Liberi in Veritate. Contante, Educazione Gender, Autoproduzione. Cosa Fare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post-lampo per offrire alla vostra attenzione un’iniziativa, anzi tre, del Comitato Liberi in Veritate. Trovate tutti i dettagli e le spiegazioni nel collegamento al sito di Liberi in Veritate, per attivare tre leggi di iniziativa popolare che contrastino quelli che sono gli aspetti pratici e fondamentali dell’agenda che i poteri finanziari e l’Unione Europea cercano di imporre. Buona lettura e condivisione.

