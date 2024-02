Veritas supplicans, lettera al Papa di Omosessuali Cattolici e delle Loro Famiglie.

Mercoledì delle Ceneri

Siamo omosessuali cattolici, accompagnati dalle nostre famiglie e dai nostri amici. La nostra debole voce fa sempre più fatica ad essere ascoltata perché giudicata stonata e mediaticamente scorretta. Per questo ci rivolgiamo direttamente a Lei, Santo Padre, per comunicarLe i nostri dubbi e le nostre perplessità sulla Dichiarazionedel Dicastero per la Dottrina della Fede.

Durante gli anni del Suo pontificato abbiamo seguito con attenzione lo sviluppo della “riflessione teologica, basata sulla visione pastorale” di Sua Santità, sin da quel primo “Chi sono io per giudicare un gay?” che provocò l’attenzione mondiale sul tema delle persone omosessuali. In quel momento tutti capimmo, chi con soddisfazione e chi invece con preoccupazione, che la questione omosessuale le stava particolarmente a cuore. Tutti capimmo, Santità, che Lei quella frase ce l’aveva nel cuore già da tempo e attendeva l’occasione per poterla manifestare pubblicamente. La Sua non era una semplice nota di carattere pastorale ma la dichiarazione di voler modificare una visione pastorale che a Lei non convince.

Santo Padre, è evidente che Lei aveva già deciso la direzione da prendere avendo probabilmente ascoltato le voci più in vista che trattano di questo tema. Avrebbe potuto scegliere la via del padre che interpella e ascolta tutti i suoi figli, anche quelli più rigidi, non rappresentati e magari reticenti. Invece ha deciso di ascoltare una sola parte, quella senz’altro più allineata al mondo moderno, più visibile e organizzata.

In questi anni l’abbiamo vista rivolgersi di persona, con paterna accoglienza, ai Suoi amici transessuali e omosessuali, singoli e in coppia, che hanno avuto il privilegio di condividere con Lei i loro pensieri e le loro esperienze. Purtroppo, però, non ci è giunta notizia di Suoi incontri con chi vive e sperimenta, per Grazia di Dio, la bellezza liberante del Magistero cattolico per le persone con attrazioni per lo stesso sesso.

Abbiamo ricevuto con favore il Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede al dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso pubblicato il 15 marzo 2021, perchè ci confermava nella fede e al contempo ci animava come uomini e donne, maschi e femmine, nel cammino alla sequela del Signore per la salvezza delle nostre anime. Infatti tale Responsum dichiara in maniera cristallinae aggiunge. Soltanto qualche mese dopo, il 18 dicembre 2023, lo stesso Dicastero, purtroppo, si opponeva a sé stesso pubblicando la Dichiarazione Fiducia Supplicans con la quale si aggira e si scavalca “e quindi si. E’ evidente che la coesistenza dei due documenti è un monumento al relativismo morale nonché una grave offesa alla logica e alla ragione.

Papa Francesco, Lei, difendendo a oltranza Fiducia supplicans, sembra voler piantare un paletto per segnare un punto di non ritorno. Anzi, ci prospetta l’inizio di un percorso già segnato e del quale se ne intravedono i contorni: l’appoggio pubblico che Lei ha manifestato alle unioni omosessuali in ambito civile, non potrà non trovare un’applicazione coerente anche in ambito ecclesiale utilizzando il medesimo pretesto di salvare la dottrina sul matrimonio cattolico.

La Chiesa ha sempre benedetto “todos, todos, todos”, come Lei ama ripetere, ma tramite una benedizione canonica, liturgica, sacerdotale e quindi efficace. Gli omosessuali non hanno forse diritto, anche loro, di ricevere questo sacramentale nel pieno del suo potenziale di Grazia? Santo Padre, se quel desiderio del Suo cuore, di accogliere gli “omosessuali che cercano Dio”, è sincero e profondo, perché proporgli una benedizione sbrigativa, svuotata del suo carattere sacramentale, solo perché, per le Sue convinzioni personali, l’accoglienza deve passare necessariamente attraverso la piena accettazione, sociale ed ecclesiale, dell’“amore omosessuale”, mutuando così un linguaggio che come cattolici non ci appartiene? È davvero convinto che questa sia la via giusta per concepire una pastorale cattolica che risponda alle vere domande spirituali di un cuore con attrazioni per lo stesso sesso?