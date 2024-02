Rinuncia di Benedetto. Valida, secondo un Nuovo Libro Pubblicato negli USA. O’Reilly.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, negli USA è stato pubblicato un libro – non ancora tradotto in italiano – dal titolo: Valid? The Resignation of Pope Benedict XVI, per i tipi della Hartwell Publishing Company, con la prefazione di mons. Athanasius Schneider. Steven O’Reilly scrive su argomenti di apologetica cattolica e cristiana in generale. Ha scritto articoli per This Rock e attualmente e attualmente scrive per il suo blog su Internet, Roma Locuta Est.

Attualmente sta scrivendo una trilogia di narrativa storica intitolata PIA FIDELIS, ambientata all’epoca della crisi ariana del IV secolo d.C. e l’ascesa di Giuliano l’Apostata. Il libro I di questa trilogia, PIA FIDELIS: I due regni, è ora disponibile.

Si è laureato all’Università di Dallas con una laurea in Economia. Ha inoltre conseguito un Master in

Scienza del Management presso il Georgia Institute of Technology.

Ha prestato servizio presso la Central Intelligence Agency e attualmente lavora nell’industria privata. Con la moglie Margaret ha quattro figli (Patrick, Peter, Brian e Kevin). (Patrick, Peter, Brian e Kevin). L’autore e sua moglie vivono nella zona di Atlanta.

Abbiamo tradotto parte delle sue conclusioni e in particolare l’opinione di O’Reilly per quanto riguarda la questione manus-ministerium:

Tuttavia, i Benepapisti si sbagliano sulla necessità della parola munus.

parola munus. Contrariamente alla loro argomentazione, il Canone 332§2 stabilisce chiaramente che ci sono solo due requisiti specifici per una rinuncia valida.

Il primo è che la rinuncia deve essere fatta liberamente, e il secondo che sia adeguatamente manifestata. L’uso del munus non è detto che sia un requisito.

In realtà, non esiste una formula per le rinunce papali nel diritto canonico attuale. Del resto, la storia dell’insegnamento papale e il e il diritto canonico delle origini affrontano entrambi la questione delle

dimissioni papali. L’insegnamento papale ha dichiarato che un papa può dimettersi dal “papato”, e successivamente il canone ha detto che il “Romano Pontefice può dimettersi liberamente”.285 Pertanto, secondo il senso comune, la parola esplicita munus non è necessaria. Qualsiasi parola o parole che trasmettano sufficientemente che il pontefice regnante si dimette dal papato, sarà sufficiente.

Ed ecco la parte finale delle sue conclusioni:

Che non sia accettata da nessuno

Il canone 332§2 dice che per la rinuncia papale è necessario che sia fatta liberamente e debitamente manifestata, ma “non che sia accettata da qualcuno”. Tuttavia, gli arci-benepapisti stanno, in un atto di pura arroganza, violando il canone stesso a cui fingono di prestare servizio. Tuttavia, rifiutando definitivamente la rinuncia, gli arci-benepapisti stanno cercando di usurpare un ruolo e un’autorità che non sono esplicitamente concessi e autorità che il canone non concede esplicitamente né a loro né a nessun altro.

Gli arci-benepapisti hanno ignorato la massima: supra papas omnes canones.

È il Papa, non loro, che è al di sopra dei canoni. Hanno dichiarato non valide le dimissioni, anche se gli atti papali devono essere ritenuti validi, riflettendo l’autorità e la volontà del supremo legislatore della Chiesa sulla terra, il Papa.

È chiaro che Benedetto non si crede papa, perché è evidente che non si sta comportando come qualcuno che si crede ancora di essere papa. Inoltre, ha definito “assurdi” i dubbi sulla validità delle sue dimissioni .

l’ipotesi che ci possa essere un dubbio sulla questione, qualsiasi giudizio sulla questione, qualsiasi giudizio in merito può provenire solo da un futuro Papa.

Osservazioni conclusive

Per essere chiari, questo libro non è inteso come una difesa del corso degli degli eventi nella Chiesa dopo le 20.00 del 28 febbraio 2013. L’autore non ha alcun desiderio di offrire una tale difesa. Anzi, come sottolineato nell’Introduzione, l’autore condivide le preoccupazioni di molti cattolici riguardo all’attuale crisi della Chiesa.

È naturale e forse inevitabile che i cattolici si interroghino sullo stato della Chiesa in tempi come i nostri, e cerchino di tentare di elaborare una teoria che spieghi ciò che è accaduto, o di suggerire una linea d’azione per affrontare la crisi. In effetti, diverse teorie e o linee d’azione, come la “Lettera aperta”, e una “correzione formale”.

Senza avere un’opinione su come finirà tutto questo, c’è una cosa di cui possiamo essere certi. Una soluzione a questa crisi arriverà a tempo debito, forse non nel nostro tempo, ma certamente nel tempo del Signore. Come ricordato nell’introduzione di questo libro, il caso di Papa Onorio non fu deciso fino a quaranta anni dopo la sua morte da parte di Papa San Leone II. Inoltre, un tale esempio, e altri simili, dovrebbero essere un salutare promemoria per i cattolici che l’autorità ultima all’interno della Chiesa per giudicare tali questioni spetta al Papa. Pertanto, ciò di cui la Chiesa ha bisogno è preghiera, pazienza e prudenza.

