Trattato Pandemico OMS, la Dittatura di LorSignori. Diciamo “No”. CitizenGo.

Fonti interne all’ONU di CitizenGO ci hanno appena lanciato una notizia bomba:

I globalisti e la sinistra radicale che controllano l’Organizzazione Mondiale della Sanità stanno organizzando una cosiddetta “maratona”: due settimane a Ginevra dal prossimo 19 febbraio.

Qual è il piano? Far approvare e blindare le sezioni critiche del Trattato Pandemico per assicurarsi che venga ratificato entro maggio 2024 prima che qualcuno scopra la verità sulla loro presa di potere.

È una corsa contro il tempo.

I globalisti cercano di diventare l’autorità sanitaria globale prima che “la prossima pandemia colpisca”.

Ma sappiamo che non si tratta di salute, bensì di chi detiene le redini del potere in tempi di crisi.

Durante il Covid-19, le nostre libertà fondamentali sono state limitate per paura. Sono stati imposti lockdown, passaporti e vaccinazioni forzate, e chiunque ha opposto resistenza ha dovuto affrontare importanti restrizioni ai suoi diritti.

Le élite globaliste hanno riconosciuto l’immenso controllo che possono ottenere su una popolazione terrorizzata e vogliono assicurarsi questo potere con il Trattato Pandemico.

Se ratificato, questo Trattato non sarà solo un pezzo di carta: è legalmente vincolante e potrebbe cambiare irreversibilmente il volto della governance sanitaria globale.

Questi sono, in sintesi, alcuni poteri che l’Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di accaparrarsi, chiedendo miliardi di euro per finanziare la sua corruzione e la sua presa di potere:

Maggiore controllo su Stati, medici, ospedali e altri gruppi che influenzano il loro processo decisionale in materia di salute.

Autorità di prendere decisioni sulla salute a livello globale, riducendo la sovranità di ogni Paese e il tuo diritto di decidere sulla salute (anche sui vaccini) per te e i tuoi cari.

Capacità di dichiarare una pandemia, che potrebbe influenzare drasticamente le nostre vite e le nostre economie, in quanto i globalisti si approprieranno del potere di controllare i viaggi, le comunicazioni, le cerimonie religiose e persino il lavoro.

Misure del Trattato per combattere la cosiddetta disinformazione, che limiteranno la nostra libertà di parola e daranno ai globalisti atei il potere di dire cosa è vero e cosa non lo è.

E tutto questo sarà fatto con miliardi e miliardi di euro delle tue tasse.

La spinta affrettata dell’OMS è un segno della loro disperazione.

CitizenGO è la principale organizzazione globale che combatte attivamente contro gli elementi dannosi di questo Trattato, allertando e radunando i cittadini di tutto il mondo.

Sappiamo come fermare questo Trattato e siamo pronti a farlo. Ma abbiamo bisogno di te al nostro fianco per sostenerci in questa lotta senza esclusione di colpi. Il tuo coinvolgimento è la chiave per la vittoria.

Questo è un momento cruciale per il nostro intervento. Più i negoziati si trascinano senza consenso, più diventa difficile per loro nascondere il loro programma contorto.

Ora abbiamo la possibilità di agire, di continuare a fare pressione.

Grazie per essere parte integrante di questo movimento.

Oggi, unisciti a noi nella difesa delle nostre libertà individuali in materia di salute. Firma oggi stesso la nostra petizione e chiedi al tuo governo e ai rappresentanti dell’OMS di opporsi alle implicazioni irreversibili del Trattato Pandemico dell’OMS.

