni del team di CitizenGO davanti presso la sede dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’ONU a Ginevra:

L’incontro di febbraio è stato uno dei momenti cruciali del processo di deliberazione sul Trattato. Non fraintendere: questo Trattato, se approvato, aprirebbe la strada a un’autorità globale senza precedenti sulle politiche sanitarie nazionali e sulle tue libertà individuali in materia di salute… e siamo ormai in dirittura d’arrivo! Ecco un breve promemoria di ciò che l’Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di ottenere, chiedendo miliardi di euro per finanziare la sua corruzione e la sua presa di potere: Un maggiore controllo sui Paesi, sui medici, sugli ospedali e su altri gruppi che influenzano il loro processo decisionale in materia di salute.

Autorità di prendere decisioni sulla salute globale, erodendo la sovranità di ogni Paese.

Capacità di dichiarare una “pandemia” a loro discrezione, che potrebbe influenzare drasticamente le nostre vite e le nostre economie.

Le misure del Trattato per “combattere la disinformazione” limiterebbero la libertà di parola a livelli draconiani.

Lockdown forzati, vaccinazioni obbligatorie, passaporti che limitano gli spostamenti se non si accetta il vaccino, chiusura di aziende e rischi legali personali e professionali se ci si rifiuta di essere di nuovo la “cavia” dell’ONU. Ecco perché la posta in gioco è più alta che mai! Ma lo è anche la nostra determinazione. La nostra azione a Ginevra ha gettato il seme del dubbio tra i negoziatori e le crepe cominciano a manifestarsi. Le ultime riunioni “maratona” che si sono svolte questa settimana erano chiaramente finalizzate a far passare il Trattato Pandemico in qualsiasi modo possibile. Consapevole della gravità della situazione, CitizenGO si è recata ancora una volta a Ginevra per esprimere le proprie preoccupazioni sull’attacco del Trattato alle libertà individuali e alla sovranità nazionale. Siamo rimasti fermi davanti alle sedi dell’ONU e dell’OMS, rendendo la nostra posizione imperdibile per i burocrati globalisti! Perché dobbiamo rimanere fiduciosi? Nei due anni trascorsi dalla prima proposta di Trattato, dopo innumerevoli viaggi a Ginevra e centinaia di ore trascorse a seguire le riunioni e il parere degli esperti, ho notato che lo slancio politico si sta gradualmente esaurendo. Con questo intendo dire che i negoziati sembrano essere in fase di stallo. Nonostante i numerosi cicli di bozze di testo, permangono ampie differenze tra i Paesi nell’approccio al contenuto sostanziale di questi negoziati. Le Nazioni Unite non stanno affrontando bene la massiccia esposizione e la pressione che abbiamo esercitato su di loro. Non sono più così tranquilli e arroganti. Hanno paura perché sanno che stanno offendendo la libertà e che persone come noi sono in prima linea e non vedono l’ora di smascherarli e fargliela pagare. I risultati che stiamo già ottenendo sono notevoli e sorprendenti! Nonostante siano rimasti solo 2 mesi di negoziati, queste questioni fondamentali rimangono irrisolte: la loro energia si sta esaurendo e hanno un compito immane per garantire un accordo significativo in così poco tempo. Ora o mai più…questo vale sia per loro che per noi! L’Organismo Intergovernativo di Negoziazione (INB) si riunirà per la nona e ultima volta a marzo. So che sei a disagio per tutto questo: lascia che te lo dica, lo sono anch’io. Le possibili ripercussioni di questo Trattato sono al di là dell’immaginabile e hanno il potere e la competenza legale per cambiare le nostre vite per sempre. Questo periodo è critico perché conosco il modo subdolo in cui operano. Hanno investito centinaia di ore e miliardi di dollari in questo progetto e non si arrenderanno facilmente. Ma resto fiducioso che daremo la spinta giusta ora, quando è più necessario, e che riusciremo a bloccare questo progetto folle e totalitario. Il tuo sostegno ha catalizzato questo slancio fin dall’inizio ed è fondamentale che non lo lasciamo svanire. Soprattutto, vorrei assicurarti che la pressione che stiamo esercitando sta funzionando ed è più importante che mai mantenerla. Fino a questo momento li abbiamo contrastati passo dopo passo: ecco perché devono correre contro il tempo e sono sotto pressione. Ora dobbiamo approfittarne. Stai pur certo che CitizenGO NON sta rallentando. Stiamo intensificando i nostri sforzi, pronti a trascorrerre notti insonni nelle prossime settimane per lavorare e per garantire che, quando arriverà maggio 2024, potremo guardare a questo momento come a un punto di svolta: il momento in cui la nostra azione collettiva ha scongiurato questa prevaricazione globalista. Ogni firma, ogni voce e il tuo generoso sostegno ci hanno portato fin qui. Ora si tratta di ottenere una vittoria! Una grande vittoria per le nostre libertà. La nostra motivazione è rafforzata dalle passate vittorie che abbiamo ottenuto alle Nazioni Unite. So che possiamo vincere, con il tuo supporto: siamo un’incredibile comunità di convinti e attivi sostenitori. Il tuo sostegno è stato la spina dorsale di questa impresa e continuerà a essere il pilastro che ci spinge ad andare avanti. Ti invito a continuare a impegnarti, a essere fiducioso e, soprattutto, a restare con noi. La nostra azione collettiva sta dando forma a un futuro più sicuro e più libero per tutti noi.

Grazie per essere parte integrante di questo movimento. Insieme, siamo una forza di cui dovranno tenere conto, un faro di speranza e resistenza contro coloro che cercano di minare la nostra autonomia. Manteniamo lo slancio e facciamo in modo che le nostre voci risuonino ancora più forti tra le élite globaliste, mentre si avvicinano i momenti decisivi.

Sebastian Lukomski e tutto il team di CitizenGO

PS: La battaglia è tutt’altro che vinta. Anzi, siamo entrati nel periodo più cruciale di questo processo negoziale. Non posso dirlo in modo più semplice: le nostre libertà sono in gioco! Non possiamo arretrare ora.

Abbiamo disperatamente bisogno del tuo aiuto per continuare a lottare contro il Trattato Pandemico. Ti prego di prendere in considerazione l’idea di fare una donazione per aiutarci a continuare il nostro importante lavoro.

Ogni centesimo per noi conta e apprezziamo molto la tua generosità. Il tuo contributo significa che abbiamo ancora una possibilità di fermare questa follia e mantiene viva questa battaglia! Stai con noi e facciamo la differenza insieme!