Mentre la ricerca di una teoria e di una soluzione credibile può essere comprensibile e persino necessaria, qualsiasi teoria definitiva deve deve reggersi sulle proprie gambe. Desiderare e volere che una particolare teoria perché apparentemente fornisce una facile via d’uscita, non è sufficiente a renderla vera.

Una cattiva teoria non può sostituire una buona teoria. Il benepapismo è una cattiva teoria che fornisce solo una facile soluzione; che, come si sostiene in questo lavoro, non regge a un attento esame.

I Benepapisti hanno promesso la prova dell’errata visione di Benedetto del papato. Le prove dimostrano che hanno fallito. Le interpretazioni benepapiste di documenti chiave sono palesemente sospette. I Benepapisti hanno ignorato ed escluso documenti chiave, come le Normas Nonnullas, nella loro analisi, il che silura i loro argomenti che suggeriscono che Benedetto intendesse stabilire una nuova forma di papato con le sue dimissioni. I Benepapisti sostengono che la parola munus deve essere usato. È stato dimostrato che questo è sbagliato. Il diritto canonico non richiede nessuna formula. Il Liber Sextus mostra che si possono utilizzare altre parole. I Benepapisti negano che munus sia un sinonimo di ministerium. Sono stati sono stati smentiti da varie fonti. I Benepapisti sostengono cheBenedetto intendeva dimettersi solo dal “ministero attivo” del papato. Tuttavia, anche supponendo, per ipotesi, che sia così, è stato dimostrato che rinunciando al “ministero attivo” si rinuncerebbe comunque all’intero papato. I Benepapisti sostengono che Benedetto ha presentato intenzionalmente dimissioni nulle. L’affermazione è stato dimostrato essere palesemente assurda, in quanto renderebbe Benedetto un bugiardo, un impostore e un mostro. I Benepapisti sostengono che esiste un Codice Ratzinger attraverso il quale i pochi fedeli possono capire che Benedetto ci comunica che è ancora Papa. Questa affermazione è stato dimostrato essere un’assurdità gnostica.

Quindi, qualunque sia la risoluzione finale dell’attuale crisi della Chiesa, non si troverà nel Benepapismo.

Il Benepapismo dovrebbe essere respinto con estremo pregiudizio, in quanto tende allo scisma e al sedevacantismo e, con il suo corso attuale, porterà certamente a uno o a entrambi. È in questa direzione che gli arci-benepapisti stanno conducendo i loro seguaci. Nessun cattolico dovrebbe seguirli.A differenza delle argomentazioni benepapiste, la tesi della validità delle dimissioni di Benedetto XVI è coerente con tutte le prove. Non esclude documenti chiave. Non si basa su interpretazioni forzate. Non limita il significato delle parole, che altrimenti fanno esplodere la propria teoria. Non richiede che creda che Benedetto fosse in errore, o addirittura eretico nelle sue opinioni sulla natura del papato. Non fa di Benedetto un bugiardo, un truffatore o un mostro.

L’11 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI ha dichiarato quanto segue.

Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, affidatomi dai Cardinali il 19 aprile 2005, in modo tale che a partire dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e si dovrà tenere un Conclave per eleggere il nuovo Sommo Pontefice che dovrà essere convocato da chi di competenza.

Se la Sede di Roma, la Sede di Pietro, è vacante, allora non c’è un Papa.

Se in questo caso è necessario un conclave, allora non c’è un papa. Questo è ineluttabile. Inoltre, ministerium è una parola adatta da usare quando si rinuncia al papato. Questo è certamente è certamente dimostrato dal titolo della Declaratio negli Acta Apostolicae Sedis, l’atto ufficiale della Santa Sede, che recita:

Dichiarazione del Sommo Pontefice sull’abdicazione dell’ufficio (munus) del Vescovo di Roma (munus) del Vescovo Roma, Successore di San Pietro.

Il 22 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI ha emanato il motu proprio, Normas Nonnullas, che ha modificato alcune delle regole esistenti per i conclavi papali.

Nessuno di questi emendamenti era coerente con la teoria secondo cui Benedetto intendeva creare una “diarchia” papale, un “papato sinodale” o di separare il ministero petrino dalla sede di Roma. Questi emendamenti erano coerenti con le regole del conclave esistenti. Così, Benedetto comprese che il suo immediato successore sarebbe stato il Sommo Pontefice (Normas Nonnullas 87), eletto dal conclave reso necessario dalle sue dimissioni, il quale che sarebbe stato immediatamente il Vescovo di Roma e vero Papa, ricevendo in tal modo ricevere il pieno e supremo potere sulla Chiesa universale.

Inoltre, queste considerazioni, unite alla tempistica delle Normas Nonullas, pochi giorni prima della data effettiva delle sue dimissioni, costituiscono una prova che Benedetto sapeva che avrebbe rinunciato all’intero papato, senza conservarne alcuno.

Il 27 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI ha tenuto la sua ultima udienza generale. In essa Benedetto ha parlato del suo legame di carità con i fedeli e del fatto che le sue dimissioni non avrebbero revocato questo legame. Così, Benedetto ha detto che, anche se non ha più il “potere di governo della Chiesa”, continuerà il “servizio di preghiera” per la Chiesa.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, e delle altre prove considerate in questo lavoro, e alla luce dell’insufficienza delle prove prove presentate in senso contrario, non solo è più probabile che che non, ma è chiaramente il caso che la rinuncia di Papa Benedetto XVI era valida.

§§§

