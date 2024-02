Zelenskyi Rifiutò una Pace Favorevole a Kiev. Parla il suo Aide Fuggito negli USA.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da RT, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. ferma sostanzialmente quanto detto da Vladimir Putin nell’intervista a Tucker Carlson, e cioè che nel 2022 tutto era pronto per fermare la guerra, ma che l’Occidente non ha voluto. Fra l’altro, e questo la dice molto lunga sullo stato dell’informazione nel nostro sventurato Paese, solo La Stampa di Andrea Malaguti ha avuto il senso giornalistico e l’onestà di mettere in rilievo questa notizia. Gli altri giornali – se hanno parlato dell’intervista, come non è in parecchi casi – hanno tralasciato questo punto chiave; e cioè che si sarebbe potuto evitare lo strazio di un Paese, decine di migliaia di morti e conseguenze pesanti per tutti i Paesi occidentali, salvo Stati Uniti e Regno Unito…Cosa ha detto la Mannino a Sanremo? Che siamo una colonia? Ecco, appunto. Buona lettura e condivisione.

L’Ucraina aveva la possibilità di fare la pace ai colloqui di Istanbul del 2022, ma qualcosa o qualcuno ha fatto cambiare idea al Presidente Vladimir Zelensky, secondo un’intervista con il suo ex aiutante, Aleksey Arestovich, pubblicata lunedì.

Freddie Sayers, redattore capo del sito britannico UnHerd, ha intervistato Arestovich quasi un anno dopo che il principale spin doctor ucraino aveva lasciato il servizio di Zelensky. Da allora si è trasferito negli Stati Uniti, affermando che Kiev lo vuole arrestare con accuse politicamente inventate.

“Ero un membro del processo di Istanbul, ed è stato l’accordo più vantaggioso che avremmo potuto fare”, ha detto Arestovich a Sayers. La delegazione ucraina ha “stappato la bottiglia di champagne” quando è tornata a Kiev, credendo che l’accordo fosse un affare fatto, ha aggiunto.

Secondo Arestovich, i protocolli erano “preparati al 90%” per un incontro diretto tra Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin, quando il presidente ucraino ha annullato i colloqui.

Il suo rifiuto di un accordo è stato ampiamente attribuito al “massacro di Bucha”, di cui l’Ucraina ha accusato la Russia, ma Arestovich ha detto di non saperlo per certo. Qualcosa “assolutamente” ha fatto cambiare idea a Zelensky e “gli storici dovranno trovare una risposta a ciò che è successo”, ha detto Arestovich.

“Molti dicono che sia stato il primo ministro Boris Johnson a venire a Kiev e a mettere fine ai negoziati con la Russia. Non so esattamente se sia vero o falso. È venuto a Kiev, ma nessuno sa di cosa abbiano parlato, tranne, credo, Zelensky e lo stesso Boris Johnson”, ha detto a UnHerd.

Il ruolo di Johnson nell’affossare i colloqui di pace di Istanbul è stato riportato già nel maggio 2022 dall’outlet Ukrainska Pravda. Secondo l’agenzia, Johnson è arrivato a Kiev con “due semplici messaggi”: che il presidente russo Vladimir Putin è “un criminale di guerra” con cui non si deve negoziare e che, anche se l’Ucraina è pronta a firmare un accordo con la Russia, l’Occidente non è pronto.

David Arakhamia, leader del partito di Zelensky nel parlamento ucraino, ha parlato della visita in un’intervista del novembre 2023, parafrasando il messaggio di Johnson come se avesse detto agli ucraini “continuiamo a combattere”.

La scorsa settimana l’ex premier britannico ha finalmente commentato la questione, affermando di aver semplicemente detto a Zelensky che il Regno Unito avrebbe sostenuto l’Ucraina “al mille per cento” e che qualsiasi potenziale accordo con la Russia sarebbe stato “piuttosto sordido”. Tuttavia, ha ribadito di non aver “ordinato” a nessuno di fare qualcosa.

Secondo Arestovich, il conflitto si è ora evoluto oltre la Russia e l’Ucraina, contrapponendo l’Occidente collettivo al “Sud globale”.

“Dobbiamo negoziare un sistema di sicurezza completamente nuovo per l’Europa, che tenga conto di tutti i lati di questo problema”, ha detto a UnHerd, aggiungendo che la NATO dovrebbe discutere con la Russia “cosa ci vuole per garantire di non usare la forza militare in Europa per decidere questioni politiche”.

“Forse dovrei aggiungere che sono assolutamente pessimista sul fatto che questo accadrà. Penso che ci aspettino dieci o 15 anni di guerra in Europa”, ha detto Arestovich.

