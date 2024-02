Habemus Papam? Benedetto Divisore, Picconatore? Risponde Massimo Viglione.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Massimo Viglione ci chiede di rendere pubbliche queste sue dichiarazioni. Siamo felici di soddisfare la sua richiesta. Buona lettura.

DOVEROSA PRECISAZIONE

Sono stato intervistato su Visione Tv da Francesco Toscano sul mio libro “Habemus Papam? Papa eretico, Rinuncia, Sede vacante. L’insegnamento del passato e il dibattito dopo l’11 febbraio 2013” (Roma, Edizione del Maniero del Mirto, 2024) e quindi sull’intera questione connessa. Allego il link della trasmissione (https://www.youtube.com/ watch?v=ablFu1oMOqY).

Ringrazio Toscano per l’intervista, ma mi trovo a dover smentire il titolo sensazionalistico, e soprattutto il sottotitolo, perché non rispondono a verità.

Io non ho mai affermato che Benedetto XVI “ha picconato la Chiesa” o l’ha voluta dividere.

Io ho affermato che, a mia opinione, con la divisione dialettica fra munus e ministerium, ha tentato un inizio di scissione diarchica del papato, con una parte sacrale (munus) e l’altra operativa giuridico-ministeriale.

Quindi ha semmai fatto danno all’istituzione e all’unità del papato, che ha voluto iniziare a riformare secondo la struttura dell’ermeneutica della continuità, secondo antiche visioni modernistiche che egli ha in parte fatto proprie e mai rinnegato.

Ma io non ho parlato di volontà di nuocere alla Chiesa in sé.

Basta leggere il libro e ascoltare l’intervista con attenzione per verificare la veridicità di quanto affermo.

Approfitto anche per chiarire, al di là dell’intervista in questione, altre due cose false che si propagano sul mio conto, senza tener in alcun conto la verità:

1) Io ho sempre detto e scritto in tutta la mia vita, e l’ho ribadito più volte nel mio libro, che ritengo i papi conciliari e post-conciliari (almeno fino a Benedetto XVI compreso), papi legittimi a tutti gli effetti (almeno fino a prova invincibilmente contraria che finora non c’è), sebbene a mia opinione responsabili di gravi mali ed errori; pertanto, chi mi accusa del contrario (e posso fare facilmente con prove alla mano nomi e cognomi), mente: o per ignoranza o per malafede o, come più probabile, per entrambe le cause;

2) Io non ho certezza assoluta, e nemmeno certezza morale, dell’attuale vacanza della Sede, ma ritengo la possibilità fortemente probabile: e questo precisamente ho scritto nel libro; pertanto, altre accuse in tal senso sono calunnie; come, ad esempio, affermare che io non ritenga legittime le attuali gerarchie cattoliche.

Questa è calunnia, perché se non le ritenessi legittime (almeno nel loro insieme), nemmeno le criticherei come faccio da decenni, in quanto è ovvio che sarebbe un non-senso, come criticare il nulla. Se le critico da decenni (e non certo da qualche anno), è proprio perché, comunque, le ritengo legittime.

E se qualche cardinale legittimo non fosse (cosa ovviamente possibile), occorrerà attendere il giudizio della Chiesa futura in merito.

Basta leggere il libro per averne contezza.

Pertanto, ancora una volta, chi afferma il contrario sul mio conto (e anche qui posso fare nomi e cognomi con prove alla mano), mente e calunnia, e chi propaga tali menzogne e calunnie si rende complice della propagazione del falso..

Concludo, invitando, come ho già fatto, a leggere attentamente il mio libro (e, in questo caso, ad ascoltare le mie precise parole nell’intervista), per avere certezza di quanto affermo e quindi dell’erroneità di questo titolo come, soprattutto, della falsità delle calunnie di cui sono oggetto sopra riportate.

Grazie per l’attenzione

Massimo Viglione

