L’Aja. La Corte Internazionale Ordina a Israele di Prevenire il Genocidio. Prima Sentenza.

La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha emesso venerdì la sua prima sentenza sulla causa del Sudafrica contro Israele, ordinando allo Stato ebraico di intraprendere tutte le azioni necessarie per prevenire il genocidio a Gaza. La Corte non ha tuttavia ordinato a Israele di cessare le operazioni militari contro Hamas.

Un gruppo di 17 giudici ha stabilito che la corte, con sede all’Aia, ha la giurisdizione per ascoltare il caso del Sudafrica e ha approvato sette “misure di emergenza” richieste da Pretoria. Oltre a richiedere che Israele si astenga dal commettere genocidi, i giudici hanno ordinato allo Stato ebraico di punire i membri delle sue forze armate che commettono atti di genocidio, così come i funzionari che invocano pubblicamente il genocidio dei palestinesi. Israele deve anche conservare le prove di qualsiasi atto genocida già commesso, si legge nella sentenza.

I giudici hanno anche stabilito che Israele “deve prendere misure immediate ed efficaci per affrontare le condizioni avverse alla vita nella Striscia di Gaza”. A Gerusalemme Ovest è stato inoltre ordinato di riferire alla corte entro un mese con un aggiornamento su ciò che sta facendo per conformarsi a queste misure.

La sentenza non soddisfa la lista completa delle richieste del Sudafrica, che includeva una misura che ordinava a Israele di “sospendere immediatamente le operazioni militari a Gaza e contro Gaza”.

Tuttavia, è anche un duro colpo per Israele, che ha chiesto alla Corte di respingere l’intero caso, descrivendolo come “spurio e pretestuoso”.

Sebbene le sentenze della CIG siano definitive e legalmente vincolanti, il tribunale non dispone di alcun metodo per farle rispettare. Tuttavia, il Ministero degli Esteri palestinese ha salutato il verdetto di venerdì come un “importante promemoria” del fatto che nessuno Stato è al di sopra della legge.

Il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha dichiarato venerdì che l’obiettivo del suo Paese era “evidenziare la condizione degli innocenti in Palestina” e “attirare l’attenzione sulla mancanza di giustizia e libertà”.

A prescindere dall’esito del caso, Pandor ha dichiarato a Ubuntu Radio che Pretoria ha già raggiunto questi obiettivi.

Il Sudafrica ha presentato il suo caso alla fine di dicembre, sostenendo che Israele stava violando la Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio “uccidendo i palestinesi a Gaza, causando loro gravi danni fisici e mentali e infliggendo loro condizioni di vita calcolate per portare alla loro distruzione fisica”.

I combattenti di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone e portandone quasi 250 a Gaza come ostaggi. Israele ha risposto dichiarando guerra al gruppo militante palestinese e ponendo Gaza sotto un assedio quasi totale. Dopo tre settimane di bombardamenti aerei, le forze di terra israeliane sono entrate nell’enclave a fine ottobre, dove sono tuttora impegnate in combattimenti con Hamas.

L’operazione israeliana ha ucciso più di 26.000 palestinesi, circa due terzi dei quali erano donne e bambini, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute di Gaza. Circa il 60% delle infrastrutture dell’enclave è stato distrutto e un quarto della popolazione muore di fame e non ha accesso all’acqua potabile, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato all’inizio del mese.

