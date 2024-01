Il Sale della Terra e la Necessità di una Guerra. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni. Buona lettura e meditazione.

IL SALE DELLA TERRA E LA NECESSITA’ DI UNA GUERRA

1-Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

2-Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: e i nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa.

3-Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.

Il cristianesimo è annuncio di pace, ma dai tre passi evangelici riportati si capisce che il discorso non è ovvio né banale.

I primi due appartengono entrambi a San Matteo e non si contraddicono, il terzo di San Giovanni spiega il perché.

Il tutto suona più forte a motivo di questo celebre passo di San Paolo, nella prima ai Tessalonicesi:

E quando si dirà: “Pace e sicurezza”, allora d’improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà.

La rivelazione di Dio in Cristo (Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo e per conoscere il Padre è necessario, grazie allo Spirito Santo, l’indispensabile conoscenza del Figlio in Gesù, vero uomo e vero Dio, Verbo incarnato, crocifisso e risorto) nella sua dogmaticità in un certo senso è belligerante, perché predica una separazione tramite la “spada a doppio taglio” che leggiamo nella lettera agli Ebrei e in Apocalisse.

La spada (dello Spirito) costituisce una delle armi spirituali da utilizzare contro i dominatori di questo mondo di tenebra (Lettera agli Efesini) e non va confusa con la spada da rimettere nel fodero perché inutile (Gesù a Pietro) perché chi di quella ferisce, di quella perisce.

Anche a Maria è stato anticipato che una spada le trafiggerà l’anima, anche se nessun arnese affilato l’ha mai lacerata nella carne.

Insomma: non facciamola troppo facile, ma il cristianesimo la spada la usa e separa.

Il vangelo parla anche di un unico peccato imperdonabile , quello contro lo Spirito Santo: la Chiesa l’ha identificato, tra l’altro, con l’impugnazione della verità conosciuta e l’ostinazione al peccato.

Il discernimento evita di sovrapporre banalmente l’ambito materiale e quello spirituale, i regni della terra e il Regno dei Cieli. Gli operatori di pace della beatitudine concorrono all’opera del Figlio di Dio, venuto a separare la luce dalle tenebre e a portare la pace NON come la dà il mondo.

Se non si deve avere paura è doverosa una prudente consapevolezza. Realizzare la pace in terra è uno splendido progetto, condivisibile da tutti inclusa la massoneria filantropica, antropocentrica, progressista, scientista e relativista. Ma rimane una pura illusione da salotto, perché predicare la “pace” sulla terra senza alcuna guerra è un inganno, un’illusione e (cristianamente) un’eresia : l’assenza di una Verità rincorre soluzioni parziali e prive di un fine ultimo, il che sarà continuamente la causa di nuovi conflitti, ognuno scoppiato per riformare quel che c’era. Un progresso perseguito attraverso la famiglia destrutturata, l’aborto e il divorzio, il gender e altre nuove normalità… una tutela ambientale che giustifica la riduzione dell’umanità ad un’animalità gestita da logiche da allevamento, sopprimendo i deboli e gli inutili… il controllo del potere sedicente “giusto” che si materializza nel furto della proprietà, della cultura e della storia inculcata tramite la propaganda e il lavaggio del cervello, lasciando che a pochi sia permesso di fare quel che ad altri non è concesso, beh sarà in nome della pace, ma non si sa di che pace si tratti…

Una guerra invece è necessario combatterla: c’è già stata in Cielo e da là è stato precipitato via il ribelle alla volontà di Dio. Adesso sta sulla terra e fa di tutto per ingannare, specialmente in tema di pace e della conoscenza di Cristo-Verità. Senza Verità, è ovvio, ogni pace sarà falsa, proprio come il progresso che promettono certi gruppi di potere in grande spolvero, che hanno già pianificato il futuro prossimo.

Progettando proprio il tipo di pace “come là dà il mondo”.

Purtroppo nella Chiesa molti sono assuefatti a confondersi nella confusione confondente che sventola l’arcobaleno. Così desiderosa di piacere alla gente che piace dal dispiacersi come pietra d’inciampo o sale della terra, mascherando l’umanità di Gesù (che pesa al principe del mondo tanto quanto la Sua divinità) fino a farne un’ideologia.

In accordo col mondo si ha di mira più o meno la stessa “pace” di cui è lecito dubitare, al massimo chiamandola “pace pagana”, una pace che piace al mondo, cioè piace “alla gente che piace”, che ha il potere di dire che cosa deve piacere. Non c’è la separazione di cui parla ripetutamente il vangelo. Tutti fratelli che si amano, eliminando ogni discussione, compreso… Cristo! Migliaia di aborti, droga e sesso senza vincoli, ogni forma di vizio mentre i notiziari ci bombardano di cronaca nera, nel regno mondano del panem et circenses, secondo i dettami di chi paga lo spettacolo.

Questa pace è lontana dalla legge di Dio: una pace dove l’uomo è artefice di tutto e Gesù Cristo è venuto semplicemente a dire una buona parola per aiutarlo nella faticosa opera del vivere umano e del progresso sociale. E’ l’uomo che, se si impegna, ce la può fare da solo senza bisogno del Cielo e del Creatore di tutto. Le fissazioni ideologiche e partitiche accusano pochi capri espiatori colpevoli di non essere aperti al nuovo, di non pagare le tasse, di stuprare e di rovinare l’ambiente… ma senza più nessun riferimento al peccato e ai comandamenti di Dio. A dare fastidio è solo chi disturba la serenità del mondo nel godere i beni della vita nella “pace” politicamente corretta dei loro teoremi, tutti uguali e pagani.

Procedendo a tentoni l’umanità non andrà lontano.

Senza la “guerra” che separa il falso dal vero, armeremo sempre di più le guerre necessarie al mondo perché regni il suo principe.

Gesù disse ai cristiani: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde la sua identità, con che cosa si darà sapore/sapienza alla vita terrena?