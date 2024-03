Reggio, 25 Aprile: Cattolici Romani 2024 – Stati Generali. A che Punto è la Notte? Radio Spada.

Il 25 aprile a Reggio Emilia non si farà semplicemente un punto della situazione riferito al presente ma si parlerà di futuro, con interventi dall’Italia e dall’estero. CATTOLICI ROMANI 2024 – STATI GENERALI. A CHE PUNTO È LA NOTTE? non sarà solo un pomeriggio di conferenze e di formazione, ma anche un tentativo di osservare cosa ci attende, un momento di incontro per valutare come attrezzarci.

Per rendere più agevole la partecipazione, concentreremo tutte le attività nel pomeriggio (dalle 14): per i pasti i partecipanti possono organizzarsi autonomamente. L’ingresso è libero, con un contributo consigliato e non vincolante di circa 10 Euro, applicando il principio di buon senso “chi può di più, dia di più, chi può di meno, dia di meno, chi non può nulla, non dia niente”. L’evento si svolgerà nella cornice istituzionale dell’Hotel Mercure Astoria, nel centro di Reggio Emilia (ma ben servito da parcheggi).

Prenderanno la parola il giornalista Aldo Maria Valli, i docenti Corrado Gnerre, Martino Mora e Luca Fumagalli, il presidente della fondazione Pascendi ETS Piergiorgio Seveso, don Marco Laghi, sacerdote FSSPX e preside della Scuola S. Pancrazio, l’avvocato Massimo Micaletti, Alain Escada di Civitas International (Francia), la storica Elena Bianchini Braglia, Monica Gibertoni di Monnicraft, l’esperto di comunicazione Corrado Ruini, il saggista Andrea Giacobazzi, Cristiano Lugli del Comitato di riparazione Beata Giovanna Scopelli, Lorenzo Roselli di Militia Christi.

L’evento non avrà dirette social. Per info: Whatsapp (+393662949035), Telegram (@edizioniRS) o email (edizioniradiospada@gmail.com)