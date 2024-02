7 Ottobre, Atrocità Inventate per Giustificare la Pulizia Etnica. Jeune Nation.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Jeune Nation, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione.

§§§

Alla fine di ottobre, Middle East Monitor, citando un’inchiesta di The Grayzone e vari articoli della stampa israeliana, ha evidenziato la cruda reazione di panico delle forze di sicurezza israeliane all’assalto di Hamas del 7 ottobre, che ha portato a numerosi “incidenti di fuoco amico” e “danni collaterali” che hanno causato molte vittime civili israeliane (cfr.: “Alluvione di al-Aqsa”: le testimonianze infliggono un duro colpo ai conti israeliani).

Più recentemente, Max Blumenthal, caporedattore di The Grayzone, ha accusato Israele e i media occidentali di aver inventato numerose storie (atrocità, stupri, bambini decapitati o gettati nei forni, ecc.) per giustificare la risposta pesante contro la Striscia di Gaza: “Siamo di fronte a uno dei più grandi scandali mediatici del nostro tempo… giornalista dopo giornalista di illuminate pubblicazioni liberali è stato ingannato nel pubblicare un’invenzione dopo l’altra da un governo che ha selezionato i testimoni per presentare una storia”, per giustificare la distruzione totale della Striscia di Gaza e impedire qualsiasi ritorno della popolazione palestinese.

Ora è una ONG israeliana ad essere accusata di aver abusato della sua missione dopo il 7 ottobre, “trasmettendo resoconti di atrocità che non hanno mai avuto luogo e pubblicando foto sensibili e grafiche” per incrementare la sua raccolta di fondi… La ONG Zaka è stata addirittura elogiata dai media francesi, tra cui Le Parisien, France 24, FranceTVInfo, 20 Minutes, TV5 Monde, Le Point ed Euronews, con elogi, encomi e compassione per “la missione particolarmente provante per i suoi volontari”, rendendo merito “ai soccorritori dell’organizzazione israeliana, ancora sotto shock per le atrocità che hanno scoperto”. Attendiamo ora le inchieste dei nostri media per informare l’opinione pubblica francese sulle azioni più che ciniche e sospette dell’ONG…

“I morti come oggetti di scena“: una ONG israeliana accusata di aver abusato della sua missione dopo il 7 ottobre

L’inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz sul lavoro svolto dopo l’attentato del 7 ottobre dalla sezione di Gerusalemme di Zaka, un’organizzazione privata ultraortodossa israeliana che si occupa di raccogliere resti umani dopo attentati e disastri, ha rivelato casi di “negligenza, disinformazione e una campagna di raccolta fondi che ha usato i morti come oggetti di scena”.

Nel bel mezzo della guerra e del caos causato dall’attacco di Hamas a Israele, Zaka ha organizzato tour con i donatori, interviste con i media e ha abusato della sua missione per raccogliere fondi, secondo il giornale israeliano, che sottolinea come ciò sia stato reso possibile dai legami tra un funzionario dell’organizzazione e l’esercito. Queste tecniche gli hanno permesso di raccogliere decine di milioni di shekel dal 7 ottobre.

“Eventi inscenati

All’inizio della sua inchiesta, Haaretz ha pubblicato una foto che mostra i membri di questa organizzazione mentre si rilassano al telefono, seduti attorno a un tavolo pieghevole. Dietro di loro, a terra, c’è un cadavere avvolto in un sacco di plastica bianco. La foto è stata apparentemente scattata a Kfar Aza, un kibbutz al confine con la Striscia di Gaza, durante la seconda settimana di guerra. Un’indagine sulla scena ha rivelato che i volontari presenti stavano “facendo videochiamate e video a scopo di raccolta fondi”. Un osservatore esterno a Zaka Gerusalemme ha affermato che “il corpo faceva parte di una messinscena ideata per attirare i donatori”.

I debiti

Secondo Haaretz, l’organizzazione era “impantanata in debiti per diversi milioni di shekel” e rischiava “l’insolvenza” alla vigilia della guerra. Tuttavia, secondo una fonte di Zaka Jerusalem, l’organizzazione ha raccolto più di 50 milioni di shekel (13,7 milioni di dollari) dal 7 ottobre. Il giornale afferma che mentre “raccogliere fondi per un’organizzazione è un atto perfettamente legittimo”, “i tempi e i modi in cui è stato fatto sollevano preoccupazioni”. “Queste preoccupazioni non sono certo attenuate dal fatto che la Zaka Jerusalem ha assunto i servizi di una società di pubbliche relazioni che, fin dalle prime settimane di guerra, ha accompagnato e fotografato i volontari” nelle loro missioni.

L’invio su larga scala dell’ONG sul luogo dell’attacco di Hamas, a scapito di altre organizzazioni che svolgevano lo stesso lavoro, in particolare all’interno dell’esercito stesso, è stato facilitato dalla relazione tra l’ONG e il Comando del Fronte Interno israeliano. Il capo delle “Forze speciali” di Zaka Jerusalem, Haim Outmezgine, era un riservista dell’unità di soccorso del Comando del fronte interno.

Nei primi giorni di guerra, “l’esercito israeliano ha deciso di non dispiegare centinaia di soldati appositamente addestrati per identificare e raccogliere resti umani da incidenti di massa”. Invece, il comando del fronte interno ha scelto di mobilitare Zaka Jerusalem, insieme ai soldati dell’unità di ricerca del rabbinato militare.

Questa presenza quasi esclusiva dell’organizzazione ha permesso, tra l’altro, di organizzare “visite” per i donatori, anche se le aree in cui si svolgevano erano normalmente chiuse al pubblico, ma anche di mettere in evidenza il lavoro dei loro volontari. I corpi già coperti da un sacco per cadaveri con il logo dell’esercito venivano messi in un secondo sacco, questa volta con il logo dell’ONG.

“Atrocità mai avvenute”.

Haaretz ha anche accusato l’organizzazione di “trasmettere resoconti di atrocità mai avvenute, di pubblicare foto sensibili e grafiche e di agire in modo non professionale sul campo”.

Tra le accuse di scarsa professionalità, un ufficiale dell’esercito israeliano ha dichiarato ad Haaretz: “Abbiamo ricevuto sacchi (contenenti resti, ndr) senza documentazione, e a volte con parti del corpo non correlate”. Zaka ha anche affermato che i corpi erano stati completamente evacuati da alcuni luoghi “quando non era così”, secondo fonti militari intervistate dal quotidiano.

Haaretz sostiene inoltre che i volontari di Zaka hanno fatto circolare “diverse storie prive di fondamento”, come quella secondo cui uno di loro avrebbe trovato “i corpi bruciati e mutilati di 20 bambini” in una località vicino a Gaza.

§§§

