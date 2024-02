Stupri e Violenza: gli Stranieri 8 Volte di più degli Italiani. Pro memoria.

… proviamo a vedere che cosa possiamo dire in base ai dati

… le denunce per violenza sessuale in cui l’autore è un minorenne sono circa 300 all’anno

… i casi denunciati sono dell’ordine di 1 su 10

… stimare che le violenze sessuali siano circa 3.000 l’anno

… minorenni stranieri denunciati per violenza sessuale sono più numerosi di quelli italiani

… 159 contro 132 nel 2022, ultimo anno per cui si hanno dati consolidati

… minorenni stranieri siano molto meno numerosi, circa 1 ogni 7 minorenni italiani

… la pericolosità … di un ragazzo straniero è circa 8 volte quella di un ragazzo italiano

… Non tutti i reati … sono esposti all’obiezione del diverso tasso di denuncia

… esistono anche reati in cui il “numero oscuro” (reati non denunciati) è prossimo a zero

… l’omicidio, ad esempio, è arduo sostenere che venga denunciato molto di più se commesso da italiani

… così per reati come le rapine, le lesioni dolose, le risse, i danneggiamenti mediante incendio

… anche per questi reati … i minori stranieri risultano avere degli indici di criminalità molto più alti di quelli degli italiani

… la Polizia Criminale ha fornito, per il 2022, dati estremamente accurati e disaggregati sulle segnalazioni (denunce e arresti) di minori

… su 15 reati considerati, non ve n’è nemmeno uno in cui l’indice di criminalità dei minori stranieri non sia molto più elevato di quello degli italiani

… omicidio e tentato omicidio, per cui gli stranieri sono “solo” 3 volte più pericolosi degli italiani

… risse e ai furti (per cui lo sono 9 volte)

… le violenze sessuali (8 volte)

… le rapine (7 volte)

… le percosse (6 volte)

… le estorsioni (5 volte)

… l’alibi dei diversi tassi di denuncia è molto debole

… denunce fra il 2019 e il 2022 …: reati dei minori italiani è diminuito del 2.8%

… minori stranieri è aumentato del 41.5%

… variazione enorme, se si considera la brevità del periodo

… e la lentezza con cui si muovono nel tempo gli indici di criminalità

… allo stato attuale, la pericolosità dei minorenni stranieri è molto maggiore di quella dei minorenni italiani, e il divario sta aumentando … sarebbe meglio non ignorare il dato di fatto.

§§§

