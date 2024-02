Coscienza, Giudizio, Sentire, Sensibilità, Paradiso. La Via della Croce. R.S.

COSCIENZA e GIUDIZIO: SENTIRE, SENSIBILITA’, PIENEZZA, PARADISO

La coscienza è il sentimento fondamentale, o meglio il sentire fondamentale dell’essere umano.

Esaminarsela (fare l’esame di coscienza) significa valutare sperimentalmente il suo funzionamento.

L’esame va fatto sul positivo: con ciò “che è” e non con quel che “non è”.

Guardare la realtà per quello che è, è positivo: questo avviene nella profondità della ragione che osserva, traendo spunto da strumenti utili, tra cui i misteri del rosario che sono momenti della rivelazione cristiana.

L’insieme dei misteri muove dallo stupore (primo mistero gaudioso; l’annuncio dell’angelo a Maria: COME E’ POSSIBILE?) per giungere alla meraviglia, alla commozione, la pace e la serenità (quinto mistero glorioso; Maria regina del Cielo: COME E’ BELLO!).

La discesa dello Spirito Santo nell’anima è il SENTIRE, parola che contiene la radice “sen” di sentenza, direzione univoca, senso…

Ad esempio, il cercare di sentire il dolore altrui rende possibile darsi un giudizio dettato dal sentire.

Qui avviene il massimo coinvolgimento, l’antidoto alla tragica possibilità dell’impenitenza finale, vale a dire il morire senza essere stati penitenti (pentiti dei propri peccati).

In una tale possibilità di sentire -con lo Spirito Santo- risiede la facoltà di riceverne i doni e farli fruttificare.

Questo sentire non è banalmente un “percepire voci/suoni”: occorre, e c’è, un ascolto attento.

L’effetto di un sano sentire è la SENSIBILITA’, che prosegue il sentire nel ricordarsene e farne tesoro.

La sensibilità conduce il sentire (non scontato, essendo più dell’udire) oltre il mero registrare con attenzione un qualunque messaggio.

Solamente così con l’anima può essere assunto in Cielo (come è accaduto per Maria) anche il corpo (un corpo stupito di poter dare carne al Verbo).

Il corpo, con i suoi sensi, è il luogo della sensibilità.

Essa va temperata, ma mai al punto da essere o diventare degli insensibili.

La sensibilità va educata e va raffinata, ma non negata o repressa.

Al maggior tatto (un tatto calmo, caldo e raffinato) corrispondono una maggior nobiltà d’animo e anche una maggior perspicacia: ecco perché la sensibilità ha a che fare con il sentire sano e di lì con un esame di coscienza che possa verificarla ben funzionante.

Nell’uomo celebriamo la sensibilità dell’anima e del corpo: la loro pienezza è un riempirli di Grazia fino all’esaudimento di un desiderio ben coltivato, il che è diverso dal ricevere un miracolo inatteso…

La sensibilità concorre, con il sentire, al poter dare un giudizio nella data situazione: capacità di lettura, di memoria e ricordo, di congettura, ovvero di mettere insieme tutte le cose nel proprio cuore, in un modo più completo dalla sentenza/senso/direzione univoca, arricchita di questa sensibilità.

Il sentire con sensibilità illumina e custodisce il giudizio ( non è il giudizio a spingere a sentire con sensibilità ).

L’angelo custode, pur creatura priva di corpo, sa sostenere questo cammino di grazia fino a giungere -umanamente integro, intero, non disperso né frammentato nel corpo e nell’anima- alla commozione, alla consolazione e al Paradiso.

E’ una pace colma di serenità anche nel dolore: la beatitudine dei poveri in spirito, degli afflitti, degli affamati di giustizia…

Finalmente appagati pur attraversando la via della croce, per contemplare con gli angeli il Mistero.

Si passa da uno stupore iniziale, un po’ timoroso, senza capire tutto, alla meraviglia finale della commozione: ancora senza poter spiegare tutto e senza poter capire tutto, ma sapendo (il sapere ha a che fare con il sapore: il gusto sapiente delle “celesti cose”) che è proprio così!

Un sentirsi finalmente a casa, totalmente coinvolti e accolti nel Mistero che mi chiamava e nel quale sono entrato con tutto me stesso.

