Riconoscere il Grido di Dolore della Chiesa, in Tempi di Tribolazione. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., ha postato un commento qualche giorno fa relativo alle prese di posizione del generale Laporta, di mons. Schneider e altri. Rileggendolo, ci sembra opportuno offrirlo alla vostra attenzione. Ho riletto quanto affermava Benedetto XVI nella sua Declaratio: “Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, affidatomi dai Cardinali il 19 aprile 2005, in modo tale che a partire dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e si dovrà tenere un Conclave per eleggere il nuovo Sommo Pontefice che dovrà essere convocato da chi di competenza”. E nell’ultimo incontro con i cardinali: “Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria che assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice”. E aggiunse: “Tra di voi c’è anche il futuro Papa a cui prometto la mia incondizionata riverenza e obbedienza” (Vatican Insider, 9 febbraio).

Mi è difficile pensare che Benedetto XVI, uomo limpido, potesse stare mentendo; e consapevolmente ponesse le premesse per la distruzione della Chiesa, con la creazione di cardinali illegittimi, un successore non valido, e quindi tutte le conseguenze possibili. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il messaggio forte è arrivato, ripetutamente.

Il generale Laporta, il prof. Viglione, Mons. Schneider, Mons. Viganò, Steven O’Reilly… tutti a spiegare che Francesco è il papa legittimo e che quanto accadde 11 anni fa, un 11 febbraio, è valido ed è inutile arrovellarsi cercandovi una qualche pecca decisiva, pur dovendo prendere atto dei successivi disastri originati da quel dì.

Un vecchio e pusillanime Benedetto XVI è fuggito lasciando il gregge in pasto ai lupi e il collegio cardinalizio, per indicazione del Santo Spirito, nel conclave ha scelto J.M. Bergoglio quale pontefice.

La raffica di stranezze veramente extralarge che sta verificandosi da almeno una dozzina d’anni andrebbe ricondotta a semplice cronaca, senza cercarvi di più di quello, indipendentemente da quanto ci consegnano le Sacre Scritture, il Catechismo, le profezie e i mistici.

Se anche ci fossero state forzature ormai sono sanate, come accade per un qualsiasi usucapione.

Ora, premesso che la Chiesa non è mia, ma del Signore (il quale legittimamente sta mettendoci alla prova dopo qualche secolo in cui, di generazione in generazione, molti dentro la Chiesa han fatto quel che gli aggrada), tutta questa insistenza non può che far sembrare fuori luogo chi mettesse in dubbio la faccenda come piace (chissà come mai) soprattutto fuori dalla Chiesa.

Paura dello scisma? Vergogna nel dover spiegare alla casalinga vogherese che c’è stato un grosso problema mentre lei credeva che fosse tutto a posto? Timore di andare a pestare i calli di qualche potentato terreno che incute molta paura e ha gli strumenti per essere credibile? Poca fede? Buon gioco nel tiro al piccione, incolpando di tutto Benedetto XVI, o in genere tutto il post-concilio? Non lo so, ma so che, qualora ci fossero stati prima dei risvolti poco santi e poco cristiani, la situazione dal 2013 merita di una disamina non impedita dalla tutela del buon nome della Sede.

La Chiesa è disposta da Dio per la Salus Animarum; si è sempre asserito che al di fuori non v’è salvezza. Non spetta all’uomo la salvezza della Chiesa, ma è compito d’ogni suo figlio di amarla e servirla.

Data la situazione, “come”?

Facendo finta che non c’è un elefante in cristalleria?

Pensando che chi i cristalli li faceva brillare se n’è uscito sbattendo la porta e lasciando tutti gli scaffali in bilico?

Oggi nell’ufficio delle letture, in uno di quei meravigliosi “casi” con i quali Dio cerca di fare luce nelle nostre tenebre, c’è una vera perla dai commenti sul Diatessaron, di Sant’Efrem. Invito a leggerlo.

Chi dubita dell’attuale legittimità del ruolo principale all’interno del Vaticano non vuole “salvare la Chiesa” (caso mai a quello ci penserà il Signore), ma solo riconoscerne il grido di dolore, amandola più di prima.

Non potremo evitare un passaggio cruciale, in senso proprio. Ma poi la Chiesa risorgerà. Chi avrà perseverato sarà salvo.

Adesso è un tempo di abbandono fiducioso, anche in croce.

Se Dio lo permette è perchè questo deserto sia fecondo per accorgermi che la distanza dalla Sua Verità equivale ad essere perduti. Benedetto XVI ha molto insistito sulla Verità, anche nella Carità.

Con la Dominus Jesus ha spiegato cose smarrite da tanti. E il giorno della Madonna di Lourdes ha spiegato altro ancora.

Molti hanno fatto le orecchie da mercante.

Il tempio è pieno di mercanti.

Però il pubblicano sono innanzitutto io…

Gesù non vuole chi punta il dito in segno di disprezzo: preferisce chi si batte il petto, Finalmente.

E non lo si fa senza capire. Capire è decisivo.

sentirmi perduto senza di Lui.

Allora sarò anch’io una pecora portata in spalla, per far festa in Cielo.

Altrimenti resterò tra le novantanove per le quali non c’è nulla da festeggiare in cielo.

Tra gli angeli la gioia è già massima: vedono Dio!

Allora, se non si può aggiungere gioia al suo massimo, la gioia è proprio quella lì: la conversione dei dis-orientati. E nel deserto, nella fame e nella sete di Vero, lo capisci meglio, come quando condividi le ghiande con gli animali.

Ecco Signore: è un tempo adatto a questa esperienza.

Ci hai portati nel deserto.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale